A qué personajes dio voz Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

Hoy se confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, figura emblemática del doblaje mexicano, quien interpretó a decenas de personajes en cine y televisión, además de ser la madre de Aislinn Derbez. (Instagram/Redes sociales)

Gabriela Michel, una de las voces más reconocidas del doblaje mexicano, falleció este 24 de noviembre de 2025 a los 65 años. Su trayectoria abarcó cine, animación, series de televisión y anime, dejando un legado duradero en la industria.

¿Quién fue Gabriela Michel?

La actriz de doblaje era mamá de Aislinn Derbez y participó en varias películas animadas prestando su voz a personajes. (Facebook/gabriela.michel.583)

Nacida el 24 de octubre de 1960 en la Ciudad de México, Gabriela Michel incursionó en el doblaje y la locución desde joven. Mantuvo una relación con el actor y comediante Eugenio Derbez, de la que nació su hija Aislinn Derbez en 1986.

Posteriormente, se casó con Jorge Alberto Aguilera, locutor y actor de doblaje conocido por su trabajo en “En Familia con Chabelo”. Con Aguilera, Michel tuvo otras dos hijas: Michelle y Chiara Aguilera.

La relación entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez abarcó varios años, aunque el matrimonio formal fue breve. Ambos fundaron una escuela de actuación y danza en la Ciudad de México. Según reconoció Aislinn Derbez en entrevistas, como con Yordi Rosado, y en el podcast “Se Regalan Dudas”, su infancia estuvo marcada por frecuentes desacuerdos entre sus padres, lo que afectó su vida personal y su desarrollo como actriz.

Las hijas menores, Michelle y Chiara Aguilera, siguieron caminos distintos. Michelle participa en el podcast “La Magia del Caos” de su hermana y trabaja en locución, en tanto que Chiara eligió la abogacía, manteniéndose lejos del ambiente mediático.

A qué personajes dio voz Gabriela Michel

La ANDI confirmó el deceso de Gabriela Michel con una imagen en Instagram

Gabriela Michel participó en decenas de producciones donde su voz se convirtió en referente para la audiencia hispanoparlante. Entre sus papeles más reconocidos destacan:

Cine y series (live action):

Samantha Jones en Sex and the city

Tina Harwood en Sueños sobre hielo

Marva Kulp Jr. en Juego de gemelas

Maureen Robinson en Perdidos en el espacio

Madame Leota en La mansión embrujada

Sally Bishop en Con Air: Riesgo en el aire

Toby Walters en Romy y Michele

Becky Barnett en Boogie Nights: Juegos de placer

Kerry Coughlin en Coctel (redoblaje)

Donna en Anatomía según Grey

Olivia Rice en Devious Maids

Alma Hodge en Esposas desesperadas

Sra. Jameson en Hannah Montana

Georgia Jones en A todo ritmo

Eloise Hawkin en Lost

Cassidy Phillips en Lost

Rhiannon Lawrence en Aprendiendo a vivir

Kelly Palmer en El rey de Queens

Una de las voces a las que dio vida fue Kim Cattrall, Samantha Jones en "Sex and the city". (Escena de "Sex and the city")

Películas animadas y especiales:

Reina Clarion en la saga de Tinker Bell

Madre Naturaleza en Santa Cláusula 2 y Santa Cláusula 3: Complot en el Polo Norte

Prudencia en La Cenicienta 3: Un giro en el tiempo

Primavera en La Bella Durmiente y Princesita Sofía

Donna Hynde en Cuentos que no son cuento

Series animadas y anime:

Primavera en Princesita Sofía

Bernarda Winks en ¡Jakers! Las aventuras de Piggley Winks

Kyoko Zeppelin Sōryū en Neon Genesis Evangelion

Tigresa en Saber Marionette J

Kodama en Las aventuras de las Mini Diosas

Voz institucional:

Voz oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante varios años

Desde sus primeros años de carrera, Gabriela Michel mostró una gran capacidad de adaptación y registro vocal, lo que le permitió interpretar personajes de todo tipo en el cine, la televisión y el anime. Su experiencia como directora escénica y encargada de edecanes en televisión amplió su formación profesional y su conocimiento del medio artístico mexicano.

¿De qué murió Gabriela Michel?

La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, resalta la vida privada de sus hijas Michelle y Chiara Aguilera (IG)

Según reportes de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), Gabriela Michel falleció el 24 de noviembre de 2025, alrededor de las 7 de la mañana, a causa de un accidente doméstico en su domicilio en la Ciudad de México.

La noticia fue difundida inicialmente por la periodista Chamonic y después confirmada oficialmente por la ANDI. La ceremonia de velación se realizó el mismo día.

En sus últimos años, Gabriela Michel se dedicaba principalmente a la locución institucional y comercial, alejándose de nuevos proyectos en doblaje.

Su fallecimiento provocó una ola de mensajes y homenajes por parte de colegas y seguidores en redes sociales, donde se subrayó su profesionalismo, la calidad humana que la caracterizó y el impacto que dejó en la industria del doblaje y la locución mexicana.