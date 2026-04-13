México

“Te mereces lo mejor”: el mensaje de Anahí que intensifica los rumores en la separación de Marichelo y Jorge D’Alessio

En medio de versiones no confirmadas sobre una supuesta infidelidad, la actriz eliminó de sus redes sociales todas las fotografías que tenía junto a su esposo

Guardar
Marichelo Puente, con cabello rubio y top floral, y Anahí, con cabello oscuro y camisa beige, sonríen abrazándose con fondo verde borroso
Anahí ha apoyado a Marichelo durante su proceso de separación de Jorge D'Alessio. (Anahí: Instagram)

La vida personal de Marichelo Puente volvió al centro de la conversación pública tras confirmar su separación de Jorge D’Alessio. En medio de la polémica, Anahí reaccionó con un gesto que evidenció el respaldo familiar, aunque sin emitir declaraciones directas.

El episodio ocurrió el viernes 10 de abril, cuando Marichelo fue abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Con visible afectación, reconoció que atraviesa un proceso complejo tras su distanciamiento.

“Ah, caray... no estaba yo lista para esto, no está siendo un momento fácil, es un momento muy complicado, que nadie creo que quiera vivirlo y no creo ser la única mujer que está pasando algo así, no soy la primera ni la última y, todo lo que queda, es echarle para adelante”, expresó.

La respuesta de Anahí

Minutos después de que las declaraciones circularan, Anahí publicó una imagen en redes sociales que muchos interpretaron como una dedicatoria directa a su hermana. Aunque no acompañó la publicación con texto adicional, el contenido fue contundente.

“Hermana mía, que nunca se te olvide lo valiosa que eres, lo linda que eres y lo grande que brillas, te mereces lo mejor, te amo”.

El gesto no pasó desapercibido. Marichelo reposteó la imagen poco después, lo que confirmó la cercanía entre ambas en este momento personal. La relación entre las hermanas ha sido estrecha desde la infancia, un vínculo que se ha mantenido a lo largo de los años.

Un hombre en el asiento del pasajero de un coche sostiene un pizarrón blanco con un mensaje escrito a mano, con el interior del vehículo visible
El esposo de Anahí, Manuel Velasco Coello, sostiene un pizarrón con un mensaje de apoyo para Marichelo, la hermana de Anahí, quien atraviesa una crisis en su matrimonio. (Anahí: Instagram)

¿Infidelidad? La respuesta que alimentó la polémica

Durante el mismo encuentro con medios, Marichelo evitó profundizar sobre las causas de la separación. Sin embargo, una pregunta directa sobre una posible infidelidad encendió la conversación.

“Tendrías que preguntárselo a él, no me corresponde a mí, yo siempre he hablado de mí y por mí, jamás he hablado de alguien más; hay cosas de las que no me gustaría hablar, sobre todo porque aquí están mis hijos. Les pido, por favor, que tengamos la prudencia necesaria, no es un momento fácil, ni para mí ni para ellos”.

Su postura, sin confirmar ni desmentir, abrió espacio a especulaciones.

La postura de Jorge D’Alessio

Por su parte, Jorge D’Alessio ha mantenido un discurso distinto. El músico aseguró que la separación ocurre “desde el amor” y con respeto. A diferencia de Marichelo, sus redes sociales aún conservan fotografías familiares, lo que ha generado contraste en la narrativa pública.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram)
Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram)

La situación ha colocado a la familia en el foco mediático. La eliminación de fotografías por parte de Marichelo y la reacción inmediata de Anahí refuerzan la percepción de una etapa sensible.

Más allá de los rumores, el mensaje que prevalece es el de apoyo. En un contexto donde las figuras públicas suelen manejar crisis con cautela, la publicación de Anahí se convirtió en una señal clara de respaldo emocional.

Temas Relacionados

AnahíMaricheloJorge D'Alessiomexico-entretenimiento

Más Noticias

Secuestran al padre de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco en Guerrero: fue interceptado por sujetos armados

Juan Vega Arredondo se desempeña como director del Hospital General Adolfo Prieto del IMSS-Bienestar

Secuestran al padre de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco en Guerrero: fue interceptado por sujetos armados

Juez mexicano ordena pago histórico tras accidente aéreo en Cuba con 112 víctimas

Un tribunal determinó que el Boeing 737 de Aerolíneas Damojh nunca debió haber volado; la aerolínea deberá pagar millones en indemnizaciones

Juez mexicano ordena pago histórico tras accidente aéreo en Cuba con 112 víctimas

Cúal es el condimento vegetal que puede perjudicar tu hígado, estómago y presión arterial, pero pocos saben

Aunque muchos lo incorporan diariamente por sus reconocidas propiedades antioxidantes y antimicrobianas, la ingesta excesiva representa un riesgo para la salud

Cúal es el condimento vegetal que puede perjudicar tu hígado, estómago y presión arterial, pero pocos saben

Prodecon dará asesoría los sábados del mes de abril para presentar declaración anual

Personas que no puedan trasladarse pueden recibir acompañamiento fiscal desde casa, con sesiones vía internet o llamadas para guiar paso a paso el proceso de la Declaración Anual

Infobae

Pensión Bienestar 2026: cómo integrarse al programa de manera automática sin hacer registro

Este año, la iniciativa brinda un respaldo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión Bienestar 2026: cómo integrarse al programa de manera automática sin hacer registro
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 13 de abril: muere Henry, niño de Valle de Chalco herido en incendio de tienda 3B tras caída de “El Mencho”

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 13 de abril: muere Henry, niño de Valle de Chalco herido en incendio de tienda 3B tras caída de “El Mencho”

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

ENTRETENIMIENTO

El batido verde para mejorar la circulación y aliviar piernas hinchadas tras largas horas sentado

El batido verde para mejorar la circulación y aliviar piernas hinchadas tras largas horas sentado

Covenant regresa a México: fechas, boletos y todo sobre el ‘Nexus Polaris Tour’ en CDMX y Monterrey

Christian Nodal revela que Ángela Aguilar sufrió por entregarle su amor, pero asegura: “Estoy con ella hasta la muerte”

Christian Nodal reveló que la violencia en Zacatecas fue la razón por la que se pospuso su boda con Ángela Aguilar

Christian Nodal confirma que la boda religiosa con Ángela Aguilar programada para mayo se pospone

DEPORTES

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

Revelan que Obed Vargas fue bloqueado por Seattle Sounders para jugar con la Selección Mexicana

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su depósito de la semana del 13 al 16 de abril

América regala butacas del antiguo Estadio Azteca a sus aficionados: así puedes adquirirlas