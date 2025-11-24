Ana María Alvarado fue despedida tras 36 años mientras espera liquidación de Maxine Woodside: “Me pusieron un cuatro”

El conflicto legal entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside sigue sin resolverse tras tres años de litigio por despido injustificado

La inesperada salida de Ana María Alvarado de Grupo Fórmula ha generado un nuevo episodio en la trayectoria de la periodista, quien enfrenta ahora la pérdida de otro empleo mientras continúa a la espera de la liquidación correspondiente por parte de Maxine Woodside.

La comunicadora, con más de tres décadas de experiencia en la radiodifusora, relató que su desvinculación se produjo de manera abrupta y bajo circunstancias que calificó como una trampa legal.

Alvarado explicó que el despido no fue lo que más le sorprendió, sino la forma en que se llevó a cabo. Según su testimonio, el director de Grupo Fórmula, Ricardo Muñoz, la convocó a las oficinas con el argumento de presentarle una nueva propuesta laboral.

“Un día me habla y me dice: vamos a hacer una nueva fórmula de entretenimiento; y me echa una hora de rollo con todo lo que él hace en Grupo Fórmula. Y me dice: ahorita que entremos en la sala de juntas, te voy a explicar cómo vamos a funcionar”, narró la periodista.

Ana María Alvarado denuncia un despido sorpresivo de Grupo Fórmula tras 36 años de trayectoria en la radiodifusora (Foto: @anamaalvarado, Instagram)

Sin embargo, al ingresar a la sala de juntas, se encontró con varios abogados, personal de Recursos Humanos y un notario, lo que la llevó a sospechar que la verdadera intención era forzarla a firmar su renuncia.

La periodista describió el momento en que comprendió la situación: “Pero yo todavía iba bien feliz, bien tonta y le preguntó: pero ¿esta junta no es para trabajar?”.

Fue entonces cuando se percató de que se trataba de “un cuatro”, término que utilizó para referirse a una trampa destinada a obligarla a firmar un documento de renuncia. “Querían que firmara un documento pero como no se les hizo, pues me despidieron. Qué feo que hagan eso”, expresó Alvarado.

La relación de Ana María Alvarado con Grupo Fórmula se remonta a treinta y seis años atrás, periodo en el que llegó a considerarse “una especie de hija de Fórmula”. Su vínculo profesional con Maxine Woodside comenzó precisamente en los pasillos de la radiodifusora, cuando fue invitada a integrarse al programa “Todo para la mujer”.

La periodista asegura que fue citada bajo engaños y enfrentó una trampa legal para forzar su renuncia (Foto: Instagram)

Esta larga trayectoria fue determinante cuando, tras ser despedida por Woodside, Alvarado pudo argumentar despido injustificado, ya que mantenía su plaza dentro de la empresa, independientemente de su salida del programa.

El conflicto legal con Maxine Woodside se mantiene vigente. Alvarado presentó una demanda por despido injustificado y, tras tres años de litigio, la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó que se le pagara la indemnización correspondiente y se le reinstalara en su puesto.

No obstante, la periodista aún no ha logrado hacer efectiva la sentencia. Esta semana, acudió a las instalaciones de “Todo para la mujer” para exigir su reincorporación, pero le negaron el acceso.

La Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó la reinstalación y el pago de indemnización a Alvarado, pero la sentencia no se ha cumplido (Instagram)

En medio de este escenario, Alvarado decidió hacer pública su situación antes de que la noticia se difundiera por otros medios. “Ya no trabajo para Grupo Fórmula, se acabó mi relación laboral súbitamente”, afirmó, subrayando la abrupta naturaleza de su despido y la desilusión que le provocó la manera en que fue tratada tras tantos años de servicio.

“Me rodearon de abogados para ponerme un cuatro”, resumió la periodista, quien ahora enfrenta la doble incertidumbre de la pérdida de su empleo y la espera de una resolución definitiva en su conflicto con Woodside.