Megabloqueo hoy 24 de noviembre: comienzan cierres parciales | En vivo

Asimismo, en la autopista México-Querétaro presenta un avance lento a la altura de Lerma.

El servicio del Mexibús continúa, los manifestantes mantienen un carril libre en ambos sentidos.

En el municipio de Ecatepec se registra un cierre parcial, en la Avenida José López Portillo , a la altura del DIF.

Mientras que en dirección al Estado de México la autopista es libre.

En la autopista México- Toluca en dirección a la Ciudad de México, a la altura de Plazas Outlet Lerma se encuentra un cierre parcial. Los transportistas mantienen dos camiones bloqueando el tránsito de los automóviles.

En el municipio de Ecatepec se registra un cierre parcial entre la carretera Lechería-Texcoco y en el cruce con el circuito exterior mexiquense.

