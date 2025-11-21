México

Omar Harfouch, jurado que renunció a Miss Universo 2025, llama “falsa ganadora” a Fátima Bosch

Omar Harfouch advirtió que, horas antes de anunciarse la ganadora, hizo una entrevista revelando que la mexicana iba a ganar

Guardar
La coronación de Fátima Bosch
La coronación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 reavivó el debate sobre la transparencia del certamen. (AFP/Instagram: Omar Harfouch)

La edición 74 de Miss Universo, celebrada en Tailandia, no solo estuvo marcada por la emoción de la competencia y la histórica cuarta corona para México de la mano de Fátima Bosch, sino también por las reacciones divididas ante su triunfo.

Uno de los que reaccionaron y han causado polémica fue el músico y compositor Omar Harfouch, quien días antes de la ceremonia presentó su renuncia como jurado. Y es que posteriormente a la coronación de la tabasqueña, éste posteó en redes sociales diversas historias donde calificó a la mexicana como “falsa ganadora”, reabriendo el debate sobre la legitimidad del certamen.

Las acusaciones de Omar Harfouch

(Instagram/@omarharfouch)
(Instagram/@omarharfouch)

Tres días antes de la final en Bangkok, Omar Harfouch sorprendió al público al anunciar su salida del grupo de ocho jueces oficiales de Miss Universo. El propio Harfouch hizo público en sus redes sociales una serie de cuestionamientos dirigidos a la transparencia del proceso de selección de las finalistas.

Señaló la existencia de un “jurado improvisado” que habría elegido a las 30 semifinalistas entre las 130 representantes sin participación ni conocimiento de los jueces oficialmente designados.

En sus declaraciones, el pianista detalló que los miembros del jurado original descubrieron, a través de publicaciones en redes sociales, que un grupo ajeno ya había realizado la preselección de finalistas y que los resultados de esa ronda permanecieron en secreto. Aumentó la polémica al advertir que ese comité improvisado habría tenido “conflictos de interés” por aparentes relaciones personales con algunas candidatas e incluso con quienes gestionaban y contabilizaban los votos.

“Los resultados de esta selección actualmente se mantienen en secreto”, denunció Harfouch en Instagram. Tras contactos frustrados con la organización y una conversación que calificó de “irrespetuosa” con el director ejecutivo Raúl Rocha, Harfouch formalizó su retiro y también canceló su presentación musical prevista para la final, “Performing for Peace”.

“Miss México es una ganadora falsa”

La polémica no terminó con la transmisión del concurso; por el contrario, se intensificó en redes sociales tras la coronación de Fátima Bosch.

En historias de Instagram, Omar Harfouch publicó mensajes como: “Miss Mexico is a fake winner” (“Miss México es una ganadora falsa”) y “Miss Mexico is a FAKE Miss Universe and I will tell you why” (“Miss México es una Miss Universo falsa y les diré por qué”), junto a imágenes de la gala y de sí mismo en entrevistas.

Omar Harfouch sobre Fátima Bosch.
Omar Harfouch sobre Fátima Bosch. (Captura de pantalla)

En otro mensaje, Harfouch aseguró que la víspera del certamen grabó una entrevista en la que anticipaba que Fátima Bosch sería coronada como Miss Universo 2025. Según él, detrás de la decisión está la relación comercial que supuestamente existe entre el dueño de Miss Universo y el padre de la concursante mexicana.

Harfouch adelantó que este material pregrabado será difundido en HBO como parte de sus esfuerzos por exponer el presunto fraude.

Omar Harfouch sobre Fátima Bosch.
Omar Harfouch sobre Fátima Bosch. (Captura de pantalla)

Además, compartió un video del público saliendo del Impact Arena abucheando a Fátima Bosch, con la frase: “The audience is not happy about the fake winner” (“La audiencia no está feliz por la ganadora falsa”).

Omar Harfouch sobre Fátima Bosch.
Omar Harfouch sobre Fátima Bosch. (Captura de pantalla)

Ecos de descontento

No es la primera vez que Fátima Bosch enfrenta dudas o reacciones adversas tras un logro en certámenes de belleza. Cuando se coronó Miss México, también causó polémica.

Durante el anuncio, 27 de las 31 concursantes abandonaron el estrado, dejando a Bosch acompañada solo por cuatro finalistas para celebrar el triunfo. Minutos más tarde, varias participantes regresaron para felicitar especialmente a Yoana Gutiérrez, representante de Jalisco y segunda finalista.

Fátima Bosch, nueva Miss Universo México, cuestionó a las 27 aspirantes que se negaron a reconocer su triunfo Crédito: @ELPAJANAVARRO, X

Diversas concursantes, entre ellas Camila Canto (Miss Puebla) y Celeste Hidalgo (Miss Sonora), expresaron abiertamente sus dudas sobre la legitimidad del certamen, argumentando que la decisión no reflejaba lo experimentado entre bastidores y que la reacción fue una respuesta ante lo que percibían como injusticia.

Bosch, por su parte, mantuvo una postura conciliadora y madura, lamentando la ausencia de sororidad y resaltando el derecho de sus compañeras a manifestar su sentir, aunque subrayando la importancia de aprender a perder y a respetar los resultados.

Temas Relacionados

Omar HarfouchMiss Universo 2025Fátima BoschMiss Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Cuánto leen los mexicanos? INEGI muestra resultados sobre el hábito de la lectura

Población joven mostró un mayor consumo de materiales de lectura al año, siendo las redes sociales y los libros físicos los que encabezan las preferencias

¿Cuánto leen los mexicanos? INEGI

Se registra sismo en Mapastepec, Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Mapastepec,

Dan 20 años de prisión a implicada en el asesinato de surfistas australianos y estadounidense en Baja California

Jake y Callum Robinson, hermanos australianos, y su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad fueron asesinados en Ensenada mientras acampaban durante un viaje de surf

Dan 20 años de prisión

Fátima Bosch agradece el apoyo de México con inspirador mensaje en redes: “Esto es un sueño”

La ganadora del Miss Universo 2025 hizo un llamado a las niñas latinas a seguir luchando por sus sueños

Fátima Bosch agradece el apoyo

Nawat Itsaragrisil reaccionó a triunfo de Fátima Bosch: “Millones de palabras que no se pueden decir”

El director de Miss Universo en Tailandia reaccionó con mensajes ambiguos y a la coronación de la mexicana

Nawat Itsaragrisil reaccionó a triunfo
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR sentencia a tres sujetos

FGR sentencia a tres sujetos por tráfico de 16 migrantes de Guatemala, Nicaragua y Honduras en Chiapas

Plan Michoacán, estos fueron los resultados del 10 al 19 de noviembre

Ejército y Guardia Nacional aseguran 300 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora

Ejército Mexicano localiza más de 140 artefactos explosivos y destruye dos laboratorios clandestinos en Sinaloa

Vinculan a proceso a presunto líder de locatarios en Yucatán por amenazas contra dos periodistas

ENTRETENIMIENTO

Nawat Itsaragrisil reaccionó a triunfo

Nawat Itsaragrisil reaccionó a triunfo de Fátima Bosch: “Millones de palabras que no se pueden decir”

Abuchean a Fátima Bosch en Tailandia tras ganar Miss Universo 2025

Video: el momento exacto en el que Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025

Ex Miss Universos mexicanas Lupita Jones y Ximena Navarrete felicitan a Fátima Bosch: “¡Tenemos cuarta!”

Quién es Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025: edad, qué estudió, familia y más datos

DEPORTES

Leyenda Azul: estos son los

Leyenda Azul: estos son los excampeones que podría enfrentar a Místico en la Final 2025

Estos son los mexicanos a los que Neymar sigue en redes

Juan Carlos Gabriel de Anda confiesa que llegó borracho a conducir un programa de Fox Sports

Abel Sánchez cuestiona una posible pelea entre el Zurdo Ramírez y David Benavidez

Estos son los equipos a los que podría dirigir Vicente Sánchez para el Apertura 2026