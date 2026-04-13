Secuestran al padre de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco en Guerrero: habría sido interceptado por sujetos armados

De izquierda a derecha: Juan Vega Arredondo y el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza. Foto: Redes Sociales

Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” y padre del alcalde de Taxco de Alarcón en Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, fue secuestrado cuando se encontraba abordo de su vehículo.

De acuerdo con reportes, fue la mañana del sábado cuando un grupo de sujetos armados lo interceptaron en la carretera Taxco-Cuernavaca, a la altura de la comunidad Los Pocitos, mientras circulaba a bordo de su automóvil marca Volkswagen color blanco.

El director del hospital tendría una reunión a las 11:00 horas a la que no llegó, por lo que sus familiares comenzaron una búsqueda. De acuerdo con Proceso, el vehículo de Vega Arredondo fue localizado al mediodía de este domingo en las inmediaciones de la comunidad Acamixtla.

Autoridades iniciaron una carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Juan Vega Arredondo, quien fue visto por última vez en el municipio de Taxco de Alarcón el pasado sábado.

“Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, esta Fiscalía activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda, implementando acciones de gabinete y campo para dar con su paradero, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Foto: FGE Guerrero

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que de manera inmediata se activaron los protocolos institucionales de búsqueda luego de que se reportó la no localización del padre del alcalde municipal.

Además, indicó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas puso en marcha el protocolo homologado de búsqueda, por lo que desplegó acciones operativas y de campo en coordinación con diversas corporaciones para fortalecer las labores de localización de Vega Arredondo.

En las acciones participan autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes privilegian el intercambio de información y la atención inmediata del caso.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Juan Vega Arredondo tiene 68 años de edad, mide 1.65 metros de altura y es de tez moreno claro. Como señas particulares tiene un lunar en la barbilla del lado izquierdo y una cicatriz de una cirugía en la región del abdomen.

Alcalde de Taxco se reunió con el padre de la gobernadora

Foto: Facebook

Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco, sostuvo una reunión con Félix Salgado Macedonio, senador y padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la noche del sábado, el mismo día en el que su padre fue visto por última vez.

El alcalde compartió en sus redes sociales que recibió al senador en Taxco, donde dialogaron sobre las acciones a realizar en favor de la población.

“Cerrar el sábado entre amigos, con un cafecito de por medio y una plática amena, también es una forma de seguir construyendo acuerdos por nuestra tierra (…) Un encuentro de cercanía, respeto y coincidencias por el bien de nuestra gente”, detalló.

Hasta el momento las autoridades se mantienen en la búsqueda de Juan Vega Arredondo, padre del funcionario municipal.