Aaron Mercury le planta un beso a Montserrat Oliver en pleno programa: “Está de moda el colágeno”

(Captura: Unicable)

Aaron Mercury se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras asistir como invitado especial a Montse&Joe, programa conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

Y es que el famoso influencer y exparticipante de “La Casa de los Famosos México 2025″ le dio un beso de piquito a Oliver por petición de la propia conductora.

Esto, luego de que ella le reclamó por una publicación que hizo en redes sociales.

(IG: @canalunicable)

¿Por qué Aaron Mercury besó a Montserrat Oliver?

Fue en el programa que se transmitió el 26 de noviembre de 2025, donde el influencer le plantó un beso en la boca a la conductora.

Todo comenzó cuando Montserrat Oliver cuestionó a Aaron Mercury sobre cómo conoce a tanta gente y reveló que hasta ese momento no lo seguía en Instagram por una publicación que había hecho.

“Te veo pero no te he seguido porque leí aquí: regalando besos a quien me siga. Yo te sigo, pero paga wey, sino estoy tan mensa”, dijo.

(IG: @canalunicable)

El influencer aceptó de inmediato, entonces la conductora le dio seguir y él le dio un beso.

“El honor fue mío”, dijo Mercury y Mario Bautista, quien también fue al programa como invitado, bromeó con la situación.

“está de moda el colágeno, cálmate y vente aquí”, le dijo Montserrat Oliver.

(IG: @canalunicable)

Fans de Aaron Mercury envidian a Montserrat Oliver

Aaron Mercury es uno de los influencers mexicanos con más fans. Como muestra de ello, en Instagram tiene 6.4 millones de seguidores, mientras que en TikTok recién superó los 20 millones.

Por esa razón, sus apariciones eventos, alfombras rojas y programas de televisión suelen viralizarse en redes sociales. En esta ocasión no fue la excepción y sus fans reaccionaron con envidia por lo sucedido.

“En mi cara y con mi internet.”

“Tremendo, espero cuando lo vea me cumpla.”

“Ella vio la oportunidad y la aprovechó. Nada que reprochar.”

“Lo que alguien no logró por semanas encerrada con él en La Casa, Monse lo hizo súper rápido.”

“¿Y ahora qué con nuestros besos?"

“Yo hubiera hecho lo mismo.”

Aarón Mercury y Briggitte Bozo en Las Estrellas Bailan en Hoy. (Programa Hoy)

Aaron Mercury y Briggitte Bozzo: los favoritos para ganar Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

Tras varias semanas de aislamiento en “La Casa de los Famosos México 2025″, el influencer entró a un reality show del programa “Hoy” junto a Briggitte Bozzo: “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

La pareja de baile destacó de inmediato, pues su agilidad en la pista los llevó a ser considerados como los posibles ganadores de la temporada.

La gran final se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre durante la transmisión en vivo del matutino de Televisa.