México

Secuestran al padre de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco en Guerrero: habría sido interceptado por sujetos armados

Juan Vega Arredondo se desempeña como director del Hospital General Adolfo Prieto del IMSS-Bienestar

Guardar
Secuestran al padre del alcalde de Taxco
De izquierda a derecha: Juan Vega Arredondo y el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza. Foto: Redes Sociales

Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” y padre del alcalde de Taxco de Alarcón en Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, fue secuestrado cuando se encontraba abordo de su vehículo.

De acuerdo con reportes, fue la mañana del sábado cuando un grupo de sujetos armados lo interceptaron en la carretera Taxco-Cuernavaca, a la altura de la comunidad Los Pocitos, mientras circulaba a bordo de su automóvil marca Volkswagen color blanco.

El director del hospital tendría una reunión a las 11:00 horas a la que no llegó, por lo que sus familiares comenzaron una búsqueda. De acuerdo con Proceso, el vehículo de Vega Arredondo fue localizado al mediodía de este domingo en las inmediaciones de la comunidad Acamixtla.

Autoridades iniciaron una carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Juan Vega Arredondo, quien fue visto por última vez en el municipio de Taxco de Alarcón el pasado sábado.

“Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, esta Fiscalía activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda, implementando acciones de gabinete y campo para dar con su paradero, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Secuestran al padre del alcalde de Taxco
Foto: FGE Guerrero

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que de manera inmediata se activaron los protocolos institucionales de búsqueda luego de que se reportó la no localización del padre del alcalde municipal.

Además, indicó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas puso en marcha el protocolo homologado de búsqueda, por lo que desplegó acciones operativas y de campo en coordinación con diversas corporaciones para fortalecer las labores de localización de Vega Arredondo.

En las acciones participan autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes privilegian el intercambio de información y la atención inmediata del caso.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Juan Vega Arredondo tiene 68 años de edad, mide 1.65 metros de altura y es de tez moreno claro. Como señas particulares tiene un lunar en la barbilla del lado izquierdo y una cicatriz de una cirugía en la región del abdomen.

Alcalde de Taxco se reunió con el padre de la gobernadora

Alcalde de Taxco con Félix Salgado Macedonio
Foto: Facebook

Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco, sostuvo una reunión con Félix Salgado Macedonio, senador y padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la noche del sábado, el mismo día en el que su padre fue visto por última vez.

El alcalde compartió en sus redes sociales que recibió al senador en Taxco, donde dialogaron sobre las acciones a realizar en favor de la población.

“Cerrar el sábado entre amigos, con un cafecito de por medio y una plática amena, también es una forma de seguir construyendo acuerdos por nuestra tierra (…) Un encuentro de cercanía, respeto y coincidencias por el bien de nuestra gente”, detalló.

Hasta el momento las autoridades se mantienen en la búsqueda de Juan Vega Arredondo, padre del funcionario municipal.

Temas Relacionados

TaxcoGuerreroalcaldesecuestromédicodesapariciónNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Juez mexicano ordena pago histórico tras accidente aéreo en Cuba con 112 víctimas

Un tribunal determinó que el Boeing 737 de Aerolíneas Damojh nunca debió haber volado; la aerolínea deberá pagar millones en indemnizaciones

Juez mexicano ordena pago histórico tras accidente aéreo en Cuba con 112 víctimas

Cúal es el condimento vegetal que puede perjudicar tu hígado, estómago y presión arterial, pero pocos saben

Aunque muchos lo incorporan diariamente por sus reconocidas propiedades antioxidantes y antimicrobianas, la ingesta excesiva representa un riesgo para la salud

Cúal es el condimento vegetal que puede perjudicar tu hígado, estómago y presión arterial, pero pocos saben

Prodecon dará asesoría los sábados del mes de abril para presentar declaración anual

Personas que no puedan trasladarse pueden recibir acompañamiento fiscal desde casa, con sesiones vía internet o llamadas para guiar paso a paso el proceso de la Declaración Anual

Infobae

Pensión Bienestar 2026: cómo integrarse al programa de manera automática sin hacer registro

Este año, la iniciativa brinda un respaldo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión Bienestar 2026: cómo integrarse al programa de manera automática sin hacer registro

Ganadores del último sorteo de Chispazo este domingo 12 de abril 2026

Celebrado a las 15:00 y a las 21:00 horas, esta es la combinación obtenida en ambas jugadas diarias

Ganadores del último sorteo de Chispazo este domingo 12 de abril 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 13 de abril: muere Henry, niño de Valle de Chalco herido en incendio de tienda 3B tras caída de “El Mencho”

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 13 de abril: muere Henry, niño de Valle de Chalco herido en incendio de tienda 3B tras caída de “El Mencho”

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

ENTRETENIMIENTO

El batido verde para mejorar la circulación y aliviar piernas hinchadas tras largas horas sentado

El batido verde para mejorar la circulación y aliviar piernas hinchadas tras largas horas sentado

Covenant regresa a México: fechas, boletos y todo sobre el ‘Nexus Polaris Tour’ en CDMX y Monterrey

Christian Nodal revela que Ángela Aguilar sufrió por entregarle su amor, pero asegura: “Estoy con ella hasta la muerte”

Christian Nodal reveló que la violencia en Zacatecas fue la razón por la que se pospuso su boda con Ángela Aguilar

Christian Nodal confirma que la boda religiosa con Ángela Aguilar programada para mayo se pospone

DEPORTES

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

Revelan que Obed Vargas fue bloqueado por Seattle Sounders para jugar con la Selección Mexicana

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su depósito de la semana del 13 al 16 de abril

América regala butacas del antiguo Estadio Azteca a sus aficionados: así puedes adquirirlas