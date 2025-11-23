México

Ed Maverick vuelve con el estreno de concierto en la Sala Nezahualcóyotl

La Nube en el Jardín y el salto del chihuahuense hacia el testimonio audiovisual

Guardar
Ed Maverick presentó ‘La Nube
Ed Maverick presentó ‘La Nube en el Jardín’ en la Sala Nezahualcóyotl. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El compositor Ed Maverick sorprendió a sus seguidores al anunciar que su concierto en la Sala Nezahualcóyotl no sólo habría marcado su debut en este recinto emblemático, sino que también será estrenado en formato audiovisual en salas seleccionadas el 12 de diciembre.

Con ello, el cantautor chihuahuense convierte una presentación íntima en un acontecimiento que trasciende el escenario y se proyecta hacia un público mucho más amplio.

El estreno de la presentación, concebida como el arranque oficial de La Nube en el Jardín, permitirá que los seguidores revivan la experiencia de un recital íntimo en uno de los recintos más importantes de México.

El artista chihuahuense Ed Maverick
El artista chihuahuense Ed Maverick anunció el estreno de la music film de su concierto en la Sala Nezahualcóyotl. Crédito: Instagram/ @edmaverick

Cómo se formó la idea del concierto en la Sala Nezahualcóyotl

El concierto fue grabado durante su presentación del 12 de junio de 2025 en la Sala Nezahualcóyotl, ubicada en el Centro Cultural Universitario de la UNAM.

La elección del recinto no fue casual: su acústica excepcional y su carácter simbólico lo convierten en el escenario ideal para un proyecto tan introspectivo como La Nube en el Jardín.

La proyección en cines permitirá que múltiples seguidores vivan la atmósfera del recital, incluso si no pudieron asistir al recinto. Se trata de una apuesta poco común en la música mexicana, que coloca a Maverick en una dinámica innovadora al combinar la intimidad de un concierto en un recinto académico con la masividad de la pantalla grande.

CIUDAD DE MÉXICO, 21JUNIO2019.- Ed
CIUDAD DE MÉXICO, 21JUNIO2019.- Ed Maverick durante los Premios MTV Miaw 2019, en el Palacio de los Deportes.  FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Qué es “La Nube en el Jardín”, la nueva apuesta introspectiva de Ed Maverick

El más reciente proyecto de Eduardo Hernández Saucedo, La Nube en el Jardín, es un álbum conceptual que explora temas como la culpa, los sueños y la violencia emocional. Maverick explicó que con este disco logró separar quién es él de la idea que los demás tienen de su persona, dando forma a un proyecto más atmosférico y reflexivo.

Los conciertos en el Teatro Metropolitan y en la Sala Nezahualcóyotl fueron concebidos como la presentación inaugural de este álbum, y ahora, con su estreno audiovisual, se convierte en un documento artístico que marca la consolidación de su propuesta.

Ed Maverick también presentó
Ed Maverick también presentó ‘La Nube en el Jardín’ en el Teatro Metropólitan. (Ocesa)

Por qué Ed Maverick decidió alejarse del ojo público

Ed Maverick, nacido en Delicias, Chihuahua en 2001, se convirtió en un fenómeno viral con su álbum Mix pa’ llorar en tu cuarto (2018), impulsado por el éxito de Fuentes de Ortíz. Su estilo confesional y melancólico conectó con una generación que encontró en sus letras un reflejo de emociones crudas y cotidianas.

Sin embargo, el ascenso repentino también trajo consigo un choque con la fama y el acoso en redes sociales, lo que lo llevó a retirarse temporalmente en 2019. Tras ese retiro, regresó con mayor madurez artística y con proyectos que reflejan una búsqueda más profunda de identidad, como el álbum Eduardo (2021).

Ed Maverick decidió alejarse el
Ed Maverick decidió alejarse el ojo público durante un período prolongado debido a las múltiples muestras de odio que recibió en redes. Crédito: X/ @edmaverickmus

Por ello, este estreno no sólo se trata del debut del cantautor en un recinto emblemático, sino de un paso hacia nuevas formas de compartir su obra. Para un artista que ha transitado de la viralidad al reconocimiento cultural, este estreno simboliza la madurez de una carrera que sigue evolucionando.

Temas Relacionados

Ed MaverickSala NezahualcóyotlLa Nube en el JardínConcierto MéxicoCDMX

Más Noticias

Fátima Bosch se volvió viral por bailar el trend de Claudia Sheinbaum “Más preparatorias cerca de la casa”

La Miss Universo 2025 es gran admiradora de la Presidenta de México

Fátima Bosch se volvió viral

Asesino de Carlos Manzo fue abatido con su propia arma pese a estar sometido: revelaron en audiencia

Durante la diligencia de los siete escoltas del exalcalde de Uruapan y del presunto autor intelectual se dieron detalles sobre el homicidio

Asesino de Carlos Manzo fue

Tigres Femenil vs América Femenil, IA revela al ganador de la Final

La Inteligencia Artificial anticipa coronación regiomontana en el Apertura 2025, con marcador cerrado en el Universitario

Tigres Femenil vs América Femenil,

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El temblor sucedió a las 18:02 horas, a una distancia de 30 km de Puerto Escondido y tuvo una profundidad de 5 km

Sismo de 4.1 de magnitud

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

El temblor ocurrió a las 18:12 horas, a una distancia de 30 km de Puerto Escondido y tuvo una profundidad de 3.5 km

Sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesino de Carlos Manzo fue

Asesino de Carlos Manzo fue abatido con su propia arma pese a estar sometido: revelaron en audiencia

Caen líder de la FITTAM y un integrante del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por extracción y comercio ilegal de agua

Un escolta de Carlos Manzo se encuentra prófugo, informó el gobernador de Michoacán

Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

Kate del Castillo debuta con Peso Pluma en los corridos tumbados y la canción desata polémica en redes

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch se volvió viral

Fátima Bosch se volvió viral por bailar el trend de Claudia Sheinbaum “Más preparatorias cerca de la casa”

Las 10 películas más populares de Disney+ México para relajarte el fin de semana

Cuánto mide Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025 y primera tabasqueña en tener la corona

Daredevil en México: Charlie Cox se encuentra en Monterrey

Belinda revela su interés en una colaboración con Cazzu tras su primer encuentro en México

DEPORTES

Tigres Femenil vs América Femenil,

Tigres Femenil vs América Femenil, IA revela al ganador de la Final

David Benavidez vs Anthony Yarde, IA revela al ganador de la pelea

David Benavidez vs Anthony Yarde EN VIVO: minuto a minuto del combate hoy en Riad, Arabia Saudita

Fulham vence 1-0 al Sunderland gracias al mexicano Raúl Jiménez

Pumas ya habría decidido quien será su entrenador para el siguiente torneo