México

Agricultura anuncia acuerdo con campesinos de Campeche en medio de tensiones con productores y transportistas

La Secretaría confirmó incentivos económicos y un precio base garantizado para campesinos del estado del sureste

Guardar
La Secretaría de Agricultura anunció
La Secretaría de Agricultura anunció apoyos económicos para productores de maíz en Campeche, garantizando la comercialización de sus cosechas. Crédito: ISABEL MATEOS/CUARTOSCURO

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó este 25 de noviembre que productores de maíz en Campeche contarán con una serie de apoyos para hacer viable la venta de sus cosechas. El acuerdo alcanzado con el sector campesino está basado en el esquema que ya operó previamente en el Bajío y responde a la preocupación sobre la comercialización en el actual ciclo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el programa de apoyos a los agricultores se compone de los siguientes elementos:

  • Un incentivo de 800 pesos por tonelada otorgado por el Gobierno de México.
  • Un complemento de 150 pesos adicionales por tonelada proporcionado por el Gobierno del Estado de Campeche.
  • Un precio base alto ofrecido por la industria harinera que opera en la entidad.

Detalles del acuerdo oficial

El Gobierno de Campeche suma
El Gobierno de Campeche suma un complemento de 150 pesos por tonelada para fortalecer el ingreso de los productores locales. Crédito: JUAN PABLO ZAMORA/SADER/CUARTOSCURO

La dependencia federal precisó: “Se logró un buen acuerdo con los productores y las productoras de maíz del estado de Campeche para facilitar la comercialización de su cosecha”.

El precio de garantía y la participación directa de la industria harinera aseguran, según Agricultura, una salida formal y rentable para el maíz local. Alimentación para el Bienestar comprará directamente grandes volúmenes del grano, lo que favorecerá especialmente a pequeños productores y productoras”.

Este esfuerzo busca atender las inquietudes del sector y mantener la estabilidad en el campo campechano, en medio de un contexto nacional marcado por demandas sociales y movilizaciones.

Reacciones federales ante las movilizaciones

La Secretaría de Gobernación reiteró
La Secretaría de Gobernación reiteró su disposición al diálogo tras los bloqueos carreteros de productores y transportistas. Crédito: Cuartoscuro.

Mientras el acuerdo con Campeche se consolidó en estos términos, otras expresiones de protesta persisten en el país. Al referirse a los bloqueos carreteros del pasado 24 de noviembre que involucran a productores agrícolas y transportistas, la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su disposición al diálogo. Según la dependencia, desde el lunes se convocó a líderes de las organizaciones sociales a una mesa de trabajo conjunta con Agricultura y Conagua.

Las autoridades federales recalcaron que desde el inicio de las negociaciones solicitaron a los dirigentes del movimiento liberar los tramos bloqueados para evitar daños a la ciudadanía. La Segob lamentó que, lejos de atender el llamado, los manifestantes ampliaron los bloqueos, impidiendo el paso de ambulancias, transportes de emergencia y mercancías perecederas.

Segob sostuvo su apertura para continuar los trabajos a través de mecanismos institucionales y destacó que se privilegiará la concertación como vía para resolver las diferencias.

Sheinbaum garantiza libertad de expresión

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la libertad de expresión, pero recordó que cerrar carreteras constituye un delito según la ley. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó el tema de las movilizaciones y la reciente atención mediática sobre la Ley de Aguas en su conferencia matutina de este 25 de noviembre.

La mandataria declaró: “Cuando hay una manifestación que tiene que ver con fines políticos, sociales, demandas, no perseguimos a nadie por manifestarse”. No obstante, recordó que cerrar carreteras es un delito, como dijo Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Sheinbaum reconoció el uso reciente de la Ley de Aguas como bandera de las movilizaciones, reiterando el derecho a la libre expresión y la importancia del diálogo.

Temas Relacionados

Productores Segob Campeche MaízAgriculturaTransportistasBloqueosmexico-noticias

Más Noticias

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de ataques e insultos por polémica en Miss Universo 2025: “Párenle al hate”

La ex Miss Universo lamentó el clima de odio contra Bosch y aseguró que estas expresiones no suman a los esfuerzos de transformar los concursos de belleza

Lupita Jones defiende a Fátima

Autoridades pidieron apoyo para localizar a los implicados en el feminicidio de Joceline Dianeth en Baja California

El cuerpo de la joven fue localizado el 4 de octubre, maniatada y amordazada, flotando en el canal Tulichek

Autoridades pidieron apoyo para localizar

Carrera de botargas UNAM: dónde y cuándo acudir al encuentro anual

La tradicional competencia universitaria regresa el 27 de noviembre, prometiendo una jornada llena de humor y creatividad para estudiantes y personal de la UNAM

Carrera de botargas UNAM: dónde

SEP lanza maratón de lectura “Mujeres libres de violencia” en el marco del 25N

Mario Delgado sostiene que su plan involucra a todos los docentes y alumnos de México

SEP lanza maratón de lectura

Ema Pulido critica a Aarón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy y cuestiona su desempeño

El influencer y ex participante de La Casa de los Famosos México recibió comentarios duros del jurado

Ema Pulido critica a Aarón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Lupita Jones defiende a Fátima

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de ataques e insultos por polémica en Miss Universo 2025: “Párenle al hate”

Ema Pulido critica a Aarón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy y cuestiona su desempeño

Los Bunkers se preparan para su concierto de noviembre en la CDMX: “Es nuestra segunda casa”

Homenaje a Silvia Pinal: Stephanie Salas revela detalles a un año de su fallecimiento

Primo de Valentín Elizalde revela cuáles fueron las últimas palabras del “Gallo de Oro” antes de ser asesinado

DEPORTES

Claudia Sheinbaum revela dónde verá

Claudia Sheinbaum revela dónde verá la inauguración del Mundial 2026; reafirma su postura de regalar su boleto

El ex rival de Canelo Álvarez que fue clave en la carrera de David Benavidez: “Le debo mucho”

Martinoli y el Doctor García acusan de “capricho” el horario del América vs Rayados para los cuartos de final

Cruz Azul vs Chivas: precios de los boletos para la vuelta de los Cuartos de Final en el Olímpico Universitario

Golpe para América: Saint‑Maximin no estará en los Cuartos de Final