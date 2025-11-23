Megabloqueo de transportistas y campesinos: en al menos 25 estados cerrarán carreteras el lunes 24 de noviembre, esto demandan

Transportistas y campesinos exigen mayor seguridad en las carreteras y denuncian extorsiones y robos constantes en el sector. Crédito: Cuartoscuro

El lunes 24 de noviembre, México se prepara para un megabloqueo nacional de carreteras y un paro de actividades convocado por transportistas y campesinos, con afectaciones previstas al menos en 25 estados, así lo han confirmado la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Las organizaciones han llamado a la ciudadanía a permanecer e casa y evitar desplazamientos, ante la expectativa de una interrupción significativa en la movilidad y el transporte de mercancías.

La convocatoria al megabloqueo fue confirmada por la ANTAC, el FNRCM y el MAC, quienes anunciaron que la movilización comenzará a las 8:00 de la mañana del lunes, la protesta incluye el cierre total de carreteras, la toma de aduanas en la frontera norte y la ocupación de oficinas de gobierno como medida de presión.

Se muestra el fragmento en el que los organizadores del bloqueo invitan a la ciudadanía a tomar precauciones en su desplazamiento. (Facebook/Enrique Berumen)

Los organizadores han reiterado que la invitación es extensiva a todos los operadores y transportistas, instándolos a no realizar ningún viaje durante la jornada.

Durante una conferencia de prensa, los líderes de la ANTAC enfatizaron que, en ocasiones anteriores, las acciones como marchas lentas o tomas parciales de carreteras no han generado resultados, por lo que esta vez optan por un paro total.

Motivos y demandas de la protesta

Cuáles son los carteles del narcotráfico que extorsionan a los limoneros en Michoacán (Jovani Pérez)

Los transportistas y campesinos que convocan a este bloqueo, aseguran surge tras semanadas de diálogo sin acuerdos entre los organizadores y autoridades federales.

Los transportistas denuncian la falta de respuesta a sus demandas, centradas en la inseguridad en las carreteras, la extorsión y los robos que enfrentan de manera cotidiana.

Además, exigen la agilización de trámites burocráticos, como la obtención de placas, licencias de manejo y citas médicas, que consideran esenciales y que, según afirman, les han sido negados por las autoridades.

Por su parte, los movimientos campesinos participantes solicitan que el Estado mexicano reconozca y fortalezca la agricultura nacional.

Entre sus demandas destacan la exclusión de los granos de la revisión del T-MEC, la creación de una banca de desarrollo exclusiva para el campo y la publicación de precios de garantía para toda la producción agrícola.

Puntos afectados por megabloqueo

Transportistas Unidos reclama el pago de basalto que ya fue distribuido para la construcción del Tren Maya. EFE/Luis Torres

De acuerdo con las agrupaciones, el megabloqueo contempla al menos 25 estados, aunque los organizadores advierten que la cifra podría aumentar conforme avance el día.

Los bloqueos se concentrarán en los principales puntos de comunicación de la red de carreteras federales, así como en rutas estratégicas para el transporte de mercancías.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) compartió las viales donde se prevén cierres:

Autopista México-Toluca.

Autopista México- Querétaro.

Autopista México- Pachuca.

Autopista México - Puebla.

Autopista México - Cuernavaca.

Autopista México - Cuernavaca - Acapulco.

San Luis Potosí.

Sinaloa.

Chihuahua.

Ciudad de México.

Sonora.

Zacatecas.

Aguascalientes.

Tamaulipas.

Veracruz.

Jalisco.

Michoacán.

Guanajuato.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Baja California.

Colima.

Nayarit.

La Concamin compartió esta información con el objetivo de que se tomen precauciones en la movilidad y transporte de mercancía.