Caen tres personas por el homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar, hallado en un canal de aguas negras en Edomex

Dos femeninas y un masculino habrían participado en la privación de la vida de la víctima, así como en su desaparición

Las autoridades detuvieron a tres
Las autoridades detuvieron a tres presuntos implicados en el homicidio calificado de sacerdote. (FGJEM)

Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Fernanda “N” fueron detenidos por su posible participación en el homicidio calificado en agravio de Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, sacerdote reportado como desaparecido en el municipio de Tultitlán el pasado 31de octubre.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron las órdenes de aprehensión en reclusión y con los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, la Autoridad Judicial resolvió conceder mandamiento judicial en contra de los tres presuntos implicados.

“Se tiene por acreditado tanto la probable intervención, así como la conducta que los agentes activos, es decir, Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Fernanda “N” desplegaron a efecto de materializar la conducta delictiva, y como resultado de la misma, produjera la muerte de la víctima y el auxilio para ocultar el cuerpo” y que “se encuentra legalmente acreditado el hecho delictuoso de homicidio agravado, en agravio de E.B.H.V.”

La investigación de la Fiscalía sobre el caso del sacerdote

El sacerdote fue reportado como
El sacerdote fue reportado como desaparecido cuatro días después desde que se le vio por última vez. (FGJ)

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía del Estado de México, se estableció, a través de los actos de investigación, que el pasado 29 de octubre, el sacerdote de nombre Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, se trasladó de su domicilio, a bordo de su vehículo, al inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, en la Tercera Sección, la cual es perteneciente al municipio de Tultitlán.

Según las indagatorias, se encontraba en compañía de Fátima Isabel “N”, persona con quien la víctima tenía una relación de confianza. En ese domicilio ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.

Una vez en el lugar de los hechos, se estableció que la víctima convivió por varias horas con Fátima Isabel “N” y Brandon Jonathan “N”, consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, “este último presuntamente agredió con un objeto a E.B.H.V., provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte”, señala el comunicado de la FGJEM.

De acuerdo con el comunicado emitido por la fiscalía, al lugar también arribó María Fernanda “N”, pareja sentimental de Brandon Jonathan “N”; los tres probables partícipes habrían realizado actos para ocultar el cuerpo del occiso, para lo cual utilizaron cobijas y bolsas que amarraron a un sillón para finalmente trasladar el cuerpo al municipio de Nextlalpan donde, el 30 de noviembre, lo abandonaron en un río de aguas negras.

Derivado de las indagatorias, la
Derivado de las indagatorias, la fiscalía encontró que dos personas ingirieron bebidas alcohólicas mientras una tercera llegó a apoyar tras el homicidio. (Redes sociales)

De lo anterior, las autoridades detallaron que Brandon Jonathan “N”, con el conocimiento previo de Fátima Isabel “N”, agredió físicamente a la víctima; posteriormente, María Fernanda “N”, auxilió a ambos a ocultar y destruir evidencia limpiando el lugar, eliminando huellas materiales del hecho y ocultando el cuerpo.

El pasado 9 de noviembre se llevó a cabo el cateo en el referido domicilio ubicado en la Unidad Habitacional Morelos; en ese sitio fueron localizados diversos indicios, entre ellos ropa de la víctima, pertenencias personales, una estola de sacerdote, así como objetos punzocortantes y contusos, así como rastros hemáticos observados a través de la prueba “blue star”.

Sus conductas se encuadraron a lo dispuesto por la fracción I del artículo 8 del Código Penal vigente en el Estado de México. En la entidad, el homicidio doloso se encuentra previsto y sancionado por los artículos 241, 242 fracción II, 245 fracción II, en relación con los numerales 6, 7 y 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso d), fracción II, inciso c) del Código Penal vigente en Estado de México y es sancionado con una penalidad de hasta 70 años de prisión.

Los imputados, por su probable participación en la comisión de dos delitos diversos, el de desaparición de personas y el de homicidio cometidos en agravio de E.B.H.V.

El delito de desaparición cometida por particulares se encuentra tipificado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y puede ser sancionado con una pena de hasta 50 años de prisión.

