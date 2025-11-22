México

FGJEM investiga a presunta “gotera” de Edomex y su relación previa con el padre Ernesto Baltazar Vilchis

La nueva hipótesis se basa en el testimonio de esta tercera mujer, quien fue detenida después de hallar el cuerpo del sacerdote en un canal de aguas negras en Nextlalpan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el hallazgo del cuerpo del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis en un canal de aguas negras en el municipio de Nextlalpan tras más de dos semanas de búsqueda. El párroco fue reportado como desaparecido el 27 de octubre de 2025 en Tultepec, donde se desempañaba como líder religioso en la Parroquia de la Santa Cruz.

De acuerdo con los avances presentados por la FGJEM, las investigaciones apuntan a que el sacerdote habría sido víctima de un grupo identificado como presunta banda de “goteras”, dedicada a someter a personas mediante fármacos para despojarlas de sus pertenencias.

Cabe destacar que esta línea surgió después de la detención de Fátima “N”, quien declaró que sostenía encuentros con el sacerdote desde hacía un año. Según su testimonio, acudió con él al Hotel Bikos, ubicado sobre la avenida José López Portillo en Tultitlán, el 29 de octubre.

Ahí consumieron bebidas alcohólicas. Después, lo trasladó a un departamento de la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, donde se encontraba Brandon Jonathan “N”, identificado posteriormente como uno de los principales implicados.

“Modus operandi” descrito por los detenidos

Con base en la declaración de Fátima “N”, su intención consistía en sustraer pertenencias del sacerdote mediante el uso de gotas de clonazepam para someterlo. En el departamento convivieron por más de una hora. En ese lapso, la mujer afirmó que administró la sustancia al párroco. Sin embargo, la FGJEM establece que el plan escaló cuando el sacerdote perdió el conocimiento y luego recuperó la conciencia.

Las primeras líneas de la investigación señalan que Brandon Jonathan “N” habría reaccionado con violencia y atacó al sacerdote con un bate metálico, un martillo y un machete sin filo. Por ello, la fiscalía señala que estas lesiones provocaron la muerte.

En la misma línea, las autoridades detallan que María Fernanda “N”, pareja de Brandon, intervino en la limpieza del lugar y en el traslado del cuerpo, lo que consolidó la hipótesis de una acción conjunta y planificada.

El cuerpo fue amarrado a un sillón, envuelto en cobijas y bolsas negras y retirado del inmueble el 30 de octubre. Posteriormente, lo abandonaron en un canal de aguas negras en el municipio de Nextlalpan. El cadáver de Hernández Vilchis fue recuperado el 11 de noviembre después de que los implicados informaron a las autoridades el sitio exacto del abandono.

Rastreo del vehículo y cateos posteriores en Tultitlán

La FGJEM informó que el vehículo del sacerdote fue rastreado mediante arcos carreteros rumbo al estado de Hidalgo. La unidad fue vendida en 37 mil pesos en Actopan con apoyo de un exconvicto. Esta línea permitió ubicar a un tercer involucrado en la operación del vehículo.

El 9 de noviembre, agentes de investigación catearon un domicilio en Tultitlán, donde localizaron pertenencias del sacerdote, incluida una estola, objetos punzocortantes y rastros hemáticos confirmados mediante análisis forenses.

Detenciones y prisión preventiva de los presuntos implicados

Las autoridades detuvieron a Brandon Jonathan “N” y a su pareja María Fernanda “N” en la colonia Centro de Cuautitlán. Ambos fueron ingresados a centros penitenciarios: él en Cuautitlán y ella en Tlalnepantla.

Actualmente, enfrentan cargos por homicidio calificado y desaparición cometida por particulares. Además, existe una orden de aprehensión vigente contra Fátima “N”, considerada pieza clave en el contacto inicial con el sacerdote. Además, la fiscalía mexiquense informó que los detenidos quedaron sujetos a prisión preventiva mientras continúa el proceso legal.

