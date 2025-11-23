México

Detienen a tres personas mientras robaban medio millón de pesos en ropa en la Roma Norte, CDMX

Policías de la SSC sorprendieron a los ladrones cuando huían con costales llenos de ropa; los trabajadores fueron encerradas y sometidas con cinta

Los tres detenidos huían de
Los tres detenidos huían de una tienda de la CDMX con cuatro costales de plástico que contenían 500 mil pesos en mercancía robada. (FOTO: SSC-CDMX)

Tres hombres fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de presuntamente ingresar a una tienda de ropa en la colonia Roma Norte, amagar a los empleados con cuchillos y huir con mercancía valuada en 500 mil pesos.

De acuerdo con el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, el atraco ocurrió en un local ubicado sobre la calle Sonora, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde los agresores presuntamente sometieron a los trabajadores, los encerraron en una bodega y los inmovilizaron con cinta en manos y pies.

“Resultado de patrullajes preventivos y de seguridad, en la colonia Roma Norte, compañeros de la SSC-CDMX detuvieron a res hombres que ingresaron a un local de venta de ropa, amagaron a los empleados y sustrajeron la mercancía”, detalló el funcionario en su red social X.

Los sorprendieron cuando escapaban con costales

De acuerdo con el comunicado oficial de la SSC-CDMX, los agentes realizaban patrullajes cuando, al llegar al cruce con la calle Durango, observaron a tres sujetos corriendo mientras cargaban bolsas y costales de plástico.

Cuchillo con el que habrían
Cuchillo con el que habrían amenazado a los trabajadores junto a dos teléfonos celulares, una cadena y un candado roto que fueron asegurados por las autoridades. (FOTO: SSC-CDMX)

Al percatarse de las acciones sospechosas, uno de los oficiales inició una persecución, mientras que su compañero ingresó al establecimiento.

Dentro encontró a uno de los empleados retirándose cinta canela de las muñecas y relatando que otros dos compañeros seguían atados después de haber sido amenazados con cuchillos y encerrados.

Con apoyo vía radio, los policías lograron detener a los tres sospechosos sobre la misma avenida Sonora.

Gorras, chamarras, mochilas y un candado roto

Durante la revisión preventiva en apego al protocolo de seguridad, los agentes incautaron:

  • 487 gorras
  • 3 chamarras
  • 2 playeras
  • Mochilas
  • 2 teléfonos celulares
  • Un cuchillo
  • Una cadena metálica
  • Un candado roto
Mercancía robada valuada en medio
Mercancía robada valuada en medio millón de pesos. (FOTO: SSC-CDMX)

Según estimaciones de las autoridades, toda la mercancía (transportada en cuatro costales) fue valuada en medio millón de pesos.

Por su parte, los detenidos (cuyas identidades no fueron reveladas) de 19, 24 y 27 años, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

“Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México, mientras seguimos trabajando, atendiendo las denuncias ciudadanas y fortaleciendo la presencia en las calles, para construir una ciudad más segura, justa y en paz”, finalizó Vázquez Camacho en su publicación.

Apoyo a las víctimas

Cabe señalar que las autoridades detallaron que los trabajadores recibieron y recibirán acompañamiento para presentar su denuncia formal, así como orientación legal, psicológica y valoración por un médico legista.

“Los afectados fueron orientados a presentar su denuncia formal ante las autoridades, a ser valorados por un médico, así como a recibir apoyo legal y psicológico”, finalizó el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad.

