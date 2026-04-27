Amaranto con chocolate: prepara barras energéticas llenas de proteínas en casa

El amaranto aporta proteínas vegetales y minerales esenciales que favorecen la alimentación diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las barras de amaranto con chocolate se posicionan como una opción práctica para quienes buscan alimentos nutritivos y fáciles de consumir. Este producto reúne el sabor del cacao con la textura crujiente del amaranto, lo que permite integrarlo en diferentes rutinas alimenticias. El consumo de este tipo de barras responde a la demanda de opciones rápidas que aporten proteínas y energía en poco tiempo.

El amaranto destaca por su contenido elevado de proteínas vegetales, fibra y minerales como calcio, hierro y magnesio. Una porción de 30 gramos de amaranto aporta cerca de 4 gramos de proteínas y una cantidad considerable de aminoácidos esenciales. Esta característica convierte a las barras en una alternativa interesante para personas que no consumen productos de origen animal o que desean diversificar sus fuentes de proteína.

El chocolate semiamargo suma antioxidantes, haciendo de estas barras una opción funcional para diferentes estilos de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una proteína vegetal para el día

El amaranto se cultiva principalmente en estados como Puebla y Morelos. Su uso en la alimentación mexicana está documentado desde la época prehispánica. En la actualidad, las barras de amaranto con chocolate ofrecen una presentación moderna de este alimento tradicional. Las proteínas presentes en el amaranto contribuyen a la reparación y formación de tejidos en el cuerpo.

La combinación con chocolate semiamargo no solo aporta sabor, sino también antioxidantes naturales. Estudios recientes señalan que el cacao contiene flavonoides, compuestos asociados a la protección celular frente al estrés oxidativo. La mezcla de ambos ingredientes permite obtener un snack que satisface el antojo de dulce y brinda beneficios funcionales.

Beneficios concretos para diferentes estilos de vida

Las barras de amaranto con chocolate son fáciles de transportar y se conservan bien fuera del refrigerador. Estos atributos las convierten en una opción para quienes tienen jornadas largas o practican ejercicio. El índice glucémico bajo del amaranto ayuda a mantener niveles estables de azúcar en la sangre, lo que resulta útil en dietas orientadas al control de peso o diabetes.

Elaborar barras de amaranto con chocolate en casa requiere pocos ingredientes y permite controlar la calidad del producto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de amaranto se asocia con una mejor digestión, debido a su aporte de fibra. Además, el hierro presente en el grano favorece la producción de glóbulos rojos y puede prevenir la anemia. Para estudiantes, trabajadores y deportistas, estas barras representan una alternativa frente a productos ultraprocesados con bajo valor nutricional.

Receta para preparar barras de amaranto con chocolate en casa

Ingredientes

1 taza de amaranto reventado

1/2 taza de chocolate semiamargo en trozos pequeños

2 cucharadas de miel de abeja

1 pizca de sal

Preparación

Coloca el chocolate y la miel en un recipiente resistente al calor. Derrite a baño María, mezclando hasta obtener una preparación homogénea. Añade el amaranto y la pizca de sal. Revuelve hasta integrar completamente todos los ingredientes. Vierte la mezcla sobre una charola cubierta con papel encerado. Compacta con ayuda de una cuchara para formar una capa uniforme. Deja enfriar hasta que la mezcla endurezca. Corta en porciones individuales. Almacena las barras en un recipiente hermético.