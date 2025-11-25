Por qué Eugenio Derbez se separó de Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez: “Odiaba a papá” (Fotos: RS)

La mañana del 24 de noviembre, el fallecimiento de Gabriela Michel a los 65 años causó fuerte impacto en la comunidad artística mexicana.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó su partida, acontecimiento que se difundió rápidamente en medios y redes sociales. Horas después, su hija Aislinn Derbez compartió un mensaje en Instagram:

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto”, manifestó.

La actriz de doblaje fue reconocida por su trabajo en películas como La Cenicienta y Sex and the City, y por sus años de presencia en el teatro y la enseñanza artística.

La ANDI confirmó el deceso de Gabriela Michel con una imagen en Instagram

El origen de una relación marcada por el arte: el motivo por el que se separaron Gabriela Michel y Eugenio Derbez

Décadas antes de su deceso, Gabriela Michel y Eugenio Derbez compartieron una relación que combinó su pasión por el arte y el escenario. La pareja se conoció en los años 80 en la Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel, fundada por Michel en la colonia Del Valle de la Ciudad de México. Allí, Derbez impartía clases de ballet y juntos formaron en dicha institución a futuras figuras del espectáculo como Lorena Herrera y Rodrigo Vidal.

Michel decidió invitar a Silvia Derbez, madre de Eugenio, a sumarse al proyecto luego de que ella atravesara una etapa difícil: “Eugenio y yo le propusimos asociarnos para levantarle el ánimo. Nos iba bien”, recordó Michel en entrevista con TVyNovelas.

La sociedad profesional dio paso a una relación personal que, según Aislinn Derbez en declaraciones a Yordi Rosado, arrancó de manera inusual: “Mis papás se conocieron de una forma muy extraña, porque mi papá era maestro de ballet de mi mamá. Le daba clases de ballet, pero mi papá es más chico que mi mamá (…) Mi mamá juraba que mi papá era gay”.

Una historia de amor corta y caótica entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez

La relación entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez estuvo marcada por altibajos. “Fue un gran amor, pero con demasiada pasión, intensidad y muchas heridas”, narró la propia Aislinn.

Una historia de amor corta y caótica entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez (CUARTOSCURO / Facebook/gabriela.michel.583)

El nacimiento de Aislinn Derbez en marzo de 1986 unió a la pareja en el proyecto familiar, aunque la convivencia nunca resultó sencilla. Según lo relatado por Aislinn en el pódcast “Se regalan dudas”, los desacuerdos y la diferencia de personalidades hacían imposible la calma en casa. “Duraron 5 años juntos. Se embarazaron después de 3 años... yo tenía como un año cuando ya todo estaba muy mal”, relató Aislinn sobre los años claves de su infancia.

Los primeros diez años tras la separación fueron duros. Aislinn llegó a describir ese periodo en su vida como “sumamente caótico y violento” en lo psicológico. En el mismo pódcast, expresó: “Yo lo viví, yo tuve una infancia en la que mamá odiaba a papá y se gritaban, se decían cosas espantosas”. Las discusiones y reproches marcaron una década fundamental en su desarrollo.

Nuevo rumbo profesional y personal tras la separación de Gabriela Michel y Eugenio Derbez

Con la ruptura, Gabriela Michel decidió cerrar la escuela artística que compartía con Derbez. “Me separé de Eugenio después de siete años. Aislinn era una bebé, y continuar con la escuela se volvió muy difícil, tenía poco tiempo. Daba las clases con Ais en brazos... decidí cerrar después de ocho años”, relató Michel a TVyNovelas.

A partir de entonces, dedicó tiempo completo a su hija y redirigió su carrera hacia el doblaje, donde se consolidó como una de las voces más emblemáticas del medio. Participó en títulos como La Cenicienta, Tinker Bell, Hannah Montana y La mansión embrujada.

Gabriela Michel, esposa de Jorge Alberto Aguilera. (Facebook: Jorge Alberto Aguilera)

Una relación cordial después del conflicto y la familia de Gabriela Michel

Pese a los enfrentamientos iniciales, la relación entre Michel y Derbez evolucionó con los años hacia una amistad respetuosa. “Eugenio y yo somos muy buenos amigos. Nos llevamos muy bien”, afirmó Michel en entrevista por TVyNovelas. Ambos reconstruyeron sus vidas afectivas por separado: Gabriela Michel estableció una pareja con Jorge Alberto Aguilera (“El Señor Aguilera”), con quien tuvo dos hijas, Michelle y Chiara; mientras, Eugenio Derbez amplió su familia junto a Silvana Prince, Victoria Ruffo y posteriormente con Alessandra Rosaldo.

La muerte de Gabriela Michel ha traído al presente los claroscuros de una historia que combinó el arte, la pasión y episodios de conflicto personal, así como la construcción de una nueva armonía basada en el respeto y la aceptación del pasado.