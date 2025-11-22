Emma Coronel revelará detalles inéditos de su vida junto al ‘Chapo’: dónde ver en México el documental exclusivo en EEUU

"El Chapo" se casó con Coronel en el 2007 (Jovani Pérez/Infobae México)

Emma Coronel Aispuro, última pareja sentimental de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y madre de sus gemelas, vuelve a captar la atención pública después de casi tres años en prisión. Su regreso ocurre a partir del estreno de un documental que abordará detalles hasta ahora no conocidos sobre su relación con quien fuera cabeza del Cártel de Sinaloa, previo a la extradición de Guzmán a Estados Unidos.

Una historia contada desde su propia voz

Durante años, Coronel mantuvo un bajo perfil mediático, aun cuando su nombre aparecía ligado a los movimientos del narcotraficante y a los señalamientos de que lo ayudaba en sus “negocios”. Ahora, la producción Casada con El Chapo: Emma Coronel habla se presenta como su versión directa de los hechos.

El documental explora cómo Emma Coronel conoció a Guzmán Loera siendo adolescente. Creció en un pequeño pueblo de México, estudió, participó en concursos de belleza y, a los 17 años, conoció al hombre que poco después se convertiría en su esposo. La pareja se unió simbólicamente cuando ella cumplió 18 años.

'Casada con El Chapo: Emma Coronel habla' se estrenará el viernes 28 de noviembre a las 8 p. m. ET/PT por Oxygen. (@nelssiecarrillo, Instagram)

En el avance, Coronel comparte una frase que ha generado impacto: “Nunca lo llamé ‘El Chapo’. Lo llamaba ‘mi amor’”. Una afirmación que define el tono íntimo con el que se construye la narrativa.

A diferencia de otras producciones centradas en la figura del capo, este proyecto mira de frente a la experiencia emocional de Coronel: los riesgos, la incertidumbre y el peso mediático que acompañaron episodios clave, incluido el escape del narcotraficante por un túnel de más de un kilómetro y medio, utilizado para salir en motocicleta.

Hijas de Emma Coronel y El Chapo Guzmán. (Captura de pantalla)

Estreno y disponibilidad del documental

Casada con El Chapo: Emma Coronel habla se estrenará el viernes 28 de noviembre a las 8 p.m. por Oxygen, y después estará disponible en Peacock. El tráiler —difundido el 20 de noviembre— no puede verse en México debido a que, por ahora, la producción solo estará disponible en Estados Unidos.

Las personas que residen en ese país podrán ver Oxygen True Crime mediante plataformas de streaming como Hulu y YouTube TV, donde el canal está disponible en vivo y bajo demanda.

También puede accederse al contenido desde la app oficial de Oxygen en Android y iOS, aunque en muchos casos se requiere suscripción a un servicio de televisión por cable o satélite. Parte del catálogo del canal también se encuentra en Prime Video, dependiendo del plan.

El documental explora cómo Emma Coronel conoció a Guzmán Loera siendo adolescente. EFE/Kevin Hagen

Quiénes están detrás de la producción

El documental es una realización de Maxine Productions, parte de Sony Pictures Television, en colaboración con Hangtime International Pictures. El equipo creativo está conformado por Mary Robertson, Frida Torresblanco, Ted Bourne, Eric Laufer, Cameron Penn y Noah Evans. Bourne, además, dirige la pieza.

Con este lanzamiento, Emma Coronel se convierte nuevamente en una figura mediática, ahora desde su propia narrativa, dispuesta a contar lo que, hasta ahora, solo había sido interpretado por otros.