Agricultores se manifiestan en carretera de Guanajuato generando caos vial

Por tercera ocasión hay bloqueo en la carretera federal 90 Pénjamo - Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés (@audioramanoti/X)

Autoridades de seguridad y tránsito del gobierno de Guanajuato informaron este miércoles sobre un cierre total de la carretera federal 90, en el tramo entre Pénjamo y Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés, medida adoptada por campesinos como medida de presión a los diversos niveles de gobierno y que paguen los justo por sus cosechas.

Durante el día de ayer martes, se registraron cierres en municipios como Irapuato, Salvatierra, San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz, los cuales ya fueron liberados. Con ello, la movilidad ha quedado restablecida en todas las rutas, salvo el tramo de Pénjamo.

En el caso particular de Salamanca los agricultores terminaron tomando la decisión de no bloquear, por lo que en la Carretera Federal #45 a la altura del Trébol de Valtierrilla siempre hubo circulación vehicular fluida.

Tomar vías alternas

Por la manifestación en la carretera Pénjamo - Santa Ana, autoridades piden tomar vías alternas (El Salmantino/FB)

Autoridades exhortan a los conductores a evitar la zona de Laguna Larga de Cortés y consultar rutas alternas previamente publicadas, mientras se mantiene la restricción en ese punto.

Además del cierre en Pénjamo, se reportaron bloqueos parciales —y en algunos casos totales— en diversas carreteras del estado: en el distribuidor vial de la carretera 43D sobre la 45-Irapuato–Silao, así como en la 45-Irapuato–Salamanca, a la altura de Ciudad Industrial; en la carretera 90 Irapuato–Abasolo, con carriles obstruidos en dirección a Abasolo (altura P&G); en el tramo Celaya–Salamanca de la 45, en la comunidad Valtierrilla (puente); en la carretera estatal Salvatierra–Cortazar, a la altura de la comunidad San José del Carmen; en la ruta Manuel Doblado–León, cerca de la comunidad El Maguey, en San Francisco del Rincón; así como en la carretera federal 57, en el entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo.

Se recomendó a los conductores prever tiempos adicionales, evitar trasladarse por el tramo afectado y atender las indicaciones de las autoridades.

El impacto de estas medidas ha generado congestión de tránsito en rutas alternas, así como incertidumbre entre transportistas y conductores particulares.

Usuarios de redes sociales reportan demoras y dificultades para trasladarse en la zona de Pénjamo.

Autoridades estatales afirmaron que informarán oportunamente sobre la liberación del tramo bloqueado. Mientras tanto, se pide a la ciudadanía mantenerse alerta, planificar sus rutas y evitar circular por las zonas con cierre total o bloqueos.