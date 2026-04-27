Así fue el emotivo mensaje de despedida de Alana Flores tras retirarse del boxeo: “Algo que amo tanto hoy me hace daño”

La Arena Ciudad de México fue testigo de la última pelea de la streamer, quien oficializó su salida del boxeo en una noche de agradecimientos. (Facebook Alana Flores)

La noche del domingo 26 de abril, Alana Flores anunció su retiro del boxeo tras perder ante Flor Vigna en el evento Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México, cerrando una etapa que, en sus palabras, le salvó la vida y le enseñó a no rendirse. Al término de la pelea, la mexicana confirmó: “Esta ha sido mi última pelea, me voy con el corazón lleno porque logré demostrarme que soy capaz de no rendirme nunca. Si tienes una meta, nunca te rindas”.

En el combate estelar de la noche, Flores y Vigna protagonizan una pelea reñida desde el primer asalto. La mexicana ingresa al ring acompañada de mariachi, fuego, un bocho con los colores de México y la bandera nacional en su ropa. Los dos primeros rounds mostraron a ambas peleadoras intercambiando golpes a corta distancia. Sin embargo fue en el tercer round, que Flores comenzó a perder fuerza, mientras Vigna seguía buscando la fórmula para asegurar el triunfo. Durante los últimos minutos, la argentina logró conectar cuatro golpes contundentes que le permitieron quedarse con la victoria por decisión unánime, terminando con el invicto de la mexicana.

Alana Flores se despidió del boxeo tras una intensa pelea ante Flor Vigna en la Arena Ciudad de México. La streamer mexicana agradeió al deporte que, dice, le salvó la vida y aseguró que cierra una etapa llena de aprendizajes.(@alanafloresf)

Tras recibir el cinturón de campeona, la actriz y cantante agradeció al público mexicano y reconoció el papel del boxeo en su vida: “Le quiero agradecer mucho a Alana porque más allá de ser una deportista increíble y alguien que sabe vender una pelea es una persona muy linda. Quiero decir que eres una guerrera, gracias. Pusiste a México bien en alto, muchas veces se comen muchos insultos, te comiste muchos prejuicios, yo misma te prejuzgué. Gracias. El boxeo me ayudó a salir de la depresión”.

Tras el combate, Alana Flores felicitó a su rival y dirigió un sorpresivo mensaje de despedida a sus seguidores: “No pierdas tiempo discutiendo que eres una buena persona, solo sélo y ya. Los sueños más auténticos se construyen en noches silenciosas y esfuerzos que nadie ve”. Antes de dejar el ring, la mexicana concluyó: “Nunca entenderán el dolor que tomó desarrollar esta calma. Gracias, eternamente gracias a todas las personas que confiaron en mí. Cierro una etapa de mi vida con mucho amor y mucho agradecimiento. Muchas felicidades, Flor”.

El mensaje final de Alana Flores tras su despedida del boxeo

En su despedida, Flores se dirigió directamente a su contrincante: “Tú te comprometiste desde el segundo uno a todo. Te agradezco que hayas formado parte de esto”. Además, aclaró públicamente: “Para despedirme quiero aclarar que yo nunca he dicho que soy profesional, ni siquiera amateur, esas publicaciones que ven son completamente falsas. Hoy me veo con la decisión de tener que hacerme a un lado porque algo que amo tanto hoy me hace daño. Agradezco cada aprendizaje y cada momento que tuve gracias a este precioso deporte. Esta ha sido mi última pelea y me voy con el corazón lleno”, delcaró visiblemente conmovida.

En su despedida, la streamer destacó el esfuerzo de quienes practican este deporte y reconoció los retos que enfrentó en su carrera. (@supernovaboxing)

Horas más tarde, la mexicana compartió en redes sociales fotografías de la pelea y de su preparación, acompañado del mensaje: “Hoy se concluye una de las etapas más importantes de mi vida. Gracias Dios porque sé que todo tiene un por qué y un para qué aunque a veces no lo entienda. Querido boxeo: me diste las ganas de vivir, de sentirte y de amarte como a ningún otro deporte, me abriste las puertas, oportunidades y a personas maravillosas, nunca olvidaré todo lo que conseguí gracias a ti, me diste los mejores momentos de mi vida, aprendí que las alas son mías y el cielo no es de nadie. Sin duda alguna fue la preparación más dura que tuve sobre todo por el lado emocional, agradezco cada momento y cada aprendizaje. Gracias por todo a todos”.