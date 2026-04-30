México

Registros a Pensiones Bienestar 2026: que adultos mayores se inscriben del viernes 1 al domingo 3 de mayo

Desde el pasado lunes 27 de abril se abrió una nueva convocatoria para que más adultos mayores puedan incorporarse

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Los registros a las Pensiones del Bienestar concluirán el próximo domingo 3 de mayo (Gobierno de México)
Los registros a las Pensiones del Bienestar concluirán el próximo domingo 3 de mayo (Gobierno de México)

Los registros a las Pensiones del Bienestar están por concluir y a continuación te decimos qué adultos mayores tienen la posibilidad de inscribirse del viernes 1 al domingo 3 de mayo.

Cabe recordar que desde el pasado lunes 27 de abril se abrió una convocatoria para registrarse a la Pensión para Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar. El primer programa va dirigido a hombres y mujeres de 65 años en adelante, mientras que el segundo se enfoca solo en mujeres de 60 a 64 años de edad.

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La Pensión para Personas Adultas Mayores entrega un apoyo de 6 mil 400 pesos y la Pensión Mujeres Bienestar 3 mil 100 pesos cada dos meses. El objetivo de ambas políticas es contribuir con un recurso monetario bimestral a los beneficiarios para que puedan tener una vejez más digna y plena.

Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué adultos mayores se registran a la Pensiones del Bienestar del viernes 1 al domingo 3 de mayo?

El sábado 2 y el domingo 3 de mayo, el proceso de inscripción para las Pensiones del Bienestar estará abierto para todas las personas adultas mayores, sin importar la letra inicial de su primer apellido.

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Los días previos, el acceso al registro se asignó por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada solicitante. El viernes 1 de mayo, podrán registrarse quienes tengan apellidos que inicien con las letras S, T, U, V, W, X, Y o Z.

  • Letras A, B, C | lunes 27 de abril
  • Letras D, E, F, G, H | martes 28 de abril
  • Letras I, J, K, L, M | miércoles 29 de abril
  • Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 30 de abril
  • Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 1 de mayo
  • Todas las letras | sábado 2 y domingo 3 de mayo
Hombres de 60 a 64 años pueden recibir este programa social exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Video: X/@ClaraBrugadaM.

¿Cómo registrarse a las Pensiones del Bienestar?

Quienes deseen realizar el trámite deben acudir personalmente a cualquiera de los módulos del Bienestar instalados en diversas regiones de la República Mexicana, portando la documentación requerida: identificación oficial vigente (que puede ser credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad), CURP con impresión reciente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses (aceptándose recibos de teléfono, luz, gas, agua o predial), así como proporcionar números telefónicos de contacto, tanto celular como fijo.

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Documentos para realizar el registro

  • Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad
  • CURP de impresión reciente
  • Acta de nacimiento legible
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial
  • Teléfono de contacto celular y de casa
  • Se puede registrar una persona auxiliar; debe presentar los mismos documentos

Para cualquier duda o aclaración se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

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