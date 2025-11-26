México

Intervención en pozo provocará baja presión de agua en la alcaldía Benito Juárez, esta es la colonia afectada

Los vecinos afectados podrán solicitar pipas al *426

Guardar
Por mantenimiento en pozo, se
Por mantenimiento en pozo, se reducirá el caudal de agua en la alcaldía Benito Juárez (Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México informó a los residentes de la alcaldía Benito Juárez que el Pozo Álamos 2 interrumpió su operación debido a trabajos técnicos realizados por el área de eficiencia de la dependencia.

Esta intervención ocasionará la disminución temporal del suministro de agua potable en la colonia Álamos, una de las zonas habitacionales más densas de la demarcación.

De acuerdo con el aviso oficial emitido, el corte obedece a maniobras de mantenimiento programadas para optimizar el funcionamiento del pozo, el cual abastece a una parte importante del territorio de Benito Juárez.

Horario de mantenimiento del pozo

Por mantenimiento a pozo, la
Por mantenimiento a pozo, la colonia Álamos se verá afectada por la reducción de agua (especial)

Los trabajos iniciarán este 26 de noviembre a partir de las 11:00 horas, y se prevé que el servicio comience a restablecerse después de las 15:00 horas del mismo día, una vez concluidas las labores correspondientes.

Aunque la interrupción es temporal, SEGIAGUA advirtió que se espera una disminución perceptible en la presión del agua dentro de los domicilios, comercios y edificios habitacionales.

Por ello, se recomendó a los vecinos tomar medidas preventivas como llenar tinacos, cisternas o recipientes de almacenamiento, además de hacer un uso racional del líquido durante el tiempo que dure la intervención.

Asimismo, la dependencia anunció que, para atender a quienes enfrenten dificultades más severas durante la baja de suministro, estará disponible el servicio de pipas mediante la Línea H2O.

Petición de pipas

Los vecinos que requieran una
Los vecinos que requieran una pipa de agua, podrán hacerlo al *426 (Jorge Contreras/Infobae México)

Los vecinos que requieran este apoyo podrán solicitarlo llamando al *426 desde cualquier teléfono. De acuerdo con el organismo, dicho servicio tiene como prioridad atender a hogares con personas vulnerables, escuelas, centros de salud, estancias infantiles y establecimientos sociales.

SEGIAGUA destacó que las obras forman parte de un programa permanente de mantenimiento preventivo que se realiza en distintos pozos de la capital.

El objetivo es asegurar la eficiencia hidráulica de los equipos, mejorar el caudal de distribución y evitar fallas mayores a futuro. Además, se señaló que la modernización de infraestructura hídrica es clave para enfrentar los retos del estrés hídrico que afecta a la Ciudad de México, especialmente en el contexto de la creciente demanda de agua potable y las variaciones climáticas.

El organismo pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y de SEGIAGUA, y evitar compartir rumores o información no verificada que pudiera generar desinformación innecesaria.

Finalmente, se exhortó a los habitantes de la colonia Álamos a hacer un uso responsable del agua en sus actividades cotidianas, recordando que la colaboración ciudadana es esencial para mantener el abastecimiento en equilibrio durante los periodos de mantenimiento y contingencia.

Temas Relacionados

baja presión de aguaSEGIAGUAAlcaldía Benito JuárezÁlamosCDMXmexico-noticias

Más Noticias

“Coatlicue” será la supercomputadora más poderosa desarrollada en México, revela el gobierno de Sheinbaum

Este dispositivo, que tendrá la potencia de 400 mil computadoras, incluye 15 mil GPU’s, lo que permitirá imágenes con mayor nitidez

“Coatlicue” será la supercomputadora más

Mala racha en el precio del dólar se extiende y el peso mexicano cotiza al alza 26 de noviembre

El dólar suma dos jornadas consecutivas cotizando a la baja frente al peso mexicano

Mala racha en el precio

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 26 de noviembre

La moneda canadiense cambia su valor constantemente en el mercado de divisas

Tipo de cambio dólar canadiense

Té suave de tejocote: la bebida navideña mexicana ideal para quienes cuidan su digestión

Perfecto para las fiestas y especialmente pensado para quienes buscan cuidarse

Té suave de tejocote: la

Comunidad LGBT+ se burla de Ángela Aguilar tras marioneta de ella en La Más Draga: “No es icónica”

Rumbo a la gran final del reality show mexicano, los memes en redes sorprendieron tras el más reciente capítulo

Comunidad LGBT+ se burla de
MÁS NOTICIAS

NARCO

El dueño de Miss Universo,

El dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, es imputado por la FGR de tráfico de drogas y armas

Detienen a motociclista con aparente droga en Iztacalco; vehículo estaría ligado a robo a mujer finlandesa

‘El Pelón’ extorsionó a mamás de los dos jóvenes implicados en el caso Carlos Manzo

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Comunidad LGBT+ se burla de

Comunidad LGBT+ se burla de Ángela Aguilar tras marioneta de ella en La Más Draga: “No es icónica”

Las polémicas de Raúl Rocha Cantú: despidos, inclusión forzada, amaño en Miss Universo y nexos con el narco

Quién es Anne Jakrajutatip, la copropietaria de Miss Universo acusada de fraude y que estaría en México

Lupita Jones revela paradero de Anne Jakkaphong, en medio de reportes de una investigación de la FGR contra Raúl Rocha Cantú

El dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, es imputado por la FGR de tráfico de drogas y armas

DEPORTES

Qué dijo Penta Zero Miedo

Qué dijo Penta Zero Miedo sobre su dolorosa lesión en WWE RAW y cuánto tiempo estaría fuera

El ciclista mexicano Isaac del Toro es reconocido como Ídolo Deportivo del 2025

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football toma la cima del ranking mundial

Mikel Arriola recluta a atletas mexicanos para impulsar al Tri rumbo al Mundial 2026

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 26 de noviembre