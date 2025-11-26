Intervención en pozo provocará baja presión de agua en la alcaldía Benito Juárez, esta es la colonia afectada

Por mantenimiento en pozo, se reducirá el caudal de agua en la alcaldía Benito Juárez (Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México informó a los residentes de la alcaldía Benito Juárez que el Pozo Álamos 2 interrumpió su operación debido a trabajos técnicos realizados por el área de eficiencia de la dependencia.

Esta intervención ocasionará la disminución temporal del suministro de agua potable en la colonia Álamos, una de las zonas habitacionales más densas de la demarcación.

De acuerdo con el aviso oficial emitido, el corte obedece a maniobras de mantenimiento programadas para optimizar el funcionamiento del pozo, el cual abastece a una parte importante del territorio de Benito Juárez.

Horario de mantenimiento del pozo

Por mantenimiento a pozo, la colonia Álamos se verá afectada por la reducción de agua (especial)

Los trabajos iniciarán este 26 de noviembre a partir de las 11:00 horas, y se prevé que el servicio comience a restablecerse después de las 15:00 horas del mismo día, una vez concluidas las labores correspondientes.

Aunque la interrupción es temporal, SEGIAGUA advirtió que se espera una disminución perceptible en la presión del agua dentro de los domicilios, comercios y edificios habitacionales.

Por ello, se recomendó a los vecinos tomar medidas preventivas como llenar tinacos, cisternas o recipientes de almacenamiento, además de hacer un uso racional del líquido durante el tiempo que dure la intervención.

Asimismo, la dependencia anunció que, para atender a quienes enfrenten dificultades más severas durante la baja de suministro, estará disponible el servicio de pipas mediante la Línea H2O.

Petición de pipas

Los vecinos que requieran una pipa de agua, podrán hacerlo al *426 (Jorge Contreras/Infobae México)

Los vecinos que requieran este apoyo podrán solicitarlo llamando al *426 desde cualquier teléfono. De acuerdo con el organismo, dicho servicio tiene como prioridad atender a hogares con personas vulnerables, escuelas, centros de salud, estancias infantiles y establecimientos sociales.

SEGIAGUA destacó que las obras forman parte de un programa permanente de mantenimiento preventivo que se realiza en distintos pozos de la capital.

El objetivo es asegurar la eficiencia hidráulica de los equipos, mejorar el caudal de distribución y evitar fallas mayores a futuro. Además, se señaló que la modernización de infraestructura hídrica es clave para enfrentar los retos del estrés hídrico que afecta a la Ciudad de México, especialmente en el contexto de la creciente demanda de agua potable y las variaciones climáticas.

El organismo pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y de SEGIAGUA, y evitar compartir rumores o información no verificada que pudiera generar desinformación innecesaria.

Finalmente, se exhortó a los habitantes de la colonia Álamos a hacer un uso responsable del agua en sus actividades cotidianas, recordando que la colaboración ciudadana es esencial para mantener el abastecimiento en equilibrio durante los periodos de mantenimiento y contingencia.