Cuándo y dónde ver gratis a Foo Fighters en la Feria de León 2026

La agrupación canceló su presentación en el festival Soundside Music (Foto de Amy Harris/Invision/AP, Archivo)

La banda estadounidense Foo Fighters se suma al cartel de la Feria Estatal de León 2026, un acontecimiento musical que se integra a la celebración del 450 aniversario de la ciudad de León y el 150 aniversario de la feria. Con este anuncio, el evento cultural refuerza su posición como uno de los mayores atractivos del calendario artístico en México.

La edición de 2026, prevista del 9 de enero al 4 de febrero, reunirá a figuras del circuito internacional y nacional en un mes colmado de actividades. La inclusión de Foo Fighters amplía la diversidad del programa, que anteriormente había confirmado a intérpretes como Carín León, Julión Álvarez, Christian Nodal, Yuridia, Alejandro Fernández y Gloria Trevi. El festival estará estructurado para satisfacer distintos estilos musicales y preferencias del público.

La organización detalló que los accesos ya pueden adquirirse de forma electrónica mediante el sistema Ticket Tap. A su vez, la venta presencial se llevará a cabo en puntos autorizados como Holiday Inn Plaza Piel, Hotel Crowne Plaza y las taquillas del Palenque, disponibles desde el 29 de noviembre.

Foo Fighters se integra a la celebración del 450 aniversario de la ciudad de León .

El recinto dispondrá de zonas para la Expo Ganadera, espacios gastronómicos, pabellones comerciales y presentaciones que incluyen el espectáculo de Disney “El Rey León”, los Voladores de Papantla y la tradicional lucha libre en el Foro del Lago. De acuerdo con el programa divulgado, habrá una pista de patinaje sobre hielo y actividades como la Carreta Loca y El Mimo, que forman parte de los atractivos que han consolidado a la feria como una cita ineludible.

Durante el periodo de celebración, León será epicentro de exposiciones artesanales y exhibiciones pirotécnicas, además de conciertos que, según la comisión organizadora, buscan atraer visitantes de distintas regiones.

El cartel definitivo incluirá tanto propuestas locales como presencias extranjeras, estableciendo a la Feria Estatal de León como uno de los escenarios principales para la música y el entretenimiento en el comienzo de 2026.

La banda estadounidense encabeza el cartel de la Feria de León. (Facebook)

Este es el cartel del Foro Mazda en la Feria Estatal de León 2026

9 de enero: Enjambre

10 de enero: Foofighters

11 de enero: Pequeños Musical

16 de enero: La Trakalosa de Monterrey

17 de enero: DLD

20 de enero: Los Recoditos

22 de enero: Los Ángeles Azules

23 de enero: La Arrolladora

24 de enero: Kinky

30 de enero: Tiesto

31 de enero: Moenia

1 de febrero: Paty Cantú

1 de febrero: Mau y Ricky

3 de febrero: Banda Machos

4 de febrero: Zoé