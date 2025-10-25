Ángela Aguilar explica por qué cambió el nombre de ‘La Gata Bajo la Lluvia’ y lo que pasó detrás de cámaras

Aguilar enfrenta una ola de críticas en México que escalaron a peticiones para impedir que se presente próximamente en Guadalajara. (@angela_aguiolar, Instagram)

Ángela Aguilar reveló los motivos detrás del polémico cambio de nombre de su canción Invítame a un café, la cual ha sido duramente señalada por ser idéntica a La Gata Bajo la Lluvia interpretada por Rocío Dúrcal.

Cabe señalar que la versión de Ángela no es nueva, sino que fue lanzada en 2023 y es una colaboración con Steve Aoki. en ese momento, la hija de Pepe Aguilar llegó a aclarar las razones por las que decidió modificar el nombre del clásico.

¿Por qué Ángela usó otro nombre para la canción?

En un vlog publicado en su canal de YouTube, Ángela relató cómo fue el rodaje del video musical en Las Vegas:

“El día siguiente de los Latin AMAS terminamos como a las 4 o 5 de la mañana, pero yo a las 8 tenía llamado para la grabación de video con Steve Aoki que es la segunda colaboración del año.”

Sobre el cambio de nombre explicó:

“Voy a grabar este video de una canción de Rocío Dúrcal que se llama La Gata bajo la lluvia, por razones legales no le pudimos llamar así, se tuvo que llamar Invítame un café.”

La canción generó polémica al ser 'La Gata bajo la lluvia'. Crédito: Ángela Aguilar, YT

La jornada fue intensa, con grabación de 12 horas y, posteriormente, recibió una invitación del éxitoso DJ para cantar en un club de EEUU pese a no tener edad para ingresar:

“Mis papás firmaron no sé qué tantas cosas, tuvieron que quitar el alcohol de los pasillos para yo poder entrar y cantar. Cuando les cuento que estuve en el antro 7 minutos es mucho, fui, canté la canción, yo nerviosísima, no sabía qué ponerme, iba con mi papá.”

¿Por qué volvió a la polémica esta canción?

Este 2025, el periodista Javier Ceriani destapó que aparentemente en Invítame un café Ángela Aguilar se habría registrado como compositora, pese a que la melodía está igual que la original.

La noticia llegó después de que la joven recibiera el galardón La Musa Elena Casals 2025, lo que generó una ola de comentarios acusándola de apropiarse de la obra que hizo famosa Rocío Dúrcal.