México

¿Se puede comer huevo y beber café si se padece hígado graso? Qué dicen los expertos sobre estos alimentos comunes

Esta enfermedad es una de las afecciones hepáticas más frecuentes, especialmente entre quienes conviven con obesidad y síndrome metabólico

Guardar
¿Se puede comer huevo y
¿Se puede comer huevo y beber café si se padece hígado graso? Qué dicen los expertos sobre estos alimentos comunes (RS)

El consumo de huevo y café suele generar dudas entre personas diagnosticadas con enfermedad del hígado graso, una de las afecciones hepáticas más frecuentes, especialmente entre quienes conviven con obesidad y síndrome metabólico.

Lejos de restricciones infundadas, especialistas afirman que ambos alimentos pueden incluirse en una dieta equilibrada para quienes padecen hígado graso.

De acuerdo con la licenciada Natalia Antar (MN 8271, MP 4226), nutricionista del Hospital Británico y de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) en entrevista con la periodista Silvia Pardo para Infobae, la recomendación de eliminar el huevo de la alimentación ya no tiene respaldo científico.

“El mito de que el huevo daña el hígado proviene de décadas pasadas y no tiene respaldo actual. El huevo es rico en colina, un nutriente esencial para el metabolismo de las grasas hepáticas y puede incluso tener un rol protector, siempre que se incluya en el marco de una alimentación equilibrada. Un huevo al día está dentro de lo recomendado en una dieta saludable, según guías internacionales”.

Café, té y mate: qué dice la evidencia sobre el mito de que podría afectar a personas con hígado graso

Alimentos sugeridos y patrones dietéticos
Alimentos sugeridos y patrones dietéticos protectores contra el hígado graso o inflamado crédito Freepik

La consulta sobre el impacto de bebidas como el café, el té y el mate es frecuente en consultorios de nutrición clínica. La experta agregó: “El consumo regular de 2 tazas de café al día se asocia con menor fibrosis hepática y menor progresión del daño hepático en personas con hígado graso”. El café, siempre que se consuma sin azúcar ni cremas, muestra beneficios sobre marcadores hepáticos en diversos ensayos clínicos.

Respecto al té verde, la especialista remarcó su potencial hepatoprotector, vinculado a la presencia de polifenoles de la familia de las catequinas. “Si es sin azúcar, puede ser un aliado”, sostuvo. Sobre el mate, aunque no existen estudios específicos en hígado graso, aclaró que su consumo moderado y sin azúcar no muestra contraindicaciones. “La clave es no agregar azúcar ni edulcorantes en exceso y evitar bebidas demasiado calientes”, remarcó.

No obstante, la nutricionista aconsejó limitar el consumo de estas bebidas en caso de desenvolverse sensibles ante problemas gástricos o trastornos del sueño.

Hígado graso: diagnóstico y riesgos

La enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHNA) consiste en la acumulación de grasa en las células hepáticas y se relaciona mayoritariamente con factores metabólicos. Datos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), indican que afecta al 75 % de las personas con sobrepeso y a 90 % de quienes presentan obesidad grave.

Café, té y mate: qué
Café, té y mate: qué dice la evidencia sobre el mito de que podría afectar a personas con hígado graso Foto: (iStock)

Según la especialista, la condición puede derivar en inflamación (esteatohepatitis), fibrosis y cirrosis, aunque la mayoría de los casos permanecen estables. La enfermedad habitualmente cursa sin síntomas visibles; en algunas personas pueden aparecer fatiga y molestias abdominales leves en fases avanzadas. El diagnóstico requiere estudios de laboratorio y, en ocasiones, biopsia.

Alimentos sugeridos y patrones dietéticos protectores contra el hígado graso o inflamado

El NIH y la Academia Española de Nutrición y Dietética señalan que no existen medicamentos específicos para tratar la enfermedad del hígado graso no alcohólico, aunque algunos se encuentran en evaluación clínica. El tratamiento principal se basa en el cambio de hábitos alimentarios y la pérdida de peso.

Los expertos recomiendan adherir a un patrón alimenticio de tipo mediterráneo, enfocado en grasas insaturadas y reducción de carbohidratos refinados. Fuentes científicas como la Clínica Cleveland y la AARP sugieren priorizar aceite de oliva, nueces, frutas, verduras, legumbres y pescado, al tiempo que piden restringir productos ultraprocesados, pan y arroz blanco, y azúcares añadidas.

“La estrategia principal para el hígado graso es un cambio en el estilo de vida”, informó el NIH en un reporte. Además, las personas con diabetes tipo 2 y quienes presentan resistencia a la insulina registran mayor riesgo de desarrollar la condición, por lo que la consulta médica y los controles regulares resultan fundamentales.

Alimentos sugeridos y patrones dietéticos
Alimentos sugeridos y patrones dietéticos protectores contra el hígado graso o inflamado

Alimentos a evitar en caso de hígado graso

Diversos especialistas internacionales y entidades como el NIH identifican las comidas que deben limitarse para no agravar la esteatosis hepática. Productos ultraprocesados, bebidas azucaradas, carnes procesadas, grasas trans y alcohol integran la lista de alimentos desaconsejados.

La mayoría de las personas con hígado graso desconocen su condición. Por ello, la prevención y la detección temprana mediante estudios médicos cobran especial relevancia, junto con la adopción de un patrón alimentario adaptado y consensuado con equipos de salud.

Temas Relacionados

Hígado grasoHuevoCaféAlimentosmexico-noticias

Más Noticias

La nueva esposa quería quitarle la casa a un niño con discapacidad, así procedió la SCJN

El máximo tribunal constitucional de México, integrado por ministros y ministras, sentó un precedente histórico sobre la protección de infancias en situación vulnerable

La nueva esposa quería quitarle

Hombre despierta en el hospital tras estar 6 minutos muerto y pide su laptop para trabajar y presumir su productividad en LinkedIn

Una publicación que buscaba inspirar a miles de personas abrió un debate sobre los riesgos de ser un adicto al trabajo

Hombre despierta en el hospital

Guillermo Herrera, influencer de moda, enfrenta críticas por usar transporte público y desata debate sobre el clasismo en México

El caso del joven estudiante no sólo refleja la exposición que pueden tener los creadores de contenido en redes sociales, también la discriminación que aqueja al país

Guillermo Herrera, influencer de moda,

México destaca en el Festival de Cine Iberoamericano en Huelva con tres premios

El cine mexicano destacó entre los mejores países de Latinoamérica durante la premiación a los mejores filmes en Iberoamérica

México destaca en el Festival

Llega el Buque Escuela Cuauhtémoc en Veracruz: Sheinbaum rinde homenaje a cadetes fallecidos

A bordo del navío, la presidenta recordó a los cadetes fallecidos en el accidente de Brooklyn; el capitán del buque compartió parte de la travesía

Llega el Buque Escuela Cuauhtémoc
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Quintana Roo asegura

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

Grupo interinstitucional asegura armamento, municiones y equipo táctico tras agresión en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

México destaca en el Festival

México destaca en el Festival de Cine Iberoamericano en Huelva con tres premios

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: Alberto del Río ‘El Patrón’ es captado pateando a un cerdito

Polémica reina en Miss Universo: Omar Harfouch exige renuncias y un nuevo sistema electoral tras denunciar presunto amaño

Tachan de ‘hipócrita’ a Miss Venezuela por darle ‘me gusta’ a videos de odio contra Fátima Bosch y hablar bien de ella

Tatiana ofrece show sorpresa en antro de Monterrey: así fue el momento viral

DEPORTES

Captan a José ‘El Tepa’

Captan a José ‘El Tepa’ Lomelí, exfutbolista de Leones Negros, con un arma en partido amateur de Jalisco | Video

Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano

El ‘Güerito de Tepito’ debuta con triunfo en Arabia Saudita y rompe récord del Canelo Álvarez

Jennifer Hermoso busca su primer campeonato en la Liga Mx Femenil

Jenni Hermoso calienta la final Tigres vs América Femenil: “Estoy en el equipo más grande”