Megabloqueo de transportistas hoy 24 de noviembre: lista completa de carreteras afectadas

Bloqueos de transportistas para este lunes. (Cuartoscuro)

México tendrá hoy lunes 24 de noviembre un megabloqueo coordinado por organizaciones de transportistas y campesinos, con cierres parciales y totales en las principales rutas y accesos a lo largo del país.

Horario

El inicio de las acciones será entre las 6:00 y 8:00 horas, aunque en algunas entidades se anticiparon movilizaciones desde la madrugada. La protesta incluye afectaciones en más de 20 estados y amenaza con extenderse de forma indefinida mientras no exista una respuesta de las autoridades federales.

¿Quién convoca y qué demandan?

El megabloqueo nacional fue convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM)y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), junto con otras organizaciones de transportistas y productores rurales.

Las principales demandas incluyen mayor seguridad en carreteras, solución a trámites pendientes ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, precios de garantía para productos agrícolas, exclusión de granos básicos de disposiciones del T-MEC, banca de desarrollo específica para el campo, freno a reformas en la Ley Nacional de Aguas y pago de apoyos retrasados, así como mejores condiciones laborales y tarifas diferenciadas de combustibles para transportistas.

A continuación, la lista completa de las carreteras que se prevé se vean afectadas hoy por el paro nacional de transportistas:

CDMX y Estado de México

Transportistas y campesinos exigen mayor seguridad en las carreteras y denuncian extorsiones y robos constantes en el sector. Crédito: Cuartoscuro

La capital y el Valle de México experimentan afectaciones severas en las principales autopistas, avenidas y corredores logísticos.

Autopista México–Toluca

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Cuernavaca–Acapulco

Autopista Naucalpan–Ecatepec

Circuito Exterior Mexiquense

Avenida José López Portillo

Avenida Gustavo Baz Prada

Boulevard Lomas Verdes

Autopista México–Texcoco

Autopista México–Tulancingo

San Luis Potosí

Carretera 57 (San Luis Potosí–Querétaro y San Luis Potosí–Matehuala), incluyendo accesos estratégicos a Villa de Ramos y Moctezuma

Ruta San Luis Potosí–Rioverde

San Luis Potosí–Zacatecas

Entradas y salidas de la Zona Industrial

Accesos a Ciudad del Maíz y regiones productoras de limón en la Huasteca y la región Media

Las autoridades prevén interrupciones prolongadas, especialmente en la Zona Industrial, afectando la circulación de tráileres y transporte de personal.

Sinaloa

Productores agrícolas y transportistas en Sinaloa bloquearon desde las 10:00 de la mañana casetas ubicadas en el corredor agrícola norte y centro:

San Miguel

Cuatro Caminos

Alhuey

Pisal

Costa Rica

Cierre de la empresa Minsa en Los Mochis

Envío de contingentes para la toma de aduanas en Nogales, Sonora

Chihuahua

Puente de Lázaro Cárdenas

Entronque caseta fitosanitaria de Camargo

Guanajuato

En Guanajuato, las carreteras afectadas serían:

Carretera Federal 45 (León–Silao–Irapuato)

Autopista 45D (León–Aguascalientes)

Autopista 57 (San Luis Potosí–Querétaro)

Celaya–Salvatierra

Carretera Federal 110 (Dolores Hidalgo–San Miguel de Allende)

Accesos a Pénjamo y Abasolo

Libramiento Sur de Irapuato

Tamaulipas

Según el Frente Estatal de Productores Agropecuarios, los puntos con concentración de bloqueos en Tamaulipas incluyen:

Bodega La Herradura (km 201, carretera Victoria–Matamoros, San Fernando)

Carretera Mante–Nuevo Morelos–Abra (km 32)

Carretera González–Aldama (Puente Roto, km 27, Altamira)

Zona ribereña: Villarreales , cubriendo Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán

Carretera Reynosa–Monterrey (km 30)

Brecha 102 (entre Reynosa y Río Bravo)

Puente de Progreso (Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo)

Aduana de Nuevo Laredo

Michoacán

Caseta de Panindícuaro

Caseta de Zinapécuaro

Caseta de Ecuandureo

Caseta de Vista Hermosa

Colima

La aduana de Manzanillo suspenderá operaciones, lo que generará saturación en vialidades portuarias y urbanas.

Otros estados

Hasta este momento, hay alerta o protestas confirmadas, pero sin detalles de carreteras reportadas, en las siguientes entidades: Veracruz, Jalisco, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Nayarit.

Reacciones

CALERA, ZACATECAS, 14OCTUBRE2025.- Productores agrícolas de Zacatecas. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Ante la magnitud del megabloqueo, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que mantiene una postura abierta al diálogo y convocó a una reunión oficial con representantes de los productores, transportistas y diputados federales a las 11:00 horas de este lunes 24 de noviembre.

El encuentro busca encauzar las inconformidades mediante soluciones concretas y se llevará a cabo junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Al mismo tiempo, aerolíneas y autoridades aeroportuarias lanzaron alertas a los pasajeros sobre posibles retrasos y complicaciones en los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), recomendando anticipar traslados y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la situación vial durante la jornada.