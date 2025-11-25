Pastel de mil hojas con crema pastelera: una receta exquisita y crujiente con relleno suave

Para quienes buscan una propuesta sencilla y casera, el milhojas de crema pastelera aparece como uno de los postres favoritos para compartir en familia.
Este milhojas casero ofrece alternativas prácticas: la crema pastelera conserva bien en la nevera durante uno o dos días; el hojaldre puede hornearse tanto en láminas individuales como enteras; incluso algunos optan por dejar crecer la masa para luego abrirla y rellenarla.
Qué se necesita para hacer un pastel mil hojas
Ingredientes principales:
- 2 planchas de masa de hojaldre
- 500 ml de leche entera
- 2 huevos
- 90 g de azúcar
- 40 g de almidón de maíz (Maicena)
- 1 rama de canela
- Piel de 1 limón
- Piel de 1 naranja
- Azúcar glas (impalpable) para espolvorear
Utensilios recomendados: Cazo u olla, bol, varillas para batir, colador, cuchillo de sierra, bandeja y papel de horno, manga pastelera (opcional).
Procedimiento paso a paso:
- Preparar la crema pastelera:
- Diluye el almidón de maíz en 75 ml de leche y reserva.
- Bate los huevos con el azúcar en un bol hasta que espumen.
- Lleva el resto de la leche (425 ml) a calentar en una olla junto con la rama de canela, la piel de limón y la de naranja. Retira antes de que hierva.
- Quita las pieles y la canela, e incorpora al bol con huevos y azúcar. Mezcla bien.
- Pasa la mezcla de nuevo al cazo, añade la leche con almidón, y cocina a fuego medio removiendo constantemente hasta que espese. Cuando aparezcan las primeras burbujas y logres una textura homogénea, retira del fuego y sigue batiendo para evitar grumos.
- Deja enfriar en una fuente ancha, removiendo cada tanto para evitar que se forme costra. Cuando esté a temperatura ambiente, cubre la crema al contacto con papel film y refrigera al menos dos horas.
- Cocer el hojaldre:
- Precalienta el horno a 180 ℃, calor arriba y abajo.
- Corta las planchas de hojaldre en tres láminas iguales, preferentemente alargadas.
- Coloca las láminas sobre papel de hornear en la bandeja. Pincha toda la superficie con un tenedor.
- Si deseas, espolvorea con un poco de azúcar normal para un color más dorado.
- Cubre con otro papel de horno y, encima, un peso ligero (otra bandeja) para evitar que suba demasiado.
- Hornea cada plancha entre veinticinco y cuarenta minutos (vigila para que no se queme), hasta dorar. Retira del horno y deja enfriar sobre una rejilla.
- Montar el milhojas:
- Coloca una lámina de hojaldre como base en la fuente de presentación.
- Extiende o distribuye la crema pastelera sobre la base (preferiblemente con manga pastelera para mayor prolijidad).
- Añade la segunda lámina encima sin presionar, repite el relleno de crema y coloca la tercera lámina para cerrar.
- Espolvorea generosamente con azúcar glas.
- Servir y conservar:
- Usa un cuchillo de sierra para cortar raciones sin romper el hojaldre.
- Mantén el pastel refrigerado hasta el momento de servir.
Tips imprescindibles para un milhojas perfecto
- La crema pastelera mejora en textura si se prepara unas horas antes, incluso de un día para otro.
- Remueve frecuentemente la crema mientras enfría para evitar que forme costra.
- Siempre cubre la crema pastelera con film de cocina al contacto para evitar humedad y endurecimiento.
- Si prefieres más cantidad de capas, divide el hojaldre en más partes, pero ten cuidado al manipularlas, ya que se vuelven frágiles.
- Puedes hornear el hojaldre también en porciones individuales para una presentación diferente.
- Si el hojaldre sube demasiado, ábrelo con cuidado por la mitad y rellénalo igual.
- Para lograr cortes limpios y prolijos, usa siempre un cuchillo de sierra.
- Controla el horno constantemente hacia el final, ya que el azúcar espolvoreado acelera el dorado y puede hacer que los bordes se oscurezcan rápido.
- Guarda la milhojas en el refrigerador, pero consume en los dos días siguientes para que el hojaldre conserve su textura crujiente.
