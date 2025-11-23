México

Qué es el ‘síndrome del bebé sacudido’ y cuáles son las alarmantes consecuencias

El desconocimiento sobre este trastorno dificulta la detección temprana y aumenta el riesgo de secuelas en la infancia

Guardar
Algunas acciones podrían desencadenar problemas
Algunas acciones podrían desencadenar problemas cerebrales para el infante.

El síndrome del bebé sacudido es una de las formas más graves de traumatismo cerebral en la infancia temprana. Este trastorno ocurre cuando un bebé o un menor de dos años es sacudido con fuerza, generalmente por un adulto responsable, lo que puede causar daño cerebral severo e incluso la muerte.

Lo anterior se debe a la fragilidad de los músculos del cuello en los lactantes lo que impide que su cabeza reciba el soporte necesario, por lo que una sacudida violenta provoca que el cerebro se desplace dentro del cráneo, destruye neuronas, interrumpe el suministro de oxígeno y genera lesiones como hematomas, inflamación y hemorragias.

De acuerdo con el Centro Médico ABC, el riesgo de que ocurra este tipo de maltrato aumenta en contextos donde existen factores como el abuso de alcohol o sustancias ilícitas, ansiedad, depresión, altos niveles de estrés, inexperiencia parental —especialmente en padres jóvenes o primerizos— y situaciones de violencia familiar.

Estas condiciones pueden desencadenar episodios de frustración o ira en los cuidadores, que terminan en una agresión física de consecuencias potencialmente irreversibles para el menor.

Un bebé no está debidamente
Un bebé no está debidamente desarrollado para soportar fuertes movimientos. (AdobeStock)

¿Cuáles son los síntomas para detectar el daño?

Las características del síndrome del bebé sacudido pueden variar en intensidad. Entre los más frecuentes se encuentran:

  • Irritabilidad extrema
  • Dificultad para permanecer despierto
  • Convulsiones
  • Coma
  • Parálisis
  • Problemas respiratorios
  • Vómitos
  • Traumatismos craneales

También pueden observarse fracturas en costillas, brazos o piernas, hematomas en el rostro, palidez o coloración azulada de la piel, sangrado cerebral y ocular, así como daño a la médula espinal. En algunos casos, los síntomas no se manifiestan de inmediato, pero con el tiempo pueden aparecer problemas de salud o alteraciones en el comportamiento.

Es importante mantener a los
Es importante mantener a los bebés lo más tranquilos posibles, pero en caso de sospecha tener en cuenta los síntomas.

¿Cuáles son las consecuencias de ‘sacudir’ a un bebé?

Las complicaciones asociadas a este síndrome pueden incluir convulsiones recurrentes, discapacidad permanente, parálisis cerebral, pérdida parcial o total de la visión y dificultades de aprendizaje o de conducta. Estas secuelas pueden acompañar al niño durante toda su vida, afectando su desarrollo y calidad de vida.

El diagnóstico del síndrome del bebé sacudido requiere una evaluación exhaustiva por parte del pediatra, quien analizará los síntomas y el historial clínico del menor. El proceso diagnóstico suele incluir una revisión física detallada y la solicitud de estudios complementarios como radiografías óseas, exámenes oculares, resonancias magnéticas y tomografías computarizadas, con el objetivo de identificar lesiones internas y determinar la magnitud del daño.

Entre más pequeños se encuentren,
Entre más pequeños se encuentren, tienen mayor probabilidad de sufrir esta condición. (Cortesía del doctor Wellington Andraus vía AP)

¿Es curable?

El tratamiento depende de la gravedad de las lesiones y los síntomas presentes. Puede requerir la administración de medicamentos para reducir la inflamación cerebral y prevenir convulsiones, soporte respiratorio y, en casos graves, intervenciones quirúrgicas para controlar hemorragias cerebrales. La atención médica especializada resulta fundamental para mejorar el pronóstico y minimizar las secuelas.

La intervención de equipos pediátricos con experiencia en neurología, cardiología y otras especialidades es esencial para acompañar a los pacientes desde el nacimiento y a lo largo de su desarrollo, garantizando un cuidado integral y de alta calidad en cada etapa de la infancia y adolescencia, sin embargo, no garantiza que el menor tenga secuelas permanentes o pierda la vida a una corta edad, por lo que es importante prevenir cualquier tipo de movimientos bruscos contra un bebé.

Temas Relacionados

Síndrome del bebé sacudidoTraumatismo cerebral infantilDaño cerebral en bebésMaltrato infantilComplicaciones neurológicasmexico-noticias

Más Noticias

Quién es Jens Castro, influencer peruano señalado de ‘atacar’ a Fátima Bosch y mexicanos por triunfo en Miss Universo

El joven ha difundido polémicas opiniones en redes que de acuerdo a fans de la mexicana dañan su reputación y momento tras la victoria

Quién es Jens Castro, influencer

Megabloqueo de transportistas y campesinos: en al menos 25 estados cerrarán carreteras el lunes 24 de noviembre, esto demandan

La falta de acuerdos tras semanas de diálogo con autoridades motiva la intensificación de las protestas

Megabloqueo de transportistas y campesinos:

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: Eleazar Gómez al frente de los votos pese a odio masivo en redes

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality show 24/7

La Granja VIP en vivo

Fiscalía de Michoacán detiene a tres personas y asegura casi 600 dosis de droga tras operativo en Morelia

El aseguramiento se realizó por de la UIPN a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo

Fiscalía de Michoacán detiene a

Alessandra Rojo de la Vega se “defiende” de diputados de Morena, tras ser señalada de organizar la marcha de la Generación Z

La alcaldesa exige pruebas a diputados de Morena tras acusaciones sobre su presunta participación en hechos violentos

Alessandra Rojo de la Vega
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán detiene a

Fiscalía de Michoacán detiene a tres personas y asegura casi 600 dosis de droga tras operativo en Morelia

Marina destruye dos toneladas de droga en Tapachula, Chiapas

Localizan casi 5 kilos de cocaína oculta en un carrito de helados en empresa de paquetería en Michoacán

Asesino de Carlos Manzo fue abatido con su propia arma pese a estar sometido y esposado: revelaron en audiencia

Caen líder de la FITTAM y un integrante del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por extracción y comercio ilegal de agua

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: Eleazar Gómez al frente de los votos pese a odio masivo en redes

El documental de Florinda Meza en Prime Video se aplaza en medio de acusaciones contra su director

Miss Venezuela habla del triunfo de Fátima Bosch sobre ella tras revelar un pacto entre ambas: “Yo sabía”

Filtran nombre del sexto eliminado de La Granja VIP hoy domingo 23 de noviembre, según encuestas finales

¿Cuándo saldrá el Spotify Wrapped 2025? Esto es lo que se sabe hasta ahora

DEPORTES

Inter vs Milán: a qué

Inter vs Milán: a qué hora y dónde ver a Santi Gimenez en el Derbi de la Serie A

Nueve mexicanas hacen historia en el draft de la temporada inaugural de la Women’s Pro Baseball League

Danae Nieves le da a México su tercera medalla en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

Reportan que Anderson Duarte estaría con un pie fuera de Toluca

El pronóstico de Paco Palencia para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas