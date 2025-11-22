Volcadura tráiler en Tlalnepantla de Baz ocasiona carga vehicular rumbo a la CDMX

Un tráiler chocó y terminó volcado en avenida Jesús reyes Heroles, en Tlalnepantla de Baz, Edomex (Protección Civil Tlalnepantla/FB)

Una volcadura registrada este sábado sobre la avenida Reyes Heroles, a la altura de Jardines del Recuerdo, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia municipales, quienes laboran en el área para asegurar la zona y brindar atención a los ocupantes del vehículo siniestrado.

“Se registra la volcadura de un camión transportista de alimentos sobre Jesús Reyes Heroles a la altura de Jardines del Recuerdo, dirección norte”, selaron las autoridades locales en sus redes sociales.

El accidente fue reportado poco después del mediodía por automovilistas que circulaban en dirección a la Ciudad de México, quienes alertaron sobre un tráiler que habría perdido el control y terminado volcado en uno de los carriles centrales de la vialidad, ocasionando afectaciones en el tránsito.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y del Equipo de Atención Prehospitalaria de Tlalnepantla, los cuales comenzaron labores de evaluación de riesgos, inmovilización del vehículo y revisión de posibles fugas de combustible, así como la atención de las personas involucradas, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento.

Chofer salva la vida

Equipos de emergencia atendieron al conductor de la pesada unidad (Protección Civil Tlalnepantla/FB)

De acuerdo con reportes preliminares, los paramédicos ofrecieron atención inmediata en el sitio al chofer de la pesada unidad mientras se determinaba si alguna otra debía ser trasladada a un hospital.

Las autoridades aún no han emitido un informe oficial sobre la causa de la volcadura, aunque no se descarta que el exceso de velocidad o una falla mecánica hayan influido en el accidente.

La presencia de los servicios de emergencia ha generado reducción de carriles, lo que complica la circulación sobre una de las vías más utilizadas para ingresar a la capital del país desde el Valle de México, especialmente durante el fin de semana.

La carga del tráiler quedo regada en la vía, donde se dio rapiña por los lugareños de la zona (Gobierno de Tlalnepantla de Baz/FB)

Por ello, las autoridades pidieron a los conductores circular con extrema precaución, respetar la distancia entre vehículos y atender las indicaciones del personal operativo.

Lamentablemente, se dio la rapiña de la zona del accidente, ya que el camión cargaba frutas y legumbres que quedaron en el asfalto regadas, por lo cual, los equipos ya trabajan en la zona para limpiar y retirar a la brevedad la pesada unidad.

Elementos de Tránsito Municipal también participan en las labores de control vehicular para intentar agilizar la circulación y prevenir nuevos percances.

Hasta el momento, no se ha informado el tiempo estimado para el retiro del vehículo volcado, por lo que se prevén complicaciones viales durante las próximas horas.

Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial con el número de lesionados, detalles del incidente y condiciones actuales del tránsito.