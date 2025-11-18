¿Cuándo inicia el registro por Aprovechamiento Académico en el Edomex y obtener una beca de mil 100 pesos?

Listo programa de Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico Edomex (Jorge Contreras/Infobae México)

El Gobierno del Estado de México lanzó la convocatoria del programa Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico dirigida a estudiantes de primaria y secundaria inscritos en instituciones públicas del sistema educativo estatal y federalizado, para el ciclo escolar 2025-2026.

Este año, el beneficio contará con un incremento del 27 por ciento en el monto que recibirán las y los alumnos seleccionados.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), el apoyo económico será de 1,100 pesos mensuales, entregados en una y hasta 10 ocasiones según la disponibilidad presupuestal.

Este aumento marca un fortalecimiento importante al programa, cuyo objetivo es reconocer la excelencia académica de estudiantes mexiquenses.

¿Cuánto es el promedio que se pide?

Para obtener la beca, se debe tener un promedio general de 9.5 (Crédito: Cuartoscuro)

El titular de la SECTI, Miguel Ángel Hernández Espejel, detalló que para acceder a esta beca, las y los aspirantes deberán contar con un promedio mínimo de 9.5 en el ciclo escolar anterior (2024-2025).

Además, deberán ser estudiantes regulares de los grados señalados en la convocatoria —de 2° a 6° de primaria y de 1° a 3° de secundaria— y estar inscritos en escuelas públicas del Estado de México.

Entre los requisitos también se incluye ser residente de la entidad y no ser beneficiario de otro programa federal, estatal, municipal o de instituciones privadas.

En particular, quienes reciben la Beca Universal “Rita Cetina” del Gobierno Federal podrán participar siempre que manifiesten su intención de renunciar mediante el “Formato de Renuncia Voluntaria” disponible durante el registro. Esta renuncia solo será efectiva en caso de que resulten beneficiarios del nuevo apoyo.

Fechas de registro

Becas por promedio para primarias y secundarias del Edomex (Jorge Contreras/Infobae México)

El proceso de registro deberá realizarse del 1 al 7 de diciembre en la página oficial: https://seduc.edomex.gob.mx/, siguiendo el calendario establecido.

Las solicitudes serán evaluadas conforme a los criterios de priorización y a las Reglas de Operación del programa. Las autoridades enfatizaron que el registro no garantiza la asignación de la beca, pues dependerá de la disponibilidad presupuestal.

Los resultados se publicarán los días 28, 29 y 30 de enero de 2026 en la página: https://seduc.edomex.gob.mx/becas, donde las y los solicitantes podrán consultar su folio y verificar si fueron seleccionados.

Se advirtió que será motivo de cancelación del trámite o del beneficio: entregar solicitudes incompletas, incumplir requisitos, reportar información incorrecta o duplicar el registro de un mismo aspirante.

La convocatoria completa puede consultarse en: https://seduc.edomex.gob.mx/beca-bienestar-educacion-basica.