Ángela Aguilar se burla en vivo con tema de Rocío Dúrcal: “Se la dedico a mis haters”

Sigue la polémica por cover de Ángela Aguilar a "La gata bajo la lluvia" de Rocío Dúrcal. (Facebook/Cuartoscuro)

Ángela Aguilar vuelve al ojo del huracán en pleno tour por Estados Unidos tras viralizarse un video donde, sobre el escenario, dedica un tema de Rocío Dúrcal a sus detractores. En medio de la interpretación, la cantante no pudo contener la risa, captando la atención de todo el público y reavivando viejas controversias ligadas a su carrera.

El momento: Ángela dedica canción a sus haters y se ríe

Durante una fecha de su gira “Libre Corazón” por Estados Unidos, Ángela Aguilar sorprendió al público al tomar el micrófono antes de interpretar el emblemático tema “Déjame vivir”, clásico de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. Con espontaneidad, lanzó una frase contundente: “Siento que esta canción se la dedico a los haters”.

Los asistentes no tardaron en reaccionar, entre aplausos y gritos. Ángela no solo cantó, también improvisó unos pasos de baile y, sin esperarlo, terminó conteniendo la risa sobre el escenario.

El momento quedó registrado por varios asistentes y pronto se viralizó en TikTok, intensificando la conversación y la división entre fans y detractores.

La cantante se divirtió en el escenario (Tiktok @steph12)

Críticas en redes: la polémica “La gata bajo la lluvia” revive

La reacción de la artista tuvo eco inmediato en redes sociales, donde los comentarios negativos no se hicieron esperar. Usuarios en TikTok y Twitter recordaron la polémica alrededor de “La gata bajo la lluvia”, el clásico de Rocío Dúrcal involucrado en otra controversia con Ángela.

Entre los mensajes más destacados se leía: “Luego no se aguanta la pelona, tira la piedra y esconde la mano”, o “Esa canción es de su autoria y se llama: así es que déjame y vete ya”, en clara referencia irónica a la polémica por el registro autoral. Otros remataban con: “¿También la va a registrar como suya?”, poniendo en duda la autenticidad artística de la joven cantante.

(YouTube: Steve Aoki)

Las críticas fueron especialmente mordaces, sugiriendo que Ángela volvió a “apropiarse” de una obra relacionada con Rocío Dúrcal en lugar de distanciarse de ese capítulo controversial.

Polémica por “La gata bajo la lluvia” y el tema del registro autoral

La controversia en torno a Ángela Aguilar y el repertorio de Rocío Dúrcal viene de tiempo atrás. En 2023, la hija de Pepe Aguilar lanzó junto a Steve Aoki el tema Invítame a un café, una versión del clásico “La gata bajo la lluvia”.

La cantante explicó en un vlog que el cambio de nombre se debió a razones legales: “Voy a grabar este video de una canción de Rocío Dúrcal que se llama La gata bajo la lluvia, por razones legales no le pudimos llamar así, se tuvo que llamar Invítame un café”.

Españoles explotan contra Ángela Aguilar tras polémica sobre Shaila Dúrcal y la autoría de ‘La Gata Bajo la lluvia’ (Fotos: Instagram/ Shaila Dúrcal/ Ángela Aguilar)

Esto reavivó el enojo de algunos seguidores de la música regional, quienes la acusaron de apropiación. La polémica regresó cuando en 2025 recibió el galardón La Musa Elena Casals por esa pieza.

Así, dedicar ahora “Déjame vivir” a sus haters no hizo más que avivar un debate constante sobre el legado, el respeto a las obras originales y la autenticidad en la industria musical mexicana. Ángela Aguilar, lejos de ignorar la polémica, la afronta con humor, baile y carcajadas sobre el escenario.