Presentan “16 días de activismo” para combatir la violencia contra las mujeres en México

El programa contempla una activación comunitaria para fortalecer la colaboración social en la protección de las mujeres

Fotografía de archivo, tomada el
Fotografía de archivo, tomada el 8 de marzo de 2024, en la que se registró a un grupo de manifestantes al marchar con motivo del Día Internacional de la Mujer, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, detalló que se pondrán en marcha actividades consecutivas durante un periodo de 16 días en todo el país, en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Gómez especificó que las acciones involucrarán a los tres niveles de gobierno y se implementarán en diferentes ciudades.

La funcionaria indicó que el programa contempla campañas públicas, la producción de materiales audiovisuales y la difusión de mensajes institucionales orientados a la sensibilización sobre la violencia de género. Asimismo, informó que se llevará a cabo una activación comunitaria encaminada a fortalecer la participación ciudadana y la prevención de la violencia hacia las mujeres.

Información en proceso...

