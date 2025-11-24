Sheinbaum advirtió que una intervención de Perú en la embajada mexicana en Lima estaría fuera de toda ley

La mandataria Claudia Sheinbaum hizo un llamado al presidente de Perú para dialogar diferencias y no caer en violaciones internacionales. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado al diálogo a su homologo peruano, José Jerí, quien dijo “estar dispuesto a desafiar leyes y tratados internacionales” con tal de capturar a la ex primera ministra de Perú, Betssy Chávez, quien se encuentra en asilo político en la embajada de México en Lima.

De acuerdo con la mandataria, Perú está en su derecho de tener diferencias contra el Gobierno mexicano, sin embargo, Sheinbaum anunció que México no incurre en una falta administrativa ya que el asilo político que le ofrece a Chávez, está estipulado dentro de las leyes internacionales de derechos humanos.

“Sus acciones violarían todas las leyes internacionales. Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional, no como lo que ocurrió en Ecuador, violando todas las leyes.

“El derecho de asilo de Betssy Chávez es el derecho reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos, es un derecho de asilo dentro del marco de las relaciones internacionales, son de ellas y la vulneración de ellas son muy graves”, detalló la mandataria en La Mañanera del Pueblo.

Una violación al territorio nacional provocaría consecuencias internacionales

Durante la conferencia de esta mañana, Sheinbaum hizo un llamado al Gobierno de Perú a que exista el diálogo y comentar sus diferencias ideológicas, además, recordó que infligir las leyes internacionales provocaría serias consecuencias económicas y sociales.

José Jerí, que afirmó estar dispuesto a desafiar leyes y tratados internacionales con tal de capturar a Bettsy Chávez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

“El asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía.

“El diálogo siempre es lo mejor, se pueden tener diferencias y se opina, ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la embajada, estaría fuera de toda norma”, finalizó Sheinbaum.

Qué dijo el presidente de Perú tras el asilo político de Betssy Chávez

El reforzamiento del respeto a las medidas consulares se dio tras los comentarios del presidente de la República, José Jerí, que afirmó estar dispuesto a desafiar leyes y tratados internacionales con tal de capturar a Bettsy Chávez.

José Jerí reafirma su negativa a otorgar salvoconducto a Betsy Chávez y cuestiona el asilo político otorgado por México. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Señaló que no dudaría en ingresar por la fuerza a la embajada de México para cumplir el mandato judicial que ordena su detención.

En una entrevista con El Comercio, Jerí Oré indicó que el Ejecutivo aún no tiene una postura oficial sobre el tema, ya que no se ha reunido con sus ministros de Estado, sin embargo, remarcó que no es una persona temerosa al momento de tomar decisiones.

“Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, contestó.

Ambas naciones acordaron proteger las sedes diplomáticas para proteger intereses

Tras las recientes declaraciones, el Gobierno de Perú anunció el pasado 23 de noviembre que mantendrá el respeto a las inmunidades diplomáticas de México en su territorio, lo que incluye la inviolabilidad de los inmuebles, bienes y archivos de la representación mexicana en Lima.

FOTO DE ARCHIVO-Una bandera mexicana ondea en la embajada de México en Lima, después de que Perú rompiera relaciones diplomáticas con México tras la decisión de la ex primera ministra Betsy Chávez de solicitar asilo en ese país. Perú, 5 de noviembre de 2025. REUTERS/Gerardo Marin

La decisión publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se realiza conforme a lo establecido en las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y sobre Relaciones Consulares de 1963, dichas normas, garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección de intereses en los estados.

México mantiene su posición y continúa solicitando que se garantice el traslado seguro de Betssy Chávez a su territorio, en cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes y en defensa de los derechos que asisten a las personas reconocidas como asiladas políticas.