Nacen quintillizos en Hospital de Toluca: el parto se llevó a cabo con solo 29 semanas de gestación

Ingrid Peralta y Juan Alberto Morales, originarios de Otzolotepec, son los padres de los quintillizos nacidos en el Estado de México. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Los cinco bebés, que llegaron al mundo con apenas 29 semanas de gestación y requirieron cuidados médicos intensivos, ya han recibido el alta médica. Sus padres, Ingrid Peralta y Juan Alberto Morales, residentes de Otzolotepec, celebraron su nacimiento ocurrido el 4 de noviembre en el IMSS-Bienestar Hospital Materno Perinatal Monica Pretelini Sáenz de Toluca.

Quintillizos se dan en uno de cada 50 millones de embarazos

Un caso excepcional en el Estado de México y a nivel internacional ocurrió con el nacimiento de estos quintillizos, ya que los embarazos múltiples de este tipo se presentan tan solo en 1 de cada 50 millones de embarazos.

De los cinco recién nacidos, cuatro son niñas y uno es niño. La familia encabezada por Ingrid Peralta y Juan Alberto Morales cuenta ahora con siete hijos, ya que los quintillizos tienen dos hermanos mayores.

DIF Toluca acompaña registro de quintillizos

Este 20 de noviembre de 2025, el DIF municipal gestionó las actas de nacimiento para los cinco bebés mediante el módulo del Registro Civil, garantizándoles identidad jurídica y nacionalidad desde sus primeros días.

Estos quintillizos ya cuentan con la documentación oficial tras haber recibido atención médica tras su nacimiento prematuro.

Sonia Janeth Cruz Miranda, Directora General del Registro Civil del Estado de México, destacó que el Gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez aseguró el acceso inmediato y gratuito a las actas de nacimiento para todos los niños y niñas mexiquenses gracias a los módulos instalados en hospitales.

“Es muy importante que haya módulos en los hospitales, porque ya no trasladas a los bebés, el Registro Civil se acerca a todas las familias mexiquenses para que puedan darle certeza jurídica a sus hijos y puedan tener ese derecho a la identidad”, afirmó.

Por su parte, la presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros escribió en su cuenta de Facebook:

“Hoy tuve el honor de acompañar el registro de los quintillizos nacidos en Toluca en el Hospital Mónica Pretelini. Con mucha emoción, firmé como testigo en sus actas de nacimiento y entregamos obsequios para darles la bienvenida. Toluca recibe hoy cinco razones más para sonreír”.

Quintillizos fueron registrados en el DIF municipal este 20 de noviembre de 2025. (Foto: IMSS)

IMSS-Bienestar da seguimiento a evolución de quintillizos

El equipo médico del IMSS-Bienestar Hospital Materno Perinatal Monica Pretelini Sáenz de Toluca continúa vigilando la evolución de los quintillizos, quienes debieron permanecer en incubadoras debido a su nacimiento prematuro y a que varios de sus órganos no completaron el desarrollo necesario.

Ingrid Peralta, dedicada al hogar, y Juan Alberto Morales, trabajador de la construcción, experimentaron este embarazo múltiple de manera natural, sin intervenciones como la fecundación in vitro, aunque en la familia paterna existen antecedentes de embarazos gemelares.

Originarios de Otzolotepec, ellos ya tenían dos hijos pequeños que manifestaron entusiasmo y alegría al saber que pronto conocerán a sus nuevos hermanos.

“Reafirmamos nuestro apoyo a la familia y seguiremos ofreciendo atención oportuna, cercana y humanista para garantizar el bienestar de cada uno de los bebés”, escribió la dependencia en su cuenta oficial.