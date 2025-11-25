Natalia Garibay, la mexicana que compite en el Miss International Beauty Pageant y apuesta por la belleza con causa. (Instagram)

La fiebre por la reciente victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 ha puesto los reflectores sobre el protagonismo de México en los concursos de belleza globales. Sin embargo, el éxito y la presencia mexicana no se limita al certamen más mediático: en estos días, Natalia Garibay, originaria de Jalisco, compite en uno de los concursos más antiguos y prestigiosos a nivel internacional, el Miss International Beauty Pageant, representando no sólo a su país, sino también un modelo distinto de concurso enfocado en causas sociales.

¿Qué es el Miss International Beauty Pageant?

Miss International Beauty Pageant: Natalia Garibay de Jalisco quiere la corona para México. (Instagram)

Este certamen, de origen japonés y con más de 60 años de historia, es uno de los cuatro grandes concursos de belleza del mundo.

A diferencia de otros certámenes cuya principal meta es resaltar el atractivo físico, el Miss International Beauty Pageant tiene como objetivo promover la paz y el entendimiento internacional.

La competencia fomenta el intercambio cultural, la hermandad entre países y proyectos con un marcado énfasis en la responsabilidad social y la conciencia ambiental.

El concurso está respaldado por la Fundación Miss Internacional, que ha colaborado con organizaciones globales como UNICEF para hacer donaciones a niños en situación vulnerable.

Además, se especializa en campañas ambientales como la “Campaña Verde”, donde las concursantes japonesas plantan árboles lo que refuerza el compromiso de la organización con el planeta.

¿Quién es Natalia Garibay?

La joven de Puerto Vallarta representa al país en uno de los concursos globales más antiguos y con enfoque social. (Instagram)

La representante mexicana para esta edición, Natalia Garibay, tiene 25 años, es originaria de Puerto Vallarta y egresada de Mercadotecnia y Relaciones Públicas.

Su ascenso en el circuito de belleza comenzó en 2024 cuando obtuvo el título de Mexicana Universal Guadalajara, compitiendo posteriormente a nivel nacional.

Más allá de las pasarelas, Natalia es una figura activa en redes sociales con más de 80 mil seguidores en su perfil de Instagram, donde comparte detalles de su formación y actividades personales y profesionales.

Garibay ha enfatizado que, más allá de la belleza externa, busca proyectar valores que ayuden a transformar el entorno: la altruista causa del certamen japonés resuena con su visión de compartir no sólo glamour, sino también conciencia social.

Su participación sirve de ejemplo de una nueva generación de reinas que utilizan la visibilidad del certamen para impulsar proyectos e inspirar acciones responsables.

Un concurso con causa ambiental y social

Natalia Garibay, la jalisciense que lleva la bandera de México y la conciencia ambiental al Miss International. (Instagram)

Lo que diferencia al Miss International Beauty Pageant es su trasfondo de impacto humanitario y ecológico. La organización realiza donaciones mundiales, mientras que las candidatas impulsan y ejecutan campañas de reforestación y actividades de voluntariado.

“A través de estas actividades benéficas continuas, el certamen aspira a ser más que una simple competencia de belleza externa; también aspira a ser un festival que promueve activamente el intercambio internacional y las actividades de contribución social para enriquecer el ser interior”, afirma la fundación.

Este rumbo humanista cautiva y motiva a candidatas como Natalia, quien considera que la belleza puede ser herramienta de transformación si se traduce en acciones concretas y proyectos de ayuda colectiva.