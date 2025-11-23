México

Hígado graso: a qué otros órganos puede afectar esta enfermedad silenciosa

El diagnóstico oportuno de esta condición puede detener su progreso y sus efectos negativos sobre otros sistemas del cuerpo

Guardar
Esta enfermedad puede progresar si
Esta enfermedad puede progresar si no se trata a tiempo. Foto: (iStock)

Aunque suele considerarse una afección limitada al hígado, la esteatosis hepática —conocida popularmente como hígado graso— representa una amenaza que se extiende mucho más allá de este órgano.

Especialistas en salud advierten que esta enfermedad, cada vez más frecuente a nivel mundial, puede desencadenar complicaciones en múltiples sistemas del cuerpo, afectando desde el corazón hasta el cerebro.

La esteatosis hepática, que puede originarse tanto por causas metabólicas como por el consumo de alcohol, compromete la capacidad del hígado para procesar nutrientes, eliminar toxinas y regular el metabolismo.

Cuando el daño progresa, sus efectos se propagan a otros órganos, ya sea de manera directa o a través de alteraciones sistémicas, lo que la convierte en una patología de impacto multisistémico.

Una enfermedad silenciosa con grades
Una enfermedad silenciosa con grades efectos sobre la salud. Foto: (iStock)

El corazón figura entre los órganos más vulnerables ante la presencia de hígado graso. Diversos estudios clínicos han evidenciado que quienes padecen esta condición presentan un riesgo elevado de desarrollar enfermedades cardiovasculares, incluso en ausencia de síntomas hepáticos manifiestos.

La inflamación crónica asociada a la esteatosis altera los niveles de colesterol y triglicéridos, además de favorecer la resistencia a la insulina. Esta combinación incrementa la probabilidad de infartos, hipertensión arterial y aterosclerosis. De hecho, la principal causa de muerte en pacientes con hígado graso no es la insuficiencia hepática, sino los eventos cardiovasculares.

El páncreas también puede verse afectado. La resistencia a la insulina, frecuente en personas con hígado graso, exige un esfuerzo adicional de este órgano para producir la hormona, lo que eleva el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Además, algunos pacientes presentan esteatosis pancreática, una acumulación de grasa en el páncreas que deteriora su funcionamiento y puede favorecer la aparición de pancreatitis.

Los riñones forman parte de la red de órganos comprometidos por la esteatosis hepática. La inflamación sistémica y los desajustes metabólicos derivados de esta enfermedad contribuyen al desarrollo de enfermedad renal crónica. Se ha identificado una relación estrecha entre la esteatosis hepática y la disminución progresiva de la función renal, especialmente en personas con obesidad o diabetes.

Atención médica para el hígado.
Atención médica para el hígado. Foto: (iStock)

El intestino desempeña un papel central en la evolución del hígado graso. Alteraciones en la microbiota, aumento de la permeabilidad intestinal y procesos inflamatorios favorecen lo que los especialistas denominan el “eje intestino-hígado”. Estas modificaciones no solo agravan la acumulación de grasa, sino que intensifican la inflamación hepática, afectando la digestión, la absorción de nutrientes y el sistema inmune.

El sistema endocrino también puede experimentar desequilibrios a causa del hígado graso. Se ha observado que esta condición puede interferir en la producción de hormonas sexuales, especialmente en hombres con obesidad, quienes presentan niveles reducidos de testosterona. En mujeres, la esteatosis hepática puede asociarse a desajustes hormonales característicos del síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Por último, el cerebro no queda exento de las consecuencias de la inflamación crónica y los trastornos metabólicos vinculados al hígado graso. Pacientes con formas avanzadas de la enfermedad pueden experimentar deterioro cognitivo leve, dificultades de concentración y, en situaciones graves, riesgo de encefalopatía hepática, cuando el organismo pierde la capacidad de filtrar adecuadamente las toxinas.

Temas Relacionados

Hígado grasoHígadoórganosEnfermedadesSaludmexico-noticias

Más Noticias

¿Cuándo saldrá el Spotify Wrapped 2025? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Cada año, usuarios en redes sociales comparten sus preferencias musicales a través de la emisión del resumen que otorga esta plataforma

¿Cuándo saldrá el Spotify Wrapped

Central de Abasto de la CDMX celebra su 43 aniversario

Este recinto comercial es reconocido como uno de los mercados mayoristas más grandes de América Latina

Central de Abasto de la

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este domingo 23 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: noticias

Riña con disparos deja un lesionado durante festejos del 43 aniversario de la CEDA

Autoridades informaron que identificaron a un hombre de 26 años como el presunto agresor, por lo que fue detenido

Riña con disparos deja un

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo de Chispazo:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan casi 5 kilos de

Localizan casi 5 kilos de cocaína oculta en un carrito de helados en empresa de paquetería en Michoacán

Asesino de Carlos Manzo fue abatido con su propia arma pese a estar sometido: revelaron en audiencia

Caen líder de la FITTAM y un integrante del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por extracción y comercio ilegal de agua

Un escolta de Carlos Manzo se encuentra prófugo, informó el gobernador de Michoacán

Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo saldrá el Spotify Wrapped

¿Cuándo saldrá el Spotify Wrapped 2025? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Exconcursante de La Granja VIP cuestiona el comportamiento de Eleazar Gómez por actitudes inusuales

En medio de la polémica, Gerardo Ortiz regresa con su nuevo álbum “El Ejemplar”

Circula video donde Fátima Bosch menciona su sueño infantil de convertirse en Miss Universo

Quién es Osmel Sousa, “el zar de la belleza” a quien Fátima Bosch le dedicó la corona de Miss Universo 2025

DEPORTES

Reportan que Anderson Duarte estaría

Reportan que Anderson Duarte estaría con un pie fuera de Toluca

El pronóstico de Paco Palencia para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas

David Benavidez vence por nocaut técnico a Anthony Yarde y se posiciona como uno de los mejores en las 175 libras

Tigres Femenil vs América Femenil, IA revela al ganador de la Final

David Benavidez vs Anthony Yarde, IA revela al ganador de la pelea