México

Navidad 2025: cinco nuevas tendencias para decorar tu hogar en esta temporada

Las nuevas opciones de moda ayudarán a hacer de la casa un espacio ideal y renovado para festejar

Guardar
Tendencias de decoración navideña 2025.
Tendencias de decoración navideña 2025. Foto: (iStock)

La temporada navideña de 2025 se perfila como una de las más innovadoras y diversas en términos de decoración.

Con la creciente influencia del diseño sostenible, la tecnología doméstica y el deseo de crear espacios más personales y sensoriales, las propuestas para este año combinan tradición con modernidad.

A continuación, presentamos las cinco tendencias que marcarán la pauta para las fiestas decembrinas de 2025.

Las mejores opciones para adornar
Las mejores opciones para adornar en Navidad. Foto: (iStock)

1. Naturaleza refinada y eco-lujo

El interés global por la sostenibilidad continúa consolidándose y, en 2025, se manifiesta mediante un estilo conocido como eco-luxury. Esta tendencia combina materiales naturales —maderas certificadas, fibras vegetales, cerámicas artesanales y lino crudo— con detalles sofisticados en oro mate, bronce antiguo o cristal reciclado.

Los árboles de Navidad se adornan con elementos orgánicos como piñas pulidas, ramas tratadas y frutos secos, pero con acabados más elegantes. Los tonos principales son el verde musgo, marrón cacao, dorado suave y ámbar. El objetivo: crear una sensación de calidez, autenticidad y armonía con el entorno.

Puedes emplear objetos elementos naturales
Puedes emplear objetos elementos naturales como troncos, hojas y frutos secos para crear tu propia decoración. Foto: (Pinterest)

2. Navidad inteligente: tecnología integrada con diseño

Los hogares cada vez incorporan más dispositivos inteligentes, y la decoración navideña no es la excepción. En 2025, la iluminación LED programable será protagonista. Guirnaldas, árboles y figuras decorativas incluirán sistemas sincronizables con asistentes virtuales, permitiendo cambiar colores, intensidades y rutinas mediante comandos de voz o aplicaciones móviles.

Además, se popularizan las velas electrónicas con sensor de movimiento, los adornos que proyectan patrones luminosos en la pared y los centros de mesa con elementos interactivos. Esta tendencia apuesta por un ambiente envolvente sin perder la estética clásica de la temporada.

Las luces LED y otras
Las luces LED y otras opciones tecnológicas han venido para quedarse como parte de los festejos en casa. Foto: (Pinterest)

3. Maximalismo nostálgico y explosión de color

Después de años de paletas neutras y minimalistas, en 2025 regresa una Navidad más vibrante e intensa. El maximalismo nostálgico se inspira en los años 70, 80 y 90: colores brillantes, estampados gráficos, ornamentos grandes y luces multicolores.

Los árboles se llenan de figuras retro, desde cascanueces hasta esferas con glitter, y los hogares adoptan combinaciones atrevidas como el fucsia con verde lima o el azul eléctrico con plateado. Esta propuesta busca revivir la alegría de las navidades clásicas, con un toque juguetón y exuberante.

La Navidad de décadas anteriores
La Navidad de décadas anteriores no murió y está de vuelta con nuevas opciones para decorar tu hogar. Foto: (Pinterest)

4. Tendencia ártica: minimalismo helado

La estética ártica se posiciona con fuerza este año. Inspirada en paisajes gélidos, propone una paleta de blancos puros, hielo, plata, azul escarcha y tonos translúcidos. Predominan los adornos de cristal, acrílico transparente, nieve artificial fina y figuras de fauna polar como renos blancos, búhos y zorros árticos.

El objetivo es crear una atmósfera serena, luminosa y etérea, casi de fantasía invernal. Este estilo combina bien con espacios modernos y aporta sensación de amplitud y frescura.

Esta opción está inspirada en
Esta opción está inspirada en paisajes árticos que integran nieve y fauna polar. Foto: (Pinterest)

5. Decoración personalizada y artesanal

La personalización continúa creciendo como tendencia global. En Navidad 2025, las piezas hechas a mano —desde adornos bordados hasta coronas artesanales— se convierten en protagonistas.

Los consumidores buscan objetos únicos que cuenten una historia: nombres pintados a mano, ilustraciones propias, fotografías integradas en adornos y piezas fabricadas por artistas locales. Además, se revitalizan técnicas tradicionales como el macramé, el tejido y la cerámica artesanal, generando espacios íntimos y emotivos.

Otras opciones incluyen echar a
Otras opciones incluyen echar a volar la imaginación y crear decoraciones al estilo tradicional y con un toque personal. Foto: (Pinterest)

La Navidad 2025 se caracteriza por una diversidad estética que permite a cada hogar expresar su identidad y emociones. Desde propuestas sostenibles y artesanales hasta estilos tecnológicos, maximalistas o inspirados en paisajes árticos, las tendencias reflejan una búsqueda de equilibrio entre tradición y modernidad.

Más que seguir una moda, la decoración navideña de este año invita a crear ambientes significativos, sensoriales y acogedores, capaces de transformar cada espacio en una experiencia personal y memorable.

Temas Relacionados

NavidadNavidad 2025DecoraciónHogarBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este sábado

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Vuelos demorados y cancelados en

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 22 de noviembre

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

Cuál es la calidad del

Qué ocasionó el declive y cómo cambió el pulso turístico internacional en Tulum

A causa de múltiples factores entre cobros excesivos de transporte, hospedaje, comida y hasta despliegue de elementos federales en zonas vacacionales, el turismo presentó fuertes bajas en los últimos meses

Qué ocasionó el declive y

Atole de pistache: cómo preparar esta bebida clásica con un toque especial

Esta preparación es ideal para reconfortar el cuerpo en los meses más fríos

Atole de pistache: cómo preparar

Operativo en Tulum: Profeco suspende hoteles y comercios por precios elevados

La dependencia desplegó una investigación para atender denuncias de turistas en la zona

Operativo en Tulum: Profeco suspende
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cuatro policías por

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

Imputan a “El Monstruo”, presunto líder de una célula que utilizaba patrullas y uniformes falsos para delinquir en Sonora

De los Valencia al CJNG: el historial delictivo del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Detienen a 10 presuntos integrantes de una célula delictiva de Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes regresa a las

Gala Montes regresa a las telenovelas un año después de su polémica participación en La Casa de los Famosos México

Aseguran que Andrea Meza no se alegró del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 pese a felicitación

Vadhir Derbez reacciona al supuesto desplante de Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy: “Le dio celos”

Alessandra Rojo de la Vega felicitó a Fátima Bosch y la ganadora de Miss Universo respondió así

Abogada de Alicia Villarreal asegura que Cruz Martínez podría ser vinculado a proceso por tres delitos más

DEPORTES

El duelo América vs Rayados

El duelo América vs Rayados en riesgo por conflicto de agenda en CDMX

Paulinho, figura de Toluca, se declara disponible para Portugal en 2026

La reacción de David Faitelson a la posible revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Tendrá que reinventarse”

Así festejaron los equipos de la Liga MX el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Ex técnico de Cruz Azul está cerca de volver a la Liga MX con este equipo