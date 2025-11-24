México

Megabloqueo hoy 24 de noviembre: comienzan cierres parciales | En vivo

Este lunes 24 de noviembre agrupaciones de transportistas y campesinos informaron de cerrar vialidades principales en distintas vías del país

13:40 hsHoy

Cierre en la autopista México- Texcoco

En el municipio de Ecatepec se registra un cierre parcial entre la carretera Lechería-Texcoco y en el cruce con el circuito exterior mexiquense.

Bloqueo parcial en Lerma

En la autopista México- Toluca en dirección a la Ciudad de México, a la altura de Plazas Outlet Lerma se encuentra un cierre parcial. Los transportistas mantienen dos camiones bloqueando el tránsito de los automóviles.

Mientras que en dirección al Estado de México la autopista es libre.

Transportistas bloquean la autopista México–Toluca
Transportistas bloquean la autopista México–Toluca en dirección a CDMX desde la madrugada de este lunes. (Redes Sociales)
12:53 hsHoy

Cierre parcial en Ecatepec

En el municipio de Ecatepec se registra un cierre parcial, en la Avenida José López Portillo, a la altura del DIF.

El servicio del Mexibús continúa, los manifestantes mantienen un carril libre en ambos sentidos.

Asimismo, en la autopista México-Querétaro presenta un avance lento a la altura de Lerma.

(Redes Sociales)
(Redes Sociales)

