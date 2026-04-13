“Te mereces lo mejor”: el mensaje de Anahí que intensifica los rumores en la separación de Marichelo y Jorge D’Alessio

Anahí ha apoyado a Marichelo durante su proceso de separación de Jorge D'Alessio. (Anahí: Instagram)

La vida personal de Marichelo Puente volvió al centro de la conversación pública tras confirmar su separación de Jorge D’Alessio. En medio de la polémica, Anahí reaccionó con un gesto que evidenció el respaldo familiar, aunque sin emitir declaraciones directas.

El episodio ocurrió el viernes 10 de abril, cuando Marichelo fue abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Con visible afectación, reconoció que atraviesa un proceso complejo tras su distanciamiento.

“Ah, caray... no estaba yo lista para esto, no está siendo un momento fácil, es un momento muy complicado, que nadie creo que quiera vivirlo y no creo ser la única mujer que está pasando algo así, no soy la primera ni la última y, todo lo que queda, es echarle para adelante”, expresó.

La respuesta de Anahí

Minutos después de que las declaraciones circularan, Anahí publicó una imagen en redes sociales que muchos interpretaron como una dedicatoria directa a su hermana. Aunque no acompañó la publicación con texto adicional, el contenido fue contundente.

“Hermana mía, que nunca se te olvide lo valiosa que eres, lo linda que eres y lo grande que brillas, te mereces lo mejor, te amo”.

El gesto no pasó desapercibido. Marichelo reposteó la imagen poco después, lo que confirmó la cercanía entre ambas en este momento personal. La relación entre las hermanas ha sido estrecha desde la infancia, un vínculo que se ha mantenido a lo largo de los años.

El esposo de Anahí, Manuel Velasco Coello, sostiene un pizarrón con un mensaje de apoyo para Marichelo, la hermana de Anahí, quien atraviesa una crisis en su matrimonio. (Anahí: Instagram)

¿Infidelidad? La respuesta que alimentó la polémica

Durante el mismo encuentro con medios, Marichelo evitó profundizar sobre las causas de la separación. Sin embargo, una pregunta directa sobre una posible infidelidad encendió la conversación.

“Tendrías que preguntárselo a él, no me corresponde a mí, yo siempre he hablado de mí y por mí, jamás he hablado de alguien más; hay cosas de las que no me gustaría hablar, sobre todo porque aquí están mis hijos. Les pido, por favor, que tengamos la prudencia necesaria, no es un momento fácil, ni para mí ni para ellos”.

Su postura, sin confirmar ni desmentir, abrió espacio a especulaciones.

La postura de Jorge D’Alessio

Por su parte, Jorge D’Alessio ha mantenido un discurso distinto. El músico aseguró que la separación ocurre “desde el amor” y con respeto. A diferencia de Marichelo, sus redes sociales aún conservan fotografías familiares, lo que ha generado contraste en la narrativa pública.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram)

La situación ha colocado a la familia en el foco mediático. La eliminación de fotografías por parte de Marichelo y la reacción inmediata de Anahí refuerzan la percepción de una etapa sensible.

Más allá de los rumores, el mensaje que prevalece es el de apoyo. En un contexto donde las figuras públicas suelen manejar crisis con cautela, la publicación de Anahí se convirtió en una señal clara de respaldo emocional.