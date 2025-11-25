Atole de durazno: receta casera y sencilla para endulzar estas tardes de frío

Servida caliente esta bebida tradicional es ideal para el desayuno. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atole es una bebida tradicional mexicana de consistencia espesa, preparada principalmente a base de maíz, agua o leche y endulzada con azúcar o piloncillo pero que es posible realizar de muy diversos sabores gracias a su versatilidad.

Y sin duda una opción ideal para esta temporada puede ser un atole de durazno ya que es una bebida reconfortante que combina la tradición del atole mexicano con el sabor fresco y afrutado de los duraznos.

Esta versión, fácil de preparar en casa, ofrece una alternativa ligera y aromática para acompañar desayunos o meriendas, especialmente en épocas de clima fresco.

Preparar atole de durazno permite disfrutar de una bebida caliente y casera con un toque frutal diferente por lo que aquí te damos al receta ideal.

Esta bebida sin duda reconforta cuerpo y alma. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de durazno que es fácil de preparar

Ingredientes

4 duraznos maduros

1 litro de leche

100 g de azúcar (ajustar al gusto)

60 g de fécula de maíz (maicena)

500 ml de agua

1 raja de canela

Preparación

Lavar, pelar y deshuesar los duraznos. Licuar la pulpa con 250 ml de agua hasta obtener un puré. En una olla grande, colocar la leche, la canela y el azúcar. Calentar a fuego medio, revolviendo para disolver el azúcar. Disolver la fécula de maíz en los 250 ml de agua restantes, mezclando hasta no dejar grumos. Cuando la leche esté caliente y antes de que hierva, agregar el puré de durazno. Incorporar la fécula disuelta a la olla en forma de hilo, mezclando constantemente para evitar grumos. Cocinar a fuego bajo, sin dejar de mover, hasta que la mezcla espese y adquiera consistencia de atole (unos 10 a 15 minutos). Retirar la raja de canela y servir caliente.

El atole de durazno resulta ideal para desayunos o meriendas, acompañado de pan dulce o tamales. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil nutricional de un atole de durazno

El perfil nutricional del atole de durazno depende de las cantidades exactas y el tipo de ingredientes utilizados. A continuación, se presenta una estimación aproximada por porción considerando la receta anterior dividida en 6 tazas (porciones):

Aproximado por porción (1 taza)

Calorías: 170 kcal

Proteína: 4 g

Grasa total: 3 g Grasa saturada: 2 g

Carbohidratos totales: 34 g Azúcares: 22 g

Fibra: 1 g

Sodio: 55 mg

Colesterol: 12 mg

Características nutricionales

El aporte calórico principal proviene de la leche, el azúcar y la fécula de maíz.

El durazno proporciona vitaminas como la vitamina C y A, minerales y fibra.

Baja en grasas, especialmente si se prepara con leche descremada.

Aporta proteínas lácteas en cantidad moderada.

La preparación puede adaptarse para reducir calorías y azúcares empleando leche baja en grasa o endulzantes alternativos.