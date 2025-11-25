México

A qué personajes dio voz Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

La actriz mexicana falleció hoy a los 65 años; su voz dio vida a personajes como Samantha Jones en “Sexo en la ciudad”

Guardar
Hoy se confirmó el fallecimiento
Hoy se confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, figura emblemática del doblaje mexicano, quien interpretó a decenas de personajes en cine y televisión, además de ser la madre de Aislinn Derbez. (Instagram/Redes sociales)

Gabriela Michel, una de las voces más reconocidas del doblaje mexicano, falleció este 24 de noviembre de 2025 a los 65 años. Su trayectoria abarcó cine, animación, series de televisión y anime, dejando un legado duradero en la industria.

¿Quién fue Gabriela Michel?

La actriz de doblaje era
La actriz de doblaje era mamá de Aislinn Derbez y participó en varias películas animadas prestando su voz a personajes. (Facebook/gabriela.michel.583)

Nacida el 24 de octubre de 1960 en la Ciudad de México, Gabriela Michel incursionó en el doblaje y la locución desde joven. Mantuvo una relación con el actor y comediante Eugenio Derbez, de la que nació su hija Aislinn Derbez en 1986.

Posteriormente, se casó con Jorge Alberto Aguilera, locutor y actor de doblaje conocido por su trabajo en “En Familia con Chabelo”. Con Aguilera, Michel tuvo otras dos hijas: Michelle y Chiara Aguilera.

La relación entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez abarcó varios años, aunque el matrimonio formal fue breve. Ambos fundaron una escuela de actuación y danza en la Ciudad de México. Según reconoció Aislinn Derbez en entrevistas, como con Yordi Rosado, y en el podcast “Se Regalan Dudas”, su infancia estuvo marcada por frecuentes desacuerdos entre sus padres, lo que afectó su vida personal y su desarrollo como actriz.

Las hijas menores, Michelle y Chiara Aguilera, siguieron caminos distintos. Michelle participa en el podcast “La Magia del Caos” de su hermana y trabaja en locución, en tanto que Chiara eligió la abogacía, manteniéndose lejos del ambiente mediático.

A qué personajes dio voz Gabriela Michel

La ANDI confirmó el deceso
La ANDI confirmó el deceso de Gabriela Michel con una imagen en Instagram

Gabriela Michel participó en decenas de producciones donde su voz se convirtió en referente para la audiencia hispanoparlante. Entre sus papeles más reconocidos destacan:

Cine y series (live action):

  • Samantha Jones en Sex and the city
  • Tina Harwood en Sueños sobre hielo
  • Marva Kulp Jr. en Juego de gemelas
  • Maureen Robinson en Perdidos en el espacio
  • Madame Leota en La mansión embrujada
  • Sally Bishop en Con Air: Riesgo en el aire
  • Toby Walters en Romy y Michele
  • Becky Barnett en Boogie Nights: Juegos de placer
  • Kerry Coughlin en Coctel (redoblaje)
  • Donna en Anatomía según Grey
  • Olivia Rice en Devious Maids
  • Alma Hodge en Esposas desesperadas
  • Sra. Jameson en Hannah Montana
  • Georgia Jones en A todo ritmo
  • Eloise Hawkin en Lost
  • Cassidy Phillips en Lost
  • Rhiannon Lawrence en Aprendiendo a vivir
  • Kelly Palmer en El rey de Queens
Una de las voces a
Una de las voces a las que dio vida fue Kim Cattrall, Samantha Jones en "Sex and the city". (Escena de "Sex and the city")

Películas animadas y especiales:

  • Reina Clarion en la saga de Tinker Bell
  • Madre Naturaleza en Santa Cláusula 2 y Santa Cláusula 3: Complot en el Polo Norte
  • Prudencia en La Cenicienta 3: Un giro en el tiempo
  • Primavera en La Bella Durmiente y Princesita Sofía
  • Donna Hynde en Cuentos que no son cuento

Series animadas y anime:

  • Primavera en Princesita Sofía
  • Bernarda Winks en ¡Jakers! Las aventuras de Piggley Winks
  • Kyoko Zeppelin Sōryū en Neon Genesis Evangelion
  • Tigresa en Saber Marionette J
  • Kodama en Las aventuras de las Mini Diosas

Voz institucional:

  • Voz oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante varios años

Desde sus primeros años de carrera, Gabriela Michel mostró una gran capacidad de adaptación y registro vocal, lo que le permitió interpretar personajes de todo tipo en el cine, la televisión y el anime. Su experiencia como directora escénica y encargada de edecanes en televisión amplió su formación profesional y su conocimiento del medio artístico mexicano.

¿De qué murió Gabriela Michel?

La muerte de Gabriela Michel,
La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, resalta la vida privada de sus hijas Michelle y Chiara Aguilera (IG)

Según reportes de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), Gabriela Michel falleció el 24 de noviembre de 2025, alrededor de las 7 de la mañana, a causa de un accidente doméstico en su domicilio en la Ciudad de México.

La noticia fue difundida inicialmente por la periodista Chamonic y después confirmada oficialmente por la ANDI. La ceremonia de velación se realizó el mismo día.

En sus últimos años, Gabriela Michel se dedicaba principalmente a la locución institucional y comercial, alejándose de nuevos proyectos en doblaje.

Su fallecimiento provocó una ola de mensajes y homenajes por parte de colegas y seguidores en redes sociales, donde se subrayó su profesionalismo, la calidad humana que la caracterizó y el impacto que dejó en la industria del doblaje y la locución mexicana.

Temas Relacionados

Gabriela MichelActriz de doblajeAislinn DerbezSex and the citymexico-entretenimiento

Más Noticias

Aislinn Derbez rompe el silencio sobre la muerte de su madre Gabriela Michel

La actriz compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales

Aislinn Derbez rompe el silencio

Atole de maicena sabor fresa: prepara esta bebida caliente fácil y rápido

Esta bebida es popular para desayunos y cenas en México

Atole de maicena sabor fresa:

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris de hoy 24 de noviembre

El sorteo de Tris se celebra cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Jugada ganadora y resultado de

Tributo a ‘The Beatles’ en CDMX: fecha y sede del evento para recordar a la popular banda inglesa

El evento es de acceso libre y promovido por la Secretaría de Cultural del Gobierno de la Ciudad de México

Tributo a ‘The Beatles’ en

Baja California Sur abre carpeta de investigación contra Grupo Firme por cantar narcocorridos

La banda desafió a las autoridades con la canción “La Pantera”

Baja California Sur abre carpeta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cayó el líder de “Los

Cayó el líder de “Los Mayas” por huachicolear agua en el Edomex

Cayeron 2 presuntos delincuentes por el asesinato del policía Brandon López en la CDMX

Hay dos detenidos por la muerte de Joel Lizandro, el menor de edad encontrado sin vida en Tulum

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Lupe Tapia, operador crucial de El Mayo Zambada, será condenado en EEUU el próximo año

ENTRETENIMIENTO

Tributo a ‘The Beatles’ en

Tributo a ‘The Beatles’ en CDMX: fecha y sede del evento para recordar a la popular banda inglesa

Baja California Sur abre carpeta de investigación contra Grupo Firme por cantar narcocorridos

Tras su paso por ¿Quién es la máscara?, Wendy Guevara se somete a delicadas cirugías estéticas: “Grasa en las piernas”

De qué murió Gabriela Michel, la actriz de doblaje de 65 años

¿Viaje en el tiempo? Mencionan a Fátima Bosch en un capítulo de La Fea Más Bella de hace 20 años

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas: cuándo

Cruz Azul vs Chivas: cuándo cuestan los boletos para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”