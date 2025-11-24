Reportan muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez, a los 65 años

(Facebook/gabriela.michel.583)

La periodista de espectáculos Chamonic acaba de dar a conocer el presunto fallecimiento de Gabriela Michel, destacada actriz de doblaje y locutora y madre de la actriz Aislinn Derbez, quien también es hija de Eugenio Derbez.

Según la reportera, la mujer murió a los 65 años, aproximadamente a las 7:00 horas de este lunes 24 de noviembre a consecuencia de un accidente doméstico.

“Aislinn Derbez hija de Eugenio Derbez está de luto , lamentablemente hoy a las 7 am aproximadamente falleció su mamá la señora Gabriela Michel a los 65 años de edad, me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa”, escribió la periodista radicada en Estados Unidos.

“Cabe destacar que aún no han comentado el motivo ni dado a conocer el fallecimiento de la señora , pero gente cercana me dicen q hoy será velada”, añadió la periodista sin brindar mayores detalles.

Al momento, ni Aislinn Derbez ni otra fuente periodística o familiar ha dado a conocer la información. Gabriela Michel estaba casada con Jorge Alberto Aguilera, el recordado ‘Señor Aguilera’ de En familia con Chabelo.

Chamonic no brindó más detalles sobre la presunta muerte de Michel (IG)

Gabriela Michel y su camino por el doblaje mexicano

La trayectoria de Gabriela Michel en el mundo del doblaje y la televisión mexicana ha estado marcada tanto por su vida profesional como por sus relaciones familiares.

Reconocida por su trabajo como actriz de voz, Michel ha dejado una huella en la industria al interpretar personajes en producciones como Cuentos que no son cuento (2008), donde dio vida a Donna Hynde, así como en la segunda y tercera entrega de Santa Cláusula (2006 y 2007) y en la saga animada de Tinker Bell, donde encarnó a la Reina Clarion.

Además, su voz ha sido la de Kim Cattrall en varias ocasiones, incluyendo el papel de Samantha Jones en la serie Sex and the City.

Gabriela Michel sostuvo una relación con Eugenio Derbez en la década de los 80 (IG: @gabymichel1)

La vida personal de Gabriela Michel ha estado ligada a figuras destacadas del entretenimiento mexicano. Su primer matrimonio fue con Eugenio Derbez, con quien contrajo nupcias tras siete años de noviazgo y permaneció casada hasta 1987.

De esa unión nació Aislinn Derbez, quien ha seguido los pasos de sus padres en la actuación y se ha consolidado como creadora de contenido, además de conducir el pódcast La Magia del Caos. Aislinn ha compartido en diversas ocasiones imágenes junto a su madre y su hija, Kailani Ochmann Derbez, reflejando la cercanía entre las tres generaciones.

Eugenio Derbez y Gabriela Michel cargando a Aislinn cuando era una bebé (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

La relación entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez, según ha relatado la propia Aislinn, estuvo marcada por constantes desacuerdos. “Solo se la pasaban peleando todo el tiempo”, ha asegurado Aislinn Derbez sobre la convivencia de sus padres.

Tras la separación, Michel rehízo su vida junto a Jorge Alberto Aguilera, conocido conductor y actor de doblaje, célebre por su participación en el programa En Familia con Chabelo.

Aislinn Derbez dedicó un mensaje de amor a su mamá, Gabriela Michel, en el Día de Las Madres

El vínculo entre ambos surgió en ese mismo espacio televisivo, donde Michel se desempeñaba como encargada de las edecanes y directora escénica, mientras Aguilera colaboraba como locutor.

De la unión entre Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera nacieron Chiara Aguilera y Michelle Aguilera, hermanas de Aislinn Derbez. Ninguna de ellas ha incursionado en la televisión o las series, aunque Michelle ha seguido la senda de su padre en la locución y participa como colaboradora en el pódcast de su hermana Aislinn.