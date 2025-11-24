México

Bicentenario de la independencia en el mar reúne a los tres poderes en Veracruz

Representantes de los poderes federales subrayaron la relevancia de construir una nación donde la seguridad, la tolerancia y la libertad de expresión sean pilares esenciales

La conmemoración de los doscientos años de la Consolidación de la Independencia de México en el mar reunió en San Juan de Ulúa, Veracruz, a las principales figuras de los poderes de la nación.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, participó en el acto protocolario, al que también asistieron la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.

La legisladora subrayó la relevancia de este encuentro, al que calificó como una expresión del “poder trifurcado de los mexicanos”.

A través de sus redes sociales, López Rabadán compartió detalles de la ceremonia y destacó la invitación recibida por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo.

En su mensaje, la diputada enfatizó la importancia de construir un país en el que prevalezcan la paz y la seguridad, y en el que se garantice el respeto a la vida y el patrimonio de todos los ciudadanos.

El México que debemos construir en esta etapa de nuestra historia, es en Paz con Seguridad, en donde todos los ciudadanos sean respetados en su vida y patrimonio”, escribió la legisladora en su cuenta oficial de X.

La diputada también hizo hincapié en la necesidad de que México sea un espacio donde la pluralidad y la libertad de expresión sean valores fundamentales.

Según López Rabadán, el país debe ser “un México donde siempre haya cabida para la diferencia y cada persona pueda expresar sus posiciones públicas y su forma de pensar”.

En su publicación, la presidenta de la Mesa Directiva reiteró la trascendencia del evento republicano celebrado en Veracruz, resaltando la presencia conjunta de los titulares de los tres poderes federales.

Asisto a este evento republicano invitada por la Presidenta de la República y en donde también asistió el Presidente de la SCJN. El poder trifurcado de los Mexicanos”, expresó López Rabadán en la red social.

La ceremonia en San Juan de Ulúa marcó el bicentenario de un episodio clave en la historia nacional, al reunir a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en un acto simbólico que, según la diputada, refleja el compromiso de las instituciones con la construcción de un México incluyente y respetuoso de la diversidad.

Por su parte, la presidenta de la República llamó a defender la soberanía ganada por el pueblo mexicano.

“La historia nos muestra queno triunfa quien convoca a la violencia, ni quien defiende los viejos privilegios, ni quien buscaapoyo extranjerocuando no tiene apoyo interno”, sentenció la presidenta.

