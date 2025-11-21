Nawat Itsaragrisil reaccionó a triunfo de Fátima Bosch: “Millones de palabras que no se pueden decir”

La edición 74 de Miss Universo dejó declaraciones contenidas de Nawat Itsaragrisil en medios y redes sociales. (REUTERS)

El desenlace de Miss Universo 2025 no solo estuvo marcado por el júbilo mexicano con la victoria de Fátima Bosch, sino también por la reacción de Nawat Itsaragrisil, director del certamen en Tailandia, quien además se convirtió en una figura polémica en esta edición.

La gran final de la edición 74 de Miss Universo, realizada en el Impact Arena de Pak Kret, fue escenario de emociones extremas, competencia cerrada y múltiples focos de conflicto. Mientras la mexicana Fátima Bosch y la tailandesa Veena Praveenar Singh se tomaban de las manos esperando el veredicto, la audiencia local mantenía la esperanza de un triunfo en casa. Sin embargo, el anuncio de México como ganadora generó reacciones divididas: ovaciones entre el público mexicano y latinoamericano, y abucheos audibles en el recinto por parte de los locales y seguidores de otras delegaciones.

El resultado fue replicado en redes sociales, donde comenzaron a circular acusaciones de supuesto fraude y favoritismo hacia la representante de México.

Fatima Bosch of Mexico takes part in the 74th Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand, November 21, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

¿Qué dijo Nawat Itsaragrisil?

La reacción de Nawat Itsaragrisil debe entenderse en el contexto de semanas de controversia y conflicto, en las que el propio empresario protagonizó un desencuentro con Fátima Bosch, llamándola “tonta” durante un evento privado, lo que hizo que representantes de otras delegaciones respaldaran a la mexicana y el asunto escalara y se viralizara. Posteriormente, entre lágrimas, Nawat tuvo que disculparse ante la prensa.

Conocido por su franqueza y protagonismo en el certamen asiático, el empresario Nawat Itsaragrisil fue uno de los personajes a los que la prensa internacional recurrió tras la victoria de Fátima Bosch.

Miss Universe Thailand director Nawat Itsaragrisil attends the National Costume show during the 74th Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand, November 19, 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha

Cuestionado repetidamente sobre el resultado y su sentir al ver a la delegada local terminar como primera finalista, expresó: “Oh, no puedo decir nada sobre el resultado, pero siempre lo respeto. Si los jueces y la organización ya lo han decidido, tenemos que aceptarlo. Pero, por cierto, depende de lo que piensen los fans del concurso de belleza. Estoy esperando ver los comentarios desde sus casas”, afirmó.

Más tarde, Nawat Itsaragrisil acudió a las redes sociales para compartir su sentir de manera indirecta. A través de historias en Instagram, publicó dos mensajes en tailandés que rápidamente hicieron eco.

El primero decía: “Diez mil millones de palabras que no se pueden decir”, mientras el segundo afirmaba: “He hecho lo mejor que pude al máximo”.

Estas frases, breves pero cargadas de significados, fueron vistas como una forma de desahogo ante el triunfo de la mexicana que logró ponerlo en jaque.

(Capturas de pantalla)

México celebra a su cuarta coronada

Independientemente de la polémica, México celebra la llegada de su cuarta corona en la historia de Miss Universo. Bosch, modelo y diseñadora, originaria de Tabasco, logró imponerse a más de un centenar de aspirantes internacionales y se consolidó como la mujer más bella del certamen en su edición 74.

Desde el inicio de la competencia, Fátima Bosch destacó por su seguridad en la pasarela, su mensaje de autenticidad y el manejo de situaciones adversas. La mexicana resultó la primera mencionada en el top 30, avanzó con paso firme al top 12 y, posteriormente, fue una de las cinco finalistas, compitiendo mano a mano con representantes de Tailandia, Venezuela, Costa de Marfil y Filipinas.

Fatima Bosch, de México, saluda junto a otras concursantes tras ser coronada Miss Universo 2025 durante la 74.ª edición del certamen Miss Universo en Bangkok, Tailandia, el 21 de noviembre de 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

En la ronda final, la tabasqueña se caracterizó por su temple y elocuencia al responder preguntas sobre empoderamiento femenino y los retos de la mujer en 2025.

La victoria de Fátima Bosch la integra a la selecta lista de mexicanas que han conquistado Miss Universo: Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020.