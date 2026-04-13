¡Veljko Paunovic regresa a México! , revelan cuál será la sede para el partido amistoso entre México y Serbia

Toluca será la sede del último juego que tendrá el tricolor previo al comienzo del Mundial 2026. (REUTERS/Marko Djurica)

El periodista de TUDN, Gibrán Araige, confirmó que la Selección Mexicana disputará su último partido de preparación de cara al Mundial 2026 frente a Serbia, el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez,

Durante las últimas horas circularon rumores sobre si el encuentro se jugaría en territorio mexiquense o en Ciudad Universitaria debido a problemas en las negociaciones, pero finalmente se concretó el acuerdo para llevarlo a cabo en la casa de los Diablos, donde el tricolor buscará pulir los últimos detalles antes de su debut ante Sudáfrica.

El anuncio oficial sobre la nueva sede del partido se realizará este martes en el Palacio de Gobierno del Estado de México, de acuerdo a información del comentarista de Televisa.

Veljko Paunovic y su regreso al país

Después de su paso Chivas y Tigres, Pauno se encuentra dirigiendo a la selección de Serbia. (Cuartoscuro)

El estratega serbio Veljko Paunović volverá a México al mando de la selección balcánica, que enfrentará al tricolor en su último amistoso previo al Mundial 2026, donde es recordado especialmente por los buenos resultados que brindó con Chivas, al clasificarlos a la final del Clausura 2023 contra Tigres, donde cayó por marcador de 2-3 pese a tomar una ventaja de dos goles.

A partir de ahí, el proyecto del entrenador en la institución rojiblanco cayó notablemente y el entrenador se incorporó a los felinos, donde no pudo lograr el rendimiento esperado.

Con su visita a Toluca el próximo 4 de junio, Veljko Paunović regresa al país, donde el fútbol mexicano no solo marcó un capítulo decisivo en su carrera, sino que lo moldeó como estratega con su intensidad, pasión y exigencia diaria para posteriormente dar el salto al Viejo Continente.

En recientes entrevistas con medios serbios y mexicanos, el técnico de 57 años no ha escatimado en elogios: “México me dio todo y ahora vuelvo a darlo todo”, declaró Paunović, recordando sus días al frente tanto de Chivas como en Tigres.

Cuáles serán los encuentros de México previo al debut Mundial 2026

Aguirre modificaría para seguir probando jugadores antes del Mundial 2026 . (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A pocos meses de que comience el Mundial 2026, la selección mexicana sigue preparando lo que será su debut del próximo jueves 11 de junio frente a Sudáfrica, permitiéndole a Javier “El Vasco” Aguirre encontrar su once titular para el encuentro en el Estadio Banorte.

México vs. Ghana: 22 de mayo de 2026, Estadio Cuauhtémoc, Puebla.

México vs. Australia: 30 de mayo de 2026, Rose Bowl, California.

México vs. Serbia: 4 de junio de 2026, Estadio Nemesio Díez, Toluca

El partido ante Ghana será clave para probar la estrategia que se utilizará durante el compromiso ante Sudáfrica, ya que se trata de dos equipos con características similares al ser del mismo continente, donde la fuerza básica y la velocidad son sus cualidades principales.

La selección mexicana también se medirá ante Serbia, un equipo con estilo de juego parecido a lo que tendrá que enfrentarse en el Mundial 2026 frente a República Checa, por lo que en particular estos dos encuentros serán fundamentales para probar diferentes escenarios de juego y formaciones.