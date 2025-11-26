México

Cuándo y dónde ver gratis a Foo Fighters en la Feria de León 2026

La edición de 2026 se llevará a cabo del 9 de enero al 4 de febrero

La agrupación canceló su presentación
La agrupación canceló su presentación en el festival Soundside Music (Foto de Amy Harris/Invision/AP, Archivo)

La banda estadounidense Foo Fighters se suma al cartel de la Feria Estatal de León 2026, un acontecimiento musical que se integra a la celebración del 450 aniversario de la ciudad de León y el 150 aniversario de la feria. Con este anuncio, el evento cultural refuerza su posición como uno de los mayores atractivos del calendario artístico en México.

La edición de 2026, prevista del 9 de enero al 4 de febrero, reunirá a figuras del circuito internacional y nacional en un mes colmado de actividades. La inclusión de Foo Fighters amplía la diversidad del programa, que anteriormente había confirmado a intérpretes como Carín León, Julión Álvarez, Christian Nodal, Yuridia, Alejandro Fernández y Gloria Trevi. El festival estará estructurado para satisfacer distintos estilos musicales y preferencias del público.

La organización detalló que los accesos ya pueden adquirirse de forma electrónica mediante el sistema Ticket Tap. A su vez, la venta presencial se llevará a cabo en puntos autorizados como Holiday Inn Plaza Piel, Hotel Crowne Plaza y las taquillas del Palenque, disponibles desde el 29 de noviembre.

Foo Fighters se integra a
Foo Fighters se integra a la celebración del 450 aniversario de la ciudad de León . Helle Arensbak/Ritzau Scanpix/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

El recinto dispondrá de zonas para la Expo Ganadera, espacios gastronómicos, pabellones comerciales y presentaciones que incluyen el espectáculo de Disney “El Rey León”, los Voladores de Papantla y la tradicional lucha libre en el Foro del Lago. De acuerdo con el programa divulgado, habrá una pista de patinaje sobre hielo y actividades como la Carreta Loca y El Mimo, que forman parte de los atractivos que han consolidado a la feria como una cita ineludible.

Durante el periodo de celebración, León será epicentro de exposiciones artesanales y exhibiciones pirotécnicas, además de conciertos que, según la comisión organizadora, buscan atraer visitantes de distintas regiones.

El cartel definitivo incluirá tanto propuestas locales como presencias extranjeras, estableciendo a la Feria Estatal de León como uno de los escenarios principales para la música y el entretenimiento en el comienzo de 2026.

La banda estadounidense encabeza el
La banda estadounidense encabeza el cartel de la Feria de León. (Facebook)

Este es el cartel del Foro Mazda en la Feria Estatal de León 2026

  • 9 de enero: Enjambre
  • 10 de enero: Foofighters
  • 11 de enero: Pequeños Musical
  • 16 de enero: La Trakalosa de Monterrey
  • 17 de enero: DLD
  • 20 de enero: Los Recoditos
  • 22 de enero: Los Ángeles Azules
  • 23 de enero: La Arrolladora
  • 24 de enero: Kinky
  • 30 de enero: Tiesto
  • 31 de enero: Moenia
  • 1 de febrero: Paty Cantú
  • 1 de febrero: Mau y Ricky
  • 3 de febrero: Banda Machos
  • 4 de febrero: Zoé

Foo FightersFeria de LeónFeria de León 2026Velaria de la Feria Leónmexico-entretenimiento

Las mejores playas de México para pasar las vacaciones decembrinas, según la IA

Destinos costeros se perfilan como los favoritos para viajeros nacionales e internacionales

Las mejores playas de México

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 26 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

Miss Universo 2025: Miss Portugal acusa que las concursantes casadas y con hijos fueron descartadas para ganar

El testimonio de Camila Vitorino revivió el debate sobre la falsa inclusión y equidad en la última edición del certamen

Miss Universo 2025: Miss Portugal

Congreso de la CDMX llama a fortalecer medidas contra la violencia de género

Legisladores capitalinos coincidieron en que no se debe ser indiferentes ante situaciones como el feminicidio

Congreso de la CDMX llama

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la séptima semana en el reality

Las estrategias de los participantes cambiaron y el ambiente en la granja se tensó a pocas horas de la Asamblea

La Granja VIP: Quién es
