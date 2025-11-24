Así se vivió el concierto del 90’s Pop Tour ‘Antro’ en Guadalajara

El concierto en la Arena Guadalajara se llevó a cabo el pasado viernes 21 de noviembre. Foto: Instagram/90spoptour.

Miles de asistentes se dieron cita la noche del viernes 21 de noviembre en la Arena Guadalajara para presenciar el concierto del 90’s Pop Tour ‘Antro’.

Este espectáculo reunió sobre el escenario a algunos de los artistas y agrupaciones más emblemáticos del pop latino de la última década del siglo pasado.

En esta edición, participaron JNS, Kabah, Ari Borovoy, Erika Zaba, Kalimba, M’Balia, Magneto, Erick Rubín, Mercurio, The Sacados y Caló, quienes interpretaron una selección de sus éxitos ante un público que revivió los sonidos y las coreografías características de la época.

Desde los primeros minutos del evento, la audiencia coreó temas que marcaron tendencia en los años 90.

A lo largo del concierto, el foco recayó en la interacción de los artistas con los asistentes, quienes respondieron con ovaciones y cánticos en cada bloque musical.

El evento musical se llevó a cabo el pasado viernes 21 de noviembre. Crédito: Instagram/@90spoptour

La participación de Ari Borovoy y Erika Zaba, exintegrantes de la banda OV7, destacó por el reencuentro con el público tapatío, quienes también estuvieron acompañados de Kalimba y M’Balia.

El componente nostálgico aumentó con la salida al escenario de Magneto, banda que interpretó piezas como “Vuela, vuela” y “Para siempre”, generando un momento de reminiscencia colectiva entre quienes acudieron al show.

El regreso de Erick Rubín y la combinación con los integrantes de Caló atrajeron la atención de varias generaciones, ya que Rubín presentó un repertorio conformado por canciones emblemáticas del pop en español, mientras que Caló llevó al público por una serie de ritmos bailables.

El concierto será el viernes 21 de noviembre. Foto: Instagram/@90spoptour.

Mercurio añadió al repertorio temas que evocaron estéticas y sonidos de discos clásicos de la década, mientras que The Sacados aportó tintes de pop latino con canciones interpretadas junto a otros participantes del tour, acompañados por secuencias visuales y luces sincronizadas al ritmo musical.

Conjunto de canciones de la década de los noventas del pop en español

A lo largo de la noche, los artistas alternaron entre duetos, tríos y presentaciones grupales, lo que permitió mantener la dinámica y ofrecer constantes cambios de ánimo en la audiencia.

Entre cada intervención, se proyectaron imágenes y videos que recorrieron la evolución del pop noventero, generando un hilo conductor entre los actos y contextualizando el repertorio seleccionado.

El montaje escénico contempló luces robóticas, pantallas LED y efectos visuales adaptados a cada bloque musical. Según miembros del equipo de producción, el diseño buscó crear una atmósfera que remitiera a los antiguos antros, elemento central de la identidad conceptual del tour.

La adaptación sonora y visual transformó el foro en un club de los años 90, propiciando una experiencia inmersiva para todas las generaciones presentes.

La duración total del concierto superó las tres horas y contempló 50 canciones en total interpretadas de manera ininterrumpida. Los organizadores informaron que Guadalajara representa una de las plazas principales para este formato musical, que continuará en diferentes ciudades del país en los próximos meses.

Al cierre, todos los artistas subieron juntos al escenario para interpretar en conjunto un popurrí de los temas favoritos del público.

El 90’s Pop Tour ‘Antro’ en la Arena Guadalajara reafirmó el arraigo de la nostalgia pop en la vida nocturna actual y mostró la vigencia de un movimiento que marcó a toda una generación.