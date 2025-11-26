México

Agricultores se manifiestan en carretera de Guanajuato generando caos vial

Cierre total en la carretera federal 90 a la altura de Pénjamo; autoridades exhortan evitar la zona.

Guardar
Por tercera ocasión hay bloqueo
Por tercera ocasión hay bloqueo en la carretera federal 90 Pénjamo - Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés (@audioramanoti/X)

Autoridades de seguridad y tránsito del gobierno de Guanajuato informaron este miércoles sobre un cierre total de la carretera federal 90, en el tramo entre Pénjamo y Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés, medida adoptada por campesinos como medida de presión a los diversos niveles de gobierno y que paguen los justo por sus cosechas.

Durante el día de ayer martes, se registraron cierres en municipios como Irapuato, Salvatierra, San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz, los cuales ya fueron liberados. Con ello, la movilidad ha quedado restablecida en todas las rutas, salvo el tramo de Pénjamo.

En el caso particular de Salamanca los agricultores terminaron tomando la decisión de no bloquear, por lo que en la Carretera Federal #45 a la altura del Trébol de Valtierrilla siempre hubo circulación vehicular fluida.

Tomar vías alternas

Por la manifestación en la
Por la manifestación en la carretera Pénjamo - Santa Ana, autoridades piden tomar vías alternas (El Salmantino/FB)

Autoridades exhortan a los conductores a evitar la zona de Laguna Larga de Cortés y consultar rutas alternas previamente publicadas, mientras se mantiene la restricción en ese punto.

Además del cierre en Pénjamo, se reportaron bloqueos parciales —y en algunos casos totales— en diversas carreteras del estado: en el distribuidor vial de la carretera 43D sobre la 45-Irapuato–Silao, así como en la 45-Irapuato–Salamanca, a la altura de Ciudad Industrial; en la carretera 90 Irapuato–Abasolo, con carriles obstruidos en dirección a Abasolo (altura P&G); en el tramo Celaya–Salamanca de la 45, en la comunidad Valtierrilla (puente); en la carretera estatal Salvatierra–Cortazar, a la altura de la comunidad San José del Carmen; en la ruta Manuel Doblado–León, cerca de la comunidad El Maguey, en San Francisco del Rincón; así como en la carretera federal 57, en el entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo.

Se recomendó a los conductores prever tiempos adicionales, evitar trasladarse por el tramo afectado y atender las indicaciones de las autoridades.

El impacto de estas medidas ha generado congestión de tránsito en rutas alternas, así como incertidumbre entre transportistas y conductores particulares.

Usuarios de redes sociales reportan demoras y dificultades para trasladarse en la zona de Pénjamo.

Autoridades estatales afirmaron que informarán oportunamente sobre la liberación del tramo bloqueado. Mientras tanto, se pide a la ciudadanía mantenerse alerta, planificar sus rutas y evitar circular por las zonas con cierre total o bloqueos.

Temas Relacionados

BloqueosManifestacióncampesinosGuanajuatomexico-noticias

Más Noticias

Victoria Ruffo anuncia su regreso a las telenovelas en el 2026 y enciende la nostalgia del público

La actriz es considerada un ícono en los melodramas mexicanos

Victoria Ruffo anuncia su regreso

Jóvenes entran a cabina de conductor del Metro en CDMX, redes estallan por falta de vigilancia

La grabación viral evidenció fallas en la vigilancia del STC y generó preocupación por el acceso a zonas restringidas

Jóvenes entran a cabina de

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de noviembre: cierres parciales en la L2 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

“Coatlicue” será la supercomputadora más poderosa desarrollada en México, revela el gobierno de Sheinbaum

Este dispositivo, que tendrá la potencia de 400 mil computadoras, incluye 15 mil GPU’s, lo que permitirá imágenes con mayor nitidez

“Coatlicue” será la supercomputadora más

Mala racha en el precio del dólar se extiende y el peso mexicano cotiza al alza 26 de noviembre

El dólar suma dos jornadas consecutivas cotizando a la baja frente al peso mexicano

Mala racha en el precio
MÁS NOTICIAS

NARCO

El dueño de Miss Universo,

El dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, es imputado por la FGR de tráfico de drogas y armas

Detienen a motociclista con aparente droga en Iztacalco; vehículo estaría ligado a robo a mujer finlandesa

‘El Pelón’ extorsionó a mamás de los dos jóvenes implicados en el caso Carlos Manzo

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Comunidad LGBT+ se burla de

Comunidad LGBT+ se burla de Ángela Aguilar tras marioneta de ella en La Más Draga: “No es icónica”

Las polémicas de Raúl Rocha Cantú: despidos, inclusión forzada, amaño en Miss Universo y nexos con el narco

Quién es Anne Jakrajutatip, la copropietaria de Miss Universo acusada de fraude y que estaría en México

Lupita Jones revela paradero de Anne Jakkaphong, en medio de reportes de una investigación de la FGR contra Raúl Rocha Cantú

El dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, es imputado por la FGR de tráfico de drogas y armas

DEPORTES

Qué dijo Penta Zero Miedo

Qué dijo Penta Zero Miedo sobre su dolorosa lesión en WWE RAW y cuánto tiempo estaría fuera

El ciclista mexicano Isaac del Toro es reconocido como Ídolo Deportivo del 2025

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football toma la cima del ranking mundial

Mikel Arriola recluta a atletas mexicanos para impulsar al Tri rumbo al Mundial 2026

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 26 de noviembre