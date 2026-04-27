México

La calidad del aire en la CDMX este 27 de abril

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

Guardar
La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de hoy a las 05:00 horas sobre la calidad del aire en la capital del país y zona conurbada del Estado de México.

La dependencia actualiza cada hora y todos los días el estado que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta.

Como resultado de este reporte, los capitalinos y mexiquenses pueden tomar precauciones respecto a actividades al aire libre. En tanto, las autoridades toman medidas en materia ambiental como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno de la capital señaló que la calidad del aire es “Aceptable” este lunes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Moderado” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que "no necesita protección" frente a la intensidad del sol.

Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Aceptable

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Buena

Iztapalapa (UIZ): Buena

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

Las recomendaciones por la calidad del aire

La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)
La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la ciudad y el territorio mexiquense.

Identificada con el color verde, el primer índice es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, identificado con el color amarillo, en el que las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles deben considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un aumento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay incremento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último índice, ubicado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un alza importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

Más Noticias

Amaranto con chocolate: prepara barras energéticas llenas de proteínas en casa

Este alimento aporta proteínas vegetales y minerales esenciales que favorecen la alimentación diaria

Amaranto con chocolate: prepara barras energéticas llenas de proteínas en casa

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 26 de abril

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 26 de abril

Revivirán el histórico Estadio Neza 86 con exposición colectiva rumbo al Mundial 2026

Aficionados y coleccionistas podrán aportar recuerdos únicos para celebrar el legado de Toros Neza y del Mundial México 1986

Revivirán el histórico Estadio Neza 86 con exposición colectiva rumbo al Mundial 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de abril?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de abril?

Así reaccionó Aaron Mercury tras derrotar por nocaut a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis

Una de las peleas más esperadas de la noche terminó cuando el influencer derribó a Bautista

Así reaccionó Aaron Mercury tras derrotar por nocaut a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan grupo criminal “Los Ingobernables” en Puebla

Desarticulan grupo criminal “Los Ingobernables” en Puebla

Ataque armado contra Guardia Civil deja un presunto criminal muerto en San Luis Potosí

Detienen a 14 personas y aseguran metanfetamina tras cuatro cateos en Querétaro

Detienen a cinco personas con armas largas y metanfetamina en Oaxaca

¿Maru Campos no fue la única? Gobernadores fronterizos habrían hecho acuerdos con Texas para operar agentes en México

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Aaron Mercury tras derrotar por nocaut a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis

Así reaccionó Aaron Mercury tras derrotar por nocaut a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis

Supernova Génesis: Flor Vigna vence a Alana Flores y se lleva el campeonato

Supernova Génesis 2026: estos fueron los campeones de todas las peleas de box

Así fue el emotivo mensaje de despedida de Alana Flores tras retirarse del boxeo: “Algo que amo tanto hoy me hace daño”

Alana Flores se retira del boxeo luego de perder contra Flor Vigna en Supernova Génesis

DEPORTES

Revivirán el histórico Estadio Neza 86 con exposición colectiva rumbo al Mundial 2026

Revivirán el histórico Estadio Neza 86 con exposición colectiva rumbo al Mundial 2026

Así reaccionó Aaron Mercury tras derrotar por nocaut a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis

Así recordó Joel Huiqui su jugada histórica al debutar como entrenador de Cruz Azul : “La Liguilla no está muertinha”

Supernova Génesis: Flor Vigna vence a Alana Flores y se lleva el campeonato

Supernova Génesis 2026: estos fueron los campeones de todas las peleas de box