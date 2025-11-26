Fernández Noroña arremete contra la memoria de Carlos Manzo: “No es un santo”

Gerardo Fernández Noroña dijo que no se debe investigar a morenistas señalados por Grecia Quiroz tras el asesinato de Carlos Manzo. (CUARTOSCURO)

El senador Gerardo Fernández Noroña sigue alimentando la polémica tras sus declaraciones en el caso de Carlos Manzo, defendiendo públicamente a los morenistas señalados por Grecia Quiroz para que sean investigados.

En una transmisión reciente en sus redes sociales, el legislador afirmó ante sus seguidores que “no es un santo” (sic) en referencia al exalcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre durante las celebraciones de Día de Muertos.

Durante su en vivo, Fernández Noroña abordó el tema del asesinato de Manzo, pero también se refirió directamente a la figura personal y trayectoria del exalcalde. El senador reconoció que compartió curul con él en la Cámara de Diputados y lamentó su muerte, aunque aclaró que su discurso “se había ido al fascismo y a la violencia... Sí, no es un santo”, sostuvo.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, realizó una conferencia de prensa en donde ningún reportero se dio cita, esto luego de que el morenista declaró que "la ambición le despertó y buscará la gubernatura de Michoacán" luego de que la viuda de Carlos Manzo pidió a la FGR realizar una investigación a Leonel Godoy y Raúl Morón por el asesinato de su esposo.

Además, el legislador sostuvo que tiene información relevante y reciente sobre Manzo que ha preferido reservar: “Y si les dijera la información que me acaba de llegar, pero no lo voy a decir, porque me siguen tocando las cosquillas“, comentó.

Reitera que el CJNG está detrás del crimen

Tras el crimen, la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Manzo, ha exigido a las autoridades que investiguen la posible responsabilidad de tres figuras políticas de Morena: Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón Orozco e Ignacio “Nacho” Campos.

Quiroz ha sostenido que su esposo señaló de manera explícita a estos nombres como adversarios que debían ser indagados por las amenazas y el contexto de violencia en el municipio.

Grecia Quiroz ha exigido que se investigue un móvil político. (Cuartoscuro)

La propia Grecia Quiroz ha reiterado que las acusaciones tienen base en declaraciones públicas y transmisiones realizadas en vida por Manzo. Según la alcaldesa, la investigación no debe limitarse a detener al autor material, sino que el proceso debe incluir a quienes “podrían estar detrás” de la autoría intelectual y política.

El entorno cercano a Manzo, incluidos familiares como su hermano Juan Manzo, subsecretario de Gobierno estatal, también ha demandado que la fiscalía agote todas las líneas de investigación relacionadas con motivos y actores políticos.

En su live, Fernández Noroña rechazó que los señalados por la viuda de Manzo tengan vínculo alguno con el crimen. Resaltó que las investigaciones oficiales apuntan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como responsable intelectual del asesinato y subrayó:

La red detrás del asesinato de Carlos Manzo: perfiles y papeles de todos los participantes en Uruapan. (Anayeli Tapia/Infobae)

“Se detuvo uno de los autores intelectuales que les dio instrucciones del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y a pesar de eso ha continuado la señora Quiroz con estas declaraciones, evidentemente con carácter político electoral”.

El senador vinculó el homicidio de Carlos Manzo con el contexto de inseguridad que atraviesa el estado y la presencia de estructuras criminales en la región. Insistió en que calificar a líderes de Morena como autores del crimen carece de sustento probatorio y constituye, en sus palabras, una “estrategia política y electoral”. Consideró, además, que la polémica se ha agudizado porque “la ambición se despertó” en la alcaldesa y advirtió un uso político de la tragedia por parte de la oposición estatal.