“Tú no representas a nadie”: Eleazar Gómez explota contra Teo en La Granja VIP y la discusión escala

(La Granja VIP)

Pocas horas antes de la pelea, la atmósfera en la granja era de aparente alivio. Durante la fiesta, Eleazar Gómez y Teo tuvieron una reconciliación junto a Bea, Kim y Alfredo Adame, quienes decidieron dejar atrás las tensiones generadas por la dinámica del viernes de traición.

El grupo buscaba distender el ambiente, especialmente luego de que muchos manifestaron su inconformidad con las decisiones que tomó Sergio Mayer Mori durante la doble nominación, situación que provocó malestar en varios participantes.

El clima pacífico, sin embargo, resultó efímero. Cuando Eleazar Gómez notó que Teo conversaba después con Mayer Mori intentando esclarecer los rencores derivados de esa noche, su molestia se reavivó y el ambiente volvió a contaminarse de tensión.

Sergio y Eleazar podrían enfrentarse en la placa. Crédito: Facebook/ La Granja VIP México

La pelea: Hipocresía y acusaciones directas ante las cámaras

La confrontación estalló mientras Teo intentaba una charla con Sergio Mayer Mori. En ese momento, Eleazar Gómez interrumpió la escena con un comentario dirigido a otro compañero:

“¿Ves? así es como no se juega, César”. A esto, Teo preguntó: “¿es conmigo?”.

La trifulca escaló poco después cuando Eleazar dijo:

Eleazar destaca su experiencia en teatro, cine y televisión como ventaja ante la opinión pública (TV Azteca)

“Tú no hablas claro con nadie, eres un hipócrita, falso. Yo por lo menos digo las cosas siempre de frente y hasta las digo en las camas cuando está pasando cualquier persona. Tú eres un falso y un hipócrita, y eso no te hace nada”.

Durante varios minutos, el intercambio subió de tono entre ambos. Gómez aclaró:

“Yo no estoy hablando de las preferencias sexuales. Yo, la neta, eso siempre lo he respetado y a mí la gente siempre me ha respetado y la comunidad siempre me ha apoyado. Tú no estás representando a nada aquí”.

Teo intentó replicar: “No, yo... Es lo que estoy diciendo, amor”. La respuesta fue inmediata: “A nada, y ya te vas”.

(Captura de pantalla)

Teo, por su parte, cuestionó:

“Pero falso e hipócrita sí eres tú, mi amor”. El diálogo aceleró el conflicto.

César Doroteo señaló una doble actitud respecto a Sergio Mayer Mori: “Lo que acabas de decir de Sergio allá adentro y vienes y le dices: ‘Amigo’”.

Eleazar se defendió: “Yo con Sergio he estado bien todo el tiempo y he dicho que estamos en una competencia y es verdad (...) No como tú, que te mueves ahí rastreramente”.

La discusión llegó a un punto sin retorno cuando Eleazar Gómez lanzó:

(IG: @lagranjavipmx)

“Tú ves lo que eres, tú eres una falsedad y una hipocresía. No estás representando a nadie aquí y eso te lo especifico”. La última respuesta de Teo cerró la conversación:

“No, no necesitas especificar, porque yo sé que no represento a nadie, solo soy gay. Nada. Fin. Así como tú no representas a los hombres heterosexuales del mundo, no seas bobo. Ten un poquito de inteligencia, amor. Ábranme, por favor. Ya, ya, ya”.

La secuencia quedó registrada por las cámaras y dominó la conversación digital sobre el avance del reality, exhibiendo el grado de desgaste por las alianzas y traiciones dentro de La Granja VIP.