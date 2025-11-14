Dan prisión preventiva a los dos detenidos por el asesinato del padre Ernesto Baltazar Vilchis en Edomex

Foto: Fiscalía Edomex

Un juez del Poder Judicial del Estado de México, Distrito de Cuautitlán, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de María Fernanda “N” y Brandon “N”, detenidos por su probable participación en la desaparición y asesinato del padre Ernesto Baltazar Vilchis.

En la audiencia inicial, realizada este viernes 14 de noviembre, el juzgador decretó la detención judicial y autorizó resolver la situación jurídica de los imputados en un plazo de 144 horas.

Por lo anterior, será el próximo martes 18 de noviembre a las 10:15 horas cuando se continúe la audiencia para la formulación de imputación en su contra al ser acusados del delito de desaparición cometida por particulares.

De acuerdo con las pesquisas, el 29 de octubre el padre arribó en compañía de una mujer a un domicilio ubicado en Tultitlán, donde se llevaba a cabo una reunión en la que se encontraban María Fernanda “N” y Brandon “N”, sin que se le volviera a ver.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex emitió una ficha de búsqueda igualmente Programa ODISEA / Comisión de Búsqueda de Personas Edomex

*Información en desarrollo...