Liberan en CDMX a madre de “Crucito”, menor de 6 años asesinado a golpes; su padrastro sigue preso por homicidio

Berenice S. L. fue liberada del penal de Santa Martha Acatitla tras ser absuelta por la jueza del caso. (Carlos Jiménez)

Después de permanecer un año en prisión preventiva, Berenice S. L., madre del menor conocido como “Crucito”, quedó en libertad la noche de este martes, luego de que una jueza la absolviera del delito de comisión por omisión en el homicidio de su hijo de seis años, quien murió a causa de los golpes propinados por su padrastro, identificado como Óscar “N”, quien actualmente permanece recluido.

De acuerdo con informes preliminares, durante el juicio los agentes del Ministerio Público presentaron pruebas recabadas por la Policía de Investigación, las cuales inicialmente sustentaban la acusación en contra de la madre del menor. Sin embargo, al término del proceso, la jueza Neylli Ivonne Cortés Silva determinó que Berenice no es penalmente responsable por la muerte de su hijo, por lo que dictó sentencia absolutoria a su favor.

El caso de “Crucito” conmocionó a la opinión pública debido a la violencia sistemática de la que fue víctima el pequeño. De acuerdo con los informes policiales y los dictámenes médicos agregados a la carpeta de investigación, el menor padecía el síndrome del niño maltratado, tras sufrir agresiones constantes por parte de su padrastro.

Vecinos del lugar donde vivía el menor relataron en su momento que habían notado el deterioro físico de Crucito, así como señales visibles de maltrato, lo que generó preocupación en la comunidad. Pese a ello, las agresiones continuaron hasta que el niño falleció el 10 de octubre de 2024, a consecuencia de lesiones por golpes, de acuerdo con el dictamen forense.

Óscar "N" permanece recluido. (X/@c4jimenez)

Cinco días después de la muerte del menor, la Policía de Investigación detuvo a Berenice S. L., quien fue presentada ante un juez y vinculada a proceso por el delito de comisión por omisión. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva justificada, por lo que fue internada en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde permaneció privada de la libertad durante un año.

Durante el juicio, la defensa de la mujer argumentó que también era víctima de violencia, además de que no contaba con los medios suficientes para impedir las agresiones ejercidas por su pareja sentimental contra el menor. Tras analizar las pruebas y testimonios, la juzgadora resolvió exonerarla de toda responsabilidad penal.

En contraste, el presunto responsable directo del crimen, Óscar “N”, continúa internado en el Reclusorio Oriente, donde enfrenta un proceso por homicidio agravado. Las autoridades han reiterado que las pruebas son contundentes para demostrar que los golpes que propinó al menor fueron la causa directa de su muerte, por lo que se espera que en su caso se emita una sentencia condenatoria.