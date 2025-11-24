J Balvin confirma gira en México para el 2026 tras su éxito en el Flow Fest: sedes, fechas y todo lo que debes saber

La música del sudamericano cautivará a sus seguidores aztecas con su nueva gira. (Foto: Reuters)

J Balvin anunció su regreso a México con una gira en 2026, tras cerrar con éxito la edición 2025 del Flow Fest en la Ciudad de México en compañía de celebridades locales como Yeri Mua, El Malilla y Uzielito Mix.

El artista colombiano, considerado una de las figuras más influyentes del género urbano, aprovechó su actuación estelar para compartir con el público mexicano la noticia de su próxima gira mundial, en donde se incluyen tres fechas en nuestro país.

Flow Fest 2025: el regreso de Balvin a México

Durante su presentación, que inició a las 12:45 horas, Balvin ofreció un espectáculo lleno de energía y color. El repertorio incluyó temas de su álbum “Colores”, como “Morado”, “Amarillo”, “Azul”, “Blanco” y “Rojo”, además de éxitos que recorren distintas etapas de su carrera, entre ellos “No Me Conoce (Remix)”, “Ginza”, “La Canción”, “Loco Contigo” y “Con Altura”. La puesta en escena mantuvo a miles de asistentes entregados desde los primeros minutos, consolidando el estatus del colombiano en el panorama musical internacional.

El reggaetonero quiere complacer a todos sus fans aztecas. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la aparición de invitados sorpresa. Yeri Mua, El Bogueto, El Malilla y Uzielito Mix se sumaron al escenario para interpretar por primera vez en vivo “G Low Kitty (Remix)”, lo que desató la euforia del público.

Balvin expresó su orgullo por el crecimiento del reggaetón mexicano y celebró especialmente el éxito de El Bogueto, quien cuenta con una canción en el Top 5 de lo más escuchado. El cantante de corridos tumbados, salió al escenario para interpretar “Cuándo No Era Cantante”, uno de los temas más coreados de la noche.

La presencia de artistas internacionales también marcó la velada. Jowell & Randy acompañaron a Balvin en “Bonita”, mientras que Farruko se unió para interpretar el clásico “6 AM”, generando una respuesta entusiasta y nostálgica entre los asistentes. Además, el festival contó con actuaciones de Natanael Cano, Young Miko, Omar Courtz, Mora y Sech, quienes contribuyeron a la diversidad musical del evento.

Uno de los más queridos en el festival fue, sin duda, El Malilla. (Foto AP/Felix Marquez, archivo)

Cuándo, dónde y cuáles serán las sedes

En el transcurso del show, Balvin confirmó que su gira en México para 2026 incluirá presentaciones en las tres principales ciudades de nuestro país:

Ciudad de México : Palacio de los Deportes 14 de mayo

Guadalajara : Arena VFG 17 de mayo

Monterrey: Arena Monterrey 20 de mayo

Estos conciertos marcarán su regreso en solitario al país, ya que no realizaba una gira de este tipo desde 2018. El propio artista adelantó que la preventa de boletos comenzará el martes 25 de noviembre, aunque las fechas y sedes específicas aún no se han dado a conocer.

Los boletos serán vendidos a travé de Ticketmaster y la preventa estará disponible a partir del próximo 27 de noviembre en preventa y el 28 de noviembre la venta general.