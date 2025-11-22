El Malilla sorprende con radical cambio de rostro y enloquece a fans con su nueva imagen | FOTOS

El Malilla sorprende con radical cambio de rostro y enloquece a fans con su nueva imagen. (Instagram)

El mundo del reguetón mexicano se sacudió este fin de semana cuando El Malilla —Fernando Hernández Flores, originario de Chalco— compartió en sus redes sociales un impactante cambio de imagen que dejó a sus seguidores boquiabiertos.

Esta vez, el carismático cantante decidió dejar de lado el look juvenil y moderno que lo ha caracterizado desde sus inicios para transformarse (al menos visualmente) en una versión mucho mayor de sí mismo.

De “maliante bebé” a “Mali abuelo”

Arrugas, bigote y mucho flow: El Malilla impacta a fans con un look irreconocible. (Instagram)

En una serie de fotos virales publicadas en su cuenta oficial de Instagram, El Malilla se mostró irreconocible: barba canosa, arrugas, cabellera blanqueada y una actitud que combinaba sabiduría y picardía.

El cantante detalló que fue un proceso largo de maquillaje y prostéticos para poder lograr la caracterización completa. La razón del makeover radical tiene que ver con la grabación de uno de sus próximos videoclips, en el que varias versiones de su personaje hacen referencia a distintas etapas de su vida.

La sorpresa no terminó ahí, porque parte de la producción incluyó también jóvenes que fungieron como dobles de El Malilla: “Tenemos varios Malillas en escena”, escribió en tono de broma el intérprete, agregando que el público se quedará “con la boca abierta” con el videoclip completo.

Las imágenes detonaron una ola de comentarios y memes entre sus seguidores, quienes no dudaron en compararlo con la generación de oro del rap mexicano o apodar su versión longeva como “Mali abuelo”.

¿Cómo reaccionaron las ‘malibabys’?

Los fans celebran la autenticidad del artista y esperan ansiosos el videoclip inspirado en su versión envejecida. (Instagram)

El fandom de El Malilla respondió con una mezcla de humor y elogios. Comentarios como “No me importa que usted sea mayor que yo”, “jajajajaja neta eres mi persona favorita”, “Que bien conservado está ese viejito eh” y “Mali sugar, eres tú?” inundaron las redes sociales, junto a memes de carnitas asadas y propuestas para incluirlo en el club de los “abuelos con flow”.

Más allá de los albures y la creatividad de los internautas, lo cierto es que El Malilla confirmó, una vez más, su habilidad para reinventarse sin miedo, sorprender a su audiencia y usar el performance visual como extensión de su estilo musical.

Con cada movimiento, El Malilla deja en claro que para destacar en el reguetón mexicano hay que ser auténtico, jugar con los estereotipos, atreverse a romper moldes y, sobre todo, no temerle al paso del tiempo… ni aunque sea sólo con maquillaje.

El Malilla fuera de las redes

El cantante se transforma en “Mali abuelo” para su próxima producción y la reacción no se hace esperar. (Instagram)

El Malilla no sólo juega con su imagen en redes, sino que ya prepara su show más ambicioso para el 13 de febrero de 2026, cuando se presente por primera vez en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Sobre este esperado concierto, el cantante escribió: “Hemos tenido citas por todo el mundo, pero mi corazón exigía estar en la ciudad más linda del mundo… Ciudad de México. Tu Maliante Bebé en el Palacio de los Deportes”.

Además, este 2025 marcará su aparición en la segunda temporada de la serie VGLY de HBO Max junto a Eme Malafe, Gabito Ballesteros y Gera MX, un nuevo salto que lo posiciona como uno de los fenómenos juveniles y urbanos más versátiles de la escena mexicana.