México

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Guardar
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en tiempo real de cada uno de sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 5:00 horas del lunes 27 de abril.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4712

Destino: L.Angeles

Aerolínea: Volaris

Hora: 09:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

Golpe de calor: señales de alerta y cómo prevenirlo en días de altas temperaturas

Durante los días de calor extremo, el cuerpo enfrenta desafíos que pueden poner en riesgo la salud de cualquier persona

Golpe de calor: señales de alerta y cómo prevenirlo en días de altas temperaturas

Temblor hoy 27 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 27 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Amaranto con chocolate: prepara barras energéticas llenas de proteínas en casa

Este alimento aporta proteínas vegetales y minerales esenciales que favorecen la alimentación diaria

Amaranto con chocolate: prepara barras energéticas llenas de proteínas en casa

La calidad del aire en la CDMX este 27 de abril

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

La calidad del aire en la CDMX este 27 de abril

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 26 de abril

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 26 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de abril: detienen a dos hombres por robo a tienda en Polanco uno tiene antecedentes penales

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de abril: detienen a dos hombres por robo a tienda en Polanco uno tiene antecedentes penales

Desarticulan grupo criminal “Los Ingobernables” en Puebla

Ataque armado contra Guardia Civil deja un presunto criminal muerto en San Luis Potosí

Detienen a 14 personas y aseguran metanfetamina tras cuatro cateos en Querétaro

Detienen a cinco personas con armas largas y metanfetamina en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Aaron Mercury tras derrotar por nocaut a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis

Así reaccionó Aaron Mercury tras derrotar por nocaut a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis

Supernova Génesis: Flor Vigna vence a Alana Flores y se lleva el campeonato

Supernova Génesis 2026: estos fueron los campeones de todas las peleas de box

Así fue el emotivo mensaje de despedida de Alana Flores tras retirarse del boxeo: “Algo que amo tanto hoy me hace daño”

Alana Flores se retira del boxeo luego de perder contra Flor Vigna en Supernova Génesis

DEPORTES

Revivirán el histórico Estadio Neza 86 con exposición colectiva rumbo al Mundial 2026

Revivirán el histórico Estadio Neza 86 con exposición colectiva rumbo al Mundial 2026

Así reaccionó Aaron Mercury tras derrotar por nocaut a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis

Así recordó Joel Huiqui su jugada histórica al debutar como entrenador de Cruz Azul : “La Liguilla no está muertinha”

Supernova Génesis: Flor Vigna vence a Alana Flores y se lleva el campeonato

Supernova Génesis 2026: estos fueron los campeones de todas las peleas de box