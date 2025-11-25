¡Atención! Frente frío número 16 y baja presión provocarán lluvias en gran parte del país este 25 de noviembre

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en el estado del tiempo dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 25 de noviembre

El país experimenta contrastes extremos, con heladas en la madrugada y calor intenso en la tarde. (Cuartoscuro)

El frente número 16 se extenderá sobre el norte y noreste de México, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en las mencionadas regiones.

Por otra parte, un canal de baja presión en el oriente del país en combinación con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Nuevo León

Tamaulipas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila

San Luis Potosí

Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca)

Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja)

Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra)

Estado de México

Ciudad de México

Campeche

Yucatán

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Golfo de California

Baja California

Baja California Sur

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)

Campeche

Yucatán

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

Costa occidental de la península de Baja California

Costas de Jalisco

Colima

Las lluvias fuertes podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

El pronóstico destaca contrastes térmicos, desde heladas en sierras hasta calor intenso en el sur. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Sinaloa (sur)

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas (istmo)

Campeche

Yucatán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Tamaulipas

Morelos

Puebla (suroeste)

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Morelos

Veracruz

Oaxaca

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.